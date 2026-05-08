En folkomröstning i Schweiz ska avgöra hur stor befolkningen ska få bli i landet. Utgången anses oviss när omröstningen närmar sig.
Schweiz ska rösta om antalet schweizare
Medan Sverige haft fem folkomröstningar totalt är det bara hälften av vad Schweiz har – per år.
10-20 folkomröstningar kan frekvensen vara och nästa kommer 14 juni. Då ska Schweiz kuriöst nog rösta om hur många schweizare man ska tillåtas bli.
Schweiz har i nuläget cirka 9,1 miljoner invånare, ett antal som stiger, och nu finns ett förslag som går upp på att begränsa Schweiz befolkning till 10 miljoner människor.
Enligt förslaget ska man – när befolkningen når 9,5 miljoner – börja begränsa tillväxten.
Det ska först ske med stopp kring asylsökande och sedan med att begränsa möjligheterna till uppehållstillstånd.
47 procent för – 47 procent emot
Med en dryg månad kvar till den minst sagt udda folkomröstningen står schweizarna splittrade, konstaterar Bloomberg.
Opinionsundersökningar talar om att 47 procent är för förslaget och lika många emot det.
Å ena sidan handlar det om en opinion som anser att invandrare belastar offentliga resurser och å andra sidan de som inser att företag och offentlig sektor är beroende av utländsk arbetskraft.
”Omröstningen helt öppen”
”Omröstningen är helt öppen”, menar GSF Bern som genomfört opinionsundersökningen.
”Även små förändringar i väljarmobilisering eller i vikten av enskilda argument kan vara tillräckligt för att tippa den ömtåliga balansen.”
I Schweiz system med så kallad direkt demokrati brukar stöd för förslag minska när omröstningsdatum närmar sig.
I fallet med att begränsa befolkningen till 10 miljoner har stödet dock legat i ett snävt intervall mellan 45 och 52 procent.
Vill övertyga majoriteten
Både regeringen och näringslivet är engagerade i att övertyga en majoritet om väljarna i det korkade i idén om att begränsa befolkningen – och kanske även om de praktiska svårigheterna i det.
Med höjd medellivslängd och ett ökat barnafödande kan ju faktiskt 10 miljoners-gränsen sprängas även utan invandring en dag.
Den som tycker att förslaget om att stoppa befolkningstillväxt inte direkt är i takt med tiden, bör förstås tänka på att det är Schweiz vi talar om.
I Schweiz fick ju faktiskt kvinnor rösträtt först 1971 på nationell nivå – ja, efter en folkomröstning – och så sent som 1990 innan kvinnlig rösträtt var genomförd i den sista delen av Schweiz regionalt, Appenzell Inerrhoden, då efter domstolsbeslut.