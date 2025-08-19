Dagens PS
AI-datacenter kan stängas i Texas – elnätet räcker inte till

Texas energimyndighet varnar för att elnäten inte klarar trycket när datacenter expanderar
Texas energimyndighet varnar för att elnäten inte klarar trycket när datacenter expanderar (Foto: unsplash)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid.

I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket.

Datacenter riskerar nedstängning

Texas energimyndighet, Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), har förberett en plan där datacenter kan kopplas bort från nätet vid elnätsnödsituationer. Bakgrunden är att efterfrågan på el har vuxit snabbt, samtidigt som kraftledningar och nätstyrning inte hängt med.

Oilprice skriver att signalen från Texas visar hur hårt pressat systemet har blivit. Under sommaren har delstaten redan drabbats av dödliga översvämningar som störde infrastrukturen och orsakade omfattande avbrott, tillsammans med prishöjningar och varningar om att hushållen måste spara el.

”Att stänga av industriella laster som datacenter bör vara en sista utväg, inte den normala reservplanen”, säger Georg Rute, vd för företaget Gridraven, i Utility Dive, om den nya verkligheten.

Dödliga översvämningar i Texas har redan satt infrastrukturen under hård press. Nu riskerar även datacenter att stängas ned för att skydda elnätet. (Foto: Gerald Herbert/TT)
Dödliga översvämningar i Texas har redan satt infrastrukturen under hård press. Nu riskerar även datacenter att stängas ned för att skydda elnätet. (Foto: Gerald Herbert/TT)
“Inte byggt för datacenter”

Bakom problemen ligger en tydlig trend enligt honom, där industrins expansion, elektrifiering av samhället och den snabba framväxten av AI-datacenter, gör att nätet utsätts för påfrestningar som det inte är byggt för.

Rute förklarar att man dessutom i Texas fortfarande driver elnätet med verktyg och antaganden från en annan tid, vilket gör det sårbart.

”Vi driver fortfarande elnätet med verktyg och antaganden byggda för en annan era – en med färre stormar, långsammare belastningstillväxt och inga massiva datacenter”, säger han.

“Texas nya normalitet kräver smartare, snabbare och mer anpassningsbara elnätsdrifter. Långsiktiga infrastrukturinvesteringar är avgörande, men de kommer inte att ske i tid för att klara de kommande tre somrarna”, tillägger han.

Texas har förvisso byggt ut sin kapacitet för solenergi, vindkraft och energilagring, men ledningarna som transporterar kraften har inte uppgraderats i samma takt. Dessutom har driften av nätet inte utvecklats för att möta de nya mönstren av kraftig belastning och extrema väderförhållanden.

Enligt ERCOT:s egna prognoser kan elbehovet i Texas nästan fördubblas fram till 2030. Det skulle innebära en dramatisk ökning av trycket på ett system som redan i dag är hårt ansträngt.

Inte bara i Texas

Men problemen finns inte bara i Texas. Andra delar av USA står inför samma utmaningar och det amerikanska energidepartementet varnar i en ny rapport för att risken för strömavbrott i hela landet kan bli hundra gånger större till år 2030 om inget förändras.

Myndigheten lyfter fram att gamla kraftverk stängs snabbare än nya tillförlitliga anläggningar byggs. Samtidigt växer elbehovet snabbt när industrin expanderar och AI-datacenter slukar allt mer energi.

”Vad Texas gör härnäst kommer att forma hur resten av landet förbereder sig för vad som komma ska”, säger Georg Rute.

För att möta trycket har Midcontinent Independent System Operator, som driver elnätet i stora delar av norra och mellersta USA, beslutat om en utbyggnad på 22 miljarder dollar.

Samtidigt på västkusten, larmar California Independent System Operator om att allt mer förnybar energi kopplas bort eftersom näten inte hänger med.

Vidare på östkusten, räknar PJM Interconnection, som ansvarar för 13 delstater, med att efterfrågan kan växa med upp till fyra procent per år fram till 2035. Det motsvarar hela 70 gigawatt ny belastning.

Nationellt väntas elbehovet också öka med 16 procent de kommande fem åren, en tillväxt som inte setts sedan 1980-talet.

Georg Rute konstaterar att trycket på näten bara växer. Han menar att smartare styrning med mjukvara kan minska avbrott, lätta på trängseln och hålla nere kostnaderna för konsumenterna.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

