Klimatkrisen skördar liv – nya siffror visar akut läge

Bränderna blir fler när klimatet förändras. Vilket leder till fler dödsfall. (Foto: Fabian Jones / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Klimatförändringarna har gått från att vara en framtida hotbild till att vara en pågående folkhälsokris. Det visar en ny rapport som avslöjar att klimatets inverkan på människors hälsa accelererar i alarmerande takt.

Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av extrem värme. Det visar en ny omfattande rapport från The Lancet.

Enligt forskningen som leds av doktor Marina Romanello vid University College London har dödsfall relaterade till värme ökat med 23 procent sedan 1990-talet.

Särskilt spädbarn äldre drabbas av de ökande värmeböljorna. Mellan 2020 och 2024 utsattes människor över hela världen för i genomsnitt 19 livshotande värmeböljor per år, varav mer än 80 procent inte skulle ha inträffat utan klimatförändringarna.

Europa har drabbats hårt av klimatet

I Europa visar också en ny analys från Imperial College London hur dramatisk situationen redan är.

Översvämningar är också en konsekvens av förändrat klimat. (Foto: Kelly Sikkema / Unsplash)

Under sommaren 2025 orsakade den människoskapade uppvärmningen två av tre värmedödsfall i europeiska storstäder. Totalt 16 500 av 24 400 dödsfall mellan juni och augusti, skriver The Guardian. Klimatförändringarna gjorde städerna i genomsnitt 2,2 grader varmare, vilket kraftigt ökade dödligheten.

“Den kausala kedjan från förbränning av fossila bränslen till stigande värme och ökad dödlighet är obestridlig”, säger klimatforskaren Friederike Otto vid Imperial College London till The Guardian.

Äldre drabbas hårdast, 85 procent av de döda var över 65 år.

Värst drabbade är södra halvklotet

De värst drabbade länderna globalt finns i Afrika och Mellanöstern. I Ekvatorialguinea kan 7,4 procent av alla dödsfall kopplas till höga temperaturer, den högsta andelen i världen.

Men värmen är inte det enda hotet. Under 2024 orsakade rök från skogsbränder 154 000 dödsfall globalt.

De små luftburna partiklarna, så kallade PM2.5, tränger djupt ner i lungorna och kan orsaka allvarliga hjärt- och lungsjukdomar.

Sjukdomar sprids i det nya klimatet

Klimatförändringarna skapar också gynnsamma förhållanden för sjukdomsspridning.

Överföringspotentialen för denguefeber har ökat med så mycket som 49 procent sedan 1950-talet.

Varmare temperaturer och förändrade nederbördsmönster gör att myggor som sprider dengue, zika och andra sjukdomar kan etablera sig i nya områden.

Fossila bränslen dödar

Samtidigt fortsätter fossila bränslen att driva dödligheten.

Utomhusföroreningar från förbränning av fossila bränslen kopplades till uppskattningsvis 2,52 miljoner dödsfall 2022, medan föroreningar från hushållsbränslen bidrog till ytterligare 2,3 miljoner dödsfall.

Det finns dock ljusglimtar. Övergången från kol till renare energikällor förhindrade ungefär 160 000 förtida dödsfall per år mellan 2010 och 2022. Förnybara energikällor stod för rekordstora 12 procent av den globala elproduktionen 2022.

“Att snabbt fasa ut fossila bränslen förblir den mest kraftfulla hävstången för att bromsa klimatförändringarna och skydda liv, säger Marina Romanello till Earth.com.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

