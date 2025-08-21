En ny mätning visar stora skillnader i EU där många vill lämna sitt hemland. Men i några länder vill nästan ingen flytta.
Här vill nästan ingen lämna sitt hemland
Många européer planerar att lämna tryggheten bakom sig.
Men vilka länder toppar statistiken, och varför lockar livet någon annanstans?
Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS
En av tio vill flytta från sitt hemland
En ny Eurobarometer visar att mer än en av tio EU-medborgare vill lämna sitt hemland de närmaste fem åren. Sju procent vill göra det av eget val, medan fyra procent säger att det sker av ren nödvändighet. Det skriver Euronews.
Högst flyttvilja finns i Portugal och Ungern, där 16 procent kan tänka sig att flytta. Därefter följer Frankrike (15 procent) samt Grekland och Polen (12 procent vardera).
I Nederländerna är situationen den motsatta, där hela 94 procent uppger att de inte alls vill flytta. Barometern visar också att nederländarna är bland de mest nöjda i EU med sin nuvarande livssituation.
Även i Kroatien är motståndet stort, med 90 procent som tänker stanna kvar.
Politiken skapar missnöje
När européer förklarar varför de planerar att lämna hemlandet toppar ekonomin. Nästan 30 procent pekar på bristen på kvalitativa jobb eller begränsade möjligheter som främsta orsak.
Politiken bidrar dessutom till missnöjet. Nästan en fjärdedel av EU-medborgarna som planerar att flytta uppger att de tappat förtroendet för den politiska situationen i sitt land.
Här sticker Slovakien ut där hälften av de svarande säger att politiken får dem att vilja lämna, följt av Malta med 45 procent och Luxemburg på 38 procent.
I Sverige är motsvarande siffra 14 procent, medan Danmark ligger i botten med bara 2 procent.
Läs också: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Bostadskrisen växer i Europa
Bostadsfrågan är också en tung faktor. En femtedel anger att bristen på prisvärda bostäder driver flyttviljan. Tjeckien ligger högt, med 30 procent. I Spanien är bostadskrisen särskilt kännbart och 40 procent uppger att de vill flytta på grund av boendekostnader.
I Spanien har dessutom fastighetsskatten blivit en het fråga i debatten om bostadspolitiken, som Dagens PS tidigare lyft, där nya förslag om hårdare beskattning mötts av skarp kritik. Kritiker menar att osäkerheten riskerar att förvärra bostadskrisen snarare än att lösa den.
En annan rapport om europeiska bostadstrender visar även att höga kostnader gör det svårt för många att ta sig in på bostadsmarknaden. Sex av tio potentiella köpare uppger att de hålls tillbaka, och fyrtio procent säger att de inte ens kan spara ihop till en deposition. Särskilt tufft är läget i Tjeckien där sex av tio upplever detta problem, tätt följt av Grekland med 58 procent.
Samtidigt syns stora skillnader i bostadsägande. I Rumänien äger hela 85 procent sitt hem, i Kroatien 83 procent och i Bulgarien 80 procent. Längst ner på listan ligger Malta där knappt hälften äger sin bostad, medan siffrorna är ännu lägre i Tyskland med 34 procent och Schweiz med bara 30 procent.
Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS
Läs även: AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
