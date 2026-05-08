Schweiz ska rösta om antalet schweizare

”Omröstningen helt öppen”

”Omröstningen är helt öppen”, menar GSF Bern som genomfört opinionsundersökningen.

”Även små förändringar i väljarmobilisering eller i vikten av enskilda argument kan vara tillräckligt för att tippa den ömtåliga balansen.”

I Schweiz system med så kallad direkt demokrati brukar stöd för förslag minska när omröstningsdatum närmar sig.

I fallet med att begränsa befolkningen till 10 miljoner har stödet dock legat i ett snävt intervall mellan 45 och 52 procent.

Nyårsfyrverkerier i Genève. 14 juni får vi se om de som vill begränsa antalet schweizare eller de som vill hålla Schweiz öppet får fira efter folkomröstningen. (Foto: Salvatore Di Nolfi/AP-TT)

Vill övertyga majoriteten

Både regeringen och näringslivet är engagerade i att övertyga en majoritet om väljarna i det korkade i idén om att begränsa befolkningen – och kanske även om de praktiska svårigheterna i det.

Med höjd medellivslängd och ett ökat barnafödande kan ju faktiskt 10 miljoners-gränsen sprängas även utan invandring en dag.

Den som tycker att förslaget om att stoppa befolkningstillväxt inte direkt är i takt med tiden, bör förstås tänka på att det är Schweiz vi talar om.

I Schweiz fick ju faktiskt kvinnor rösträtt först 1971 på nationell nivå – ja, efter en folkomröstning – och så sent som 1990 innan kvinnlig rösträtt var genomförd i den sista delen av Schweiz regionalt, Appenzell Inerrhoden, då efter domstolsbeslut.

