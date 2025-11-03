Inför klimatmötet – så pressas utsläppen globalt

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

Billiga klimatkvoter pressar utsläppen

Att handla med billiga klimatkvoter är dock ett bra sätt för världen att minska sina utsläpp, från ett globalt perspektiv, menar Bård Harstad när han blickar framåt.

“Om vi accepterar, uppmuntrar och utvecklar möjligheten för länder att minska utsläppen där det är billigast får vi en större minskning per krona, och en större minskning totalt sett. Och det har ingenting att göra med klimatet där utsläppsminskningen sker. Effekten av en minskning är global, inte lokal”, säger han.

Utsläppsrätter ser därmed ut att bli en viktig spelare vid klimatmötet i Brasilien, där det alltså är viktigt att pressa priset.

Att bara köpa utsläppsrätter tar dock inte bort ansvaret menar Bård Harstad där länderna givetvis även fortsatt måste se till att få ner sina egna utsläpp.

Stort intresse kring utsläppsrätter

Många länder visar dock numera ett betydligt större intresse att handla med utsläppsrätter än tidigare, hela 89 procent av de parter som har rapporterat sina klimatmål är intresserade av sådan handel.

“Detta visar att de flesta länder gynnas av utsläppshandel. Utan en sådan möjlighet kan de inte minska utsläppen globalt.”

Vill ha kostnadseffektiv klimatpolitik

Norges klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen är inne på samma linje om en kostnadseffektiv klimatpolitik.

“Det är oerhört viktigt att för att Parisavtalet ska fungera”, säger han.

“Vi arbetar nu med att skapa ett trovärdigt kvotsystem internationellt som går att lita på, vilket bidrar till permanenta, långsiktiga utsläppsminskningar och omstrukturering.”

