Topplistan - de rikaste länderna i Europa

Lyxyachter i en fransk hamn. Frankrike är ett av Europas rikaste länder och står för 3,3 procent av världens personliga förmögenhet, enligt UBS Global Wealth Report 2025.
Lyxyachter i en fransk hamn. Frankrike är ett av Europas rikaste länder och står för 3,3 procent av världens personliga förmögenhet, enligt UBS Global Wealth Report 2025.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Rikaste länderna i Europa får ny rangordning i en färsk rapport – och Sverige finns med, men långt från toppen.

Vilket europeiskt land har mest pengar på fickan när det gäller total personlig förmögenhet?

En ny rapport från UBS ger svaret, och listan bjuder på några väntade men också överraskande placeringar.

Kampen om topplaceringen

Enligt Euronews Business, som hänvisar till UBS Global Wealth Report 2025, står Europa för 22,3 procent av världens samlade personliga förmögenhet. Rapporten omfattar 56 länder och marknader och täcker över 92 procent av världens rikedomar.

Men fördelningen inom Europa är långt ifrån jämn. Bara sju länder når över en procent av den globala kakan, och av dem är fem Europas största ekonomier.

Siffrorna som sticker ut

Under topp 10 finns länder som Luxemburg, Bulgarien och Estland, alla med under 0,1 procent av världens förmögenhet. Samtidigt visar rapporten att länder med hög BNP oftare har större andelar, men inte alltid.

Nederländerna (1,14 procent) och Schweiz (1,04 procent) är de enda som utmanar de fem största. Resten ligger långt bakom, många under 0,4 procent.

Östeuropa stod för den starkaste tillväxten i fjol, med en ökning på över 12 procent jämfört med 2023. Västeuropa tappade däremot mark med 1,5 procent.

Här är topp fem rikaste länderna i Europa

Andel av världens personliga förmögenhet för de tio rikaste europeiska länderna, enligt UBS Global Wealth Report 2025. Data via Euronews Business. Siffrorna avser total nationell förmögenhet per den 31 december 2024.
Andel av världens personliga förmögenhet för de tio rikaste europeiska länderna, enligt UBS Global Wealth Report 2025. Data via Euronews Business. Siffrorna avser total nationell förmögenhet per den 31 december 2024.

I toppen hittar vi på femte plats Spanien med 1,95 procent. Strax före ligger Italien med 2,25 procent, medan Frankrike tar tredjeplatsen med 3,30 procent.

Två länder gör upp om förstaplatsen. Det ena är Europas största ekonomi, det andra är känt för sitt globala finanscentrum. När siffrorna räknas ihop är det Storbritannien som kliver högst upp med 3,84 procent, tätt följt av Tyskland med 3,76 procent.

Tillsammans står dessa fem länder för hela 15,1 procent av världens personliga förmögenhet, men ligger ändå långt efter Kina som ensamt har 19,4 procent.

Källa: Euronews Business, baserat på UBS Global Wealth Report 2025.

EkonomiEuropaFrankrikeItalienländerRikasteSpanienStorbritannienTyskland
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

