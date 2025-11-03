Dagens PS
Dagensps.se
Hållbarhet

Inför klimatmötet – så pressas utsläppen globalt

Globala kvotsystem med utsläppsrätter kan effektivt pressa utsläppen, om de säljs billigt i många länder. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Globala kvotsystem med utsläppsrätter kan effektivt pressa utsläppen. Billigare kvoter kommer leda till större internationella minskningar av utsläppen menar en expert.

Det menar ekonomiprofessorn vid Stanford University i Kalifornien, Bård Harstad.

“Målet att merparten av alla utsläppsminskningar ska ske i hemlandet kan försvaga det globala klimatsamarbetet”, säger han till norska Dagens Næringsliv.

Klimatmötet sätter igång

Nästa vecka sätter FN:s klimatmöte igång i Brasilien och världens länder förbereder sig inför möten som ska försöka se utsläppsminskningar – något som hittills inte har fungerat särskilt bra under tidigare klimatmöten.

Det vill Bård Harstad ändra på.

Nu för han diskussioner genom ett stort nätverk av ekonomer inför klimatmötet i Brasilien, där ekonomerna ger råd i vilken riktning världen bör styra framöver.

Norge har som bekant blivit ett av världens rikaste länder genom exporten av fossila bränslen – något landet också har fått mycket kritik för genom åren – med försök att tvätta rent sitt smutsiga rykte genom olika miljöprojekt.

Norsk borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas. Under kriget i Ukraina och den energikris det lett till har Norge tjänat multum på sin energiexport
Norsk borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas. Under kriget i Ukraina och den energikris det lett till har Norge tjänat multum på sin energiexport. (Foto: TT)
Billiga klimatkvoter pressar utsläppen

Att handla med billiga klimatkvoter är dock ett bra sätt för världen att minska sina utsläpp, från ett globalt perspektiv, menar Bård Harstad när han blickar framåt.

“Om vi accepterar, uppmuntrar och utvecklar möjligheten för länder att minska utsläppen där det är billigast får vi en större minskning per krona, och en större minskning totalt sett. Och det har ingenting att göra med klimatet där utsläppsminskningen sker. Effekten av en minskning är global, inte lokal”, säger han.

Utsläppsrätter ser därmed ut att bli en viktig spelare vid klimatmötet i Brasilien, där det alltså är viktigt att pressa priset.

Att bara köpa utsläppsrätter tar dock inte bort ansvaret menar Bård Harstad där länderna givetvis även fortsatt måste se till att få ner sina egna utsläpp.

Stort intresse kring utsläppsrätter

Många länder visar dock numera ett betydligt större intresse att handla med utsläppsrätter än tidigare, hela 89 procent av de parter som har rapporterat sina klimatmål är intresserade av sådan handel.

“Detta visar att de flesta länder gynnas av utsläppshandel. Utan en sådan möjlighet kan de inte minska utsläppen globalt.”

Vill ha kostnadseffektiv klimatpolitik

Norges klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen är inne på samma linje om en kostnadseffektiv klimatpolitik.

“Det är oerhört viktigt att för att Parisavtalet ska fungera”, säger han.

“Vi arbetar nu med att skapa ett trovärdigt kvotsystem internationellt som går att lita på, vilket bidrar till permanenta, långsiktiga utsläppsminskningar och omstrukturering.”

BrasilienKlimatKlimatmöteNorgeParisavtaletUtsläppsrätter
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

