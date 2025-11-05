Klimatförändringarna har gått från att vara en framtida hotbild till att vara en pågående folkhälsokris. Det visar en ny rapport som avslöjar att klimatets inverkan på människors hälsa accelererar i alarmerande takt.
Klimatkrisen skördar liv – nya siffror visar akut läge
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Generation Z drömmer om en Ralph Lauren-jul
Den traditionella julpyntet har slagit igenom hos Generation Z. Frasen ”Ralph Lauren-jul” har ökat med 600 procent på TikTok. En längtan hos en generation sveper fram över USA, enligt Fortune. Det handlar om Generation Z, alltså födda mellan 1997 och 2012, och deras dröm om en Ralph Lauren-jul. En ”Ralph Lauren-jul” skulle kunna sägas vara …
Startup-bolag stäms av Amazon – kallas för ”inkräktare”
En idé om att hjälpa kunderna att hitta rätt erbjudande på Amazon gillas inte av jätten. Nu stäms lilla Perplexity av Amazon. Amazon stämmer Perplexity AI Inc. Perplexity är ett startupbolag var affärsidé är att, med hjälp av sin AI-tjänst Comet, hjälpa kunderna handla på den megastora plattformen som Amazon erbjuder. Inte populärt hos Amazon, …
Efter Louvrenkuppen – svenska museer laddas med säkerhet
Den spektakulära kuppen mot Louvren har fått svenska museer att se över säkerheten. Det handlar om att skydda kulturarvet. Miljardstölden i Louvren där personalen även hotades har varit det stora samtalsämnet på svenska muséer, berättar tidningen Publikt. Läs mer: Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna (Dagens PS) ”Det är såklart något vi …
Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång
Det är ett oväntat karriärtips men här kommer det.. ”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger forskare. I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3 000 norrmän från 13 till 13 års ålder. Dessa …
Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av extrem värme. Det visar en ny omfattande rapport från The Lancet.
Enligt forskningen som leds av doktor Marina Romanello vid University College London har dödsfall relaterade till värme ökat med 23 procent sedan 1990-talet.
Särskilt spädbarn äldre drabbas av de ökande värmeböljorna. Mellan 2020 och 2024 utsattes människor över hela världen för i genomsnitt 19 livshotande värmeböljor per år, varav mer än 80 procent inte skulle ha inträffat utan klimatförändringarna.
Risk för försäkringskris – ditt hus kan bli osäljbart
Klimatförändringarna kommer att orsaka fler katastrofer. Dessa kommer i sin tur att driva upp försäkringskostnaderna, även i Sverige.
Europa har drabbats hårt av klimatet
I Europa visar också en ny analys från Imperial College London hur dramatisk situationen redan är.
Under sommaren 2025 orsakade den människoskapade uppvärmningen två av tre värmedödsfall i europeiska storstäder. Totalt 16 500 av 24 400 dödsfall mellan juni och augusti, skriver The Guardian. Klimatförändringarna gjorde städerna i genomsnitt 2,2 grader varmare, vilket kraftigt ökade dödligheten.
Politiskt dilemma – här vill landet överge klimatmålen. Dagens PS
“Den kausala kedjan från förbränning av fossila bränslen till stigande värme och ökad dödlighet är obestridlig”, säger klimatforskaren Friederike Otto vid Imperial College London till The Guardian.
Äldre drabbas hårdast, 85 procent av de döda var över 65 år.
Värst drabbade är södra halvklotet
De värst drabbade länderna globalt finns i Afrika och Mellanöstern. I Ekvatorialguinea kan 7,4 procent av alla dödsfall kopplas till höga temperaturer, den högsta andelen i världen.
Nya världen – 3 grader varmare. Dagens PS
Men värmen är inte det enda hotet. Under 2024 orsakade rök från skogsbränder 154 000 dödsfall globalt.
De små luftburna partiklarna, så kallade PM2.5, tränger djupt ner i lungorna och kan orsaka allvarliga hjärt- och lungsjukdomar.
Sjukdomar sprids i det nya klimatet
Klimatförändringarna skapar också gynnsamma förhållanden för sjukdomsspridning.
Överföringspotentialen för denguefeber har ökat med så mycket som 49 procent sedan 1950-talet.
Rika länder kan behöva dela med sig – men viljan är låg. Realtid
Varmare temperaturer och förändrade nederbördsmönster gör att myggor som sprider dengue, zika och andra sjukdomar kan etablera sig i nya områden.
Fossila bränslen dödar
Samtidigt fortsätter fossila bränslen att driva dödligheten.
Utomhusföroreningar från förbränning av fossila bränslen kopplades till uppskattningsvis 2,52 miljoner dödsfall 2022, medan föroreningar från hushållsbränslen bidrog till ytterligare 2,3 miljoner dödsfall.
Bill Gates: Liv är viktigare än klimatet – får kritik. Dagens PS
Det finns dock ljusglimtar. Övergången från kol till renare energikällor förhindrade ungefär 160 000 förtida dödsfall per år mellan 2010 och 2022. Förnybara energikällor stod för rekordstora 12 procent av den globala elproduktionen 2022.
“Att snabbt fasa ut fossila bränslen förblir den mest kraftfulla hävstången för att bromsa klimatförändringarna och skydda liv, säger Marina Romanello till Earth.com.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"
En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar. För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev. Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, …
Vilken bildel stjäls mest – och varför?
Trots att bildelsstölderna minskar kraftigt i Sverige är vissa delar fortfarande heta byten – särskilt airbags. Efter flera år av ökande bildelsstölder kommer nu en positiv vändning. Enligt Larmtjänst har antalet anmälningar minskat med hela 46 procent under årets tre första kvartal. Det betyder 862 rapporterade stölder – en halvering jämfört med samma period i …
Big Short-Burry blankar AI och skakar världens börser
Marknaderna störtdyker på nyheten om att ”Big Short”-investeraren Michael Burry satsat 1,1 miljarder dollar mot Nvidias och Palantirs AI-aktier. "Superkonstigt", säger Palantirs vd rasande. Runt om i världen faller börserna på beskedet att Michael Burry, som även gick mot strömmen när så kallade subprimelån-bolån var i ropet, nu går sin egen väg bort från AI-hajpen. …