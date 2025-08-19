AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

“Inte byggt för datacenter”

Bakom problemen ligger en tydlig trend enligt honom, där industrins expansion, elektrifiering av samhället och den snabba framväxten av AI-datacenter, gör att nätet utsätts för påfrestningar som det inte är byggt för.

Rute förklarar att man dessutom i Texas fortfarande driver elnätet med verktyg och antaganden från en annan tid, vilket gör det sårbart.

”Vi driver fortfarande elnätet med verktyg och antaganden byggda för en annan era – en med färre stormar, långsammare belastningstillväxt och inga massiva datacenter”, säger han.

“Texas nya normalitet kräver smartare, snabbare och mer anpassningsbara elnätsdrifter. Långsiktiga infrastrukturinvesteringar är avgörande, men de kommer inte att ske i tid för att klara de kommande tre somrarna”, tillägger han.

Texas har förvisso byggt ut sin kapacitet för solenergi, vindkraft och energilagring, men ledningarna som transporterar kraften har inte uppgraderats i samma takt. Dessutom har driften av nätet inte utvecklats för att möta de nya mönstren av kraftig belastning och extrema väderförhållanden.

Enligt ERCOT:s egna prognoser kan elbehovet i Texas nästan fördubblas fram till 2030. Det skulle innebära en dramatisk ökning av trycket på ett system som redan i dag är hårt ansträngt.

Inte bara i Texas

Men problemen finns inte bara i Texas. Andra delar av USA står inför samma utmaningar och det amerikanska energidepartementet varnar i en ny rapport för att risken för strömavbrott i hela landet kan bli hundra gånger större till år 2030 om inget förändras.

Myndigheten lyfter fram att gamla kraftverk stängs snabbare än nya tillförlitliga anläggningar byggs. Samtidigt växer elbehovet snabbt när industrin expanderar och AI-datacenter slukar allt mer energi.

”Vad Texas gör härnäst kommer att forma hur resten av landet förbereder sig för vad som komma ska”, säger Georg Rute.

För att möta trycket har Midcontinent Independent System Operator, som driver elnätet i stora delar av norra och mellersta USA, beslutat om en utbyggnad på 22 miljarder dollar.

Samtidigt på västkusten, larmar California Independent System Operator om att allt mer förnybar energi kopplas bort eftersom näten inte hänger med.

Vidare på östkusten, räknar PJM Interconnection, som ansvarar för 13 delstater, med att efterfrågan kan växa med upp till fyra procent per år fram till 2035. Det motsvarar hela 70 gigawatt ny belastning.

Nationellt väntas elbehovet också öka med 16 procent de kommande fem åren, en tillväxt som inte setts sedan 1980-talet.

Georg Rute konstaterar att trycket på näten bara växer. Han menar att smartare styrning med mjukvara kan minska avbrott, lätta på trängseln och hålla nere kostnaderna för konsumenterna.

