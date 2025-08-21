Här vill nästan ingen lämna sitt hemland

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Politiken skapar missnöje

När européer förklarar varför de planerar att lämna hemlandet toppar ekonomin. Nästan 30 procent pekar på bristen på kvalitativa jobb eller begränsade möjligheter som främsta orsak.

Andelen invånare som planerar att lämna sitt hemland inom fem år på grund av politiska skäl, visar Eurobarometern, enligt Euronews.

Politiken bidrar dessutom till missnöjet. Nästan en fjärdedel av EU-medborgarna som planerar att flytta uppger att de tappat förtroendet för den politiska situationen i sitt land.

Här sticker Slovakien ut där hälften av de svarande säger att politiken får dem att vilja lämna, följt av Malta med 45 procent och Luxemburg på 38 procent.

I Sverige är motsvarande siffra 14 procent, medan Danmark ligger i botten med bara 2 procent.

Bostadskrisen växer i Europa

Bostadsfrågan är också en tung faktor. En femtedel anger att bristen på prisvärda bostäder driver flyttviljan. Tjeckien ligger högt, med 30 procent. I Spanien är bostadskrisen särskilt kännbart och 40 procent uppger att de vill flytta på grund av boendekostnader.

I Spanien har dessutom fastighetsskatten blivit en het fråga i debatten om bostadspolitiken, som Dagens PS tidigare lyft, där nya förslag om hårdare beskattning mötts av skarp kritik. Kritiker menar att osäkerheten riskerar att förvärra bostadskrisen snarare än att lösa den.

En annan rapport om europeiska bostadstrender visar även att höga kostnader gör det svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Sex av tio potentiella köpare uppger att de hålls tillbaka, och fyrtio procent säger att de inte ens kan spara ihop till en deposition. Särskilt tufft är läget i Tjeckien där sex av tio upplever detta problem, tätt följt av Grekland med 58 procent.

Samtidigt syns stora skillnader i bostadsägande. I Rumänien äger hela 85 procent sitt hem, i Kroatien 83 procent och i Bulgarien 80 procent. Längst ner på listan ligger Malta där knappt hälften äger sin bostad, medan siffrorna är ännu lägre i Tyskland med 34 procent och Schweiz med bara 30 procent.

