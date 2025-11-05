Klimatkrisen skördar liv – nya siffror visar akut läge

Mer än en halv miljon människor dör i genomsnitt varje år till följd av extrem värme. Det visar en ny omfattande rapport från The Lancet.

Enligt forskningen som leds av doktor Marina Romanello vid University College London har dödsfall relaterade till värme ökat med 23 procent sedan 1990-talet.

Särskilt spädbarn äldre drabbas av de ökande värmeböljorna. Mellan 2020 och 2024 utsattes människor över hela världen för i genomsnitt 19 livshotande värmeböljor per år, varav mer än 80 procent inte skulle ha inträffat utan klimatförändringarna.

Europa har drabbats hårt av klimatet

I Europa visar också en ny analys från Imperial College London hur dramatisk situationen redan är.

Översvämningar är också en konsekvens av förändrat klimat. (Foto: Kelly Sikkema / Unsplash)

Under sommaren 2025 orsakade den människoskapade uppvärmningen två av tre värmedödsfall i europeiska storstäder. Totalt 16 500 av 24 400 dödsfall mellan juni och augusti, skriver The Guardian. Klimatförändringarna gjorde städerna i genomsnitt 2,2 grader varmare, vilket kraftigt ökade dödligheten.

“Den kausala kedjan från förbränning av fossila bränslen till stigande värme och ökad dödlighet är obestridlig”, säger klimatforskaren Friederike Otto vid Imperial College London till The Guardian.

Äldre drabbas hårdast, 85 procent av de döda var över 65 år.