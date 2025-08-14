Topplistan - de rikaste länderna i Europa

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Siffrorna som sticker ut

Under topp 10 finns länder som Luxemburg, Bulgarien och Estland, alla med under 0,1 procent av världens förmögenhet. Samtidigt visar rapporten att länder med hög BNP oftare har större andelar, men inte alltid.

ANNONS

Nederländerna (1,14 procent) och Schweiz (1,04 procent) är de enda som utmanar de fem största. Resten ligger långt bakom, många under 0,4 procent.

Östeuropa stod för den starkaste tillväxten i fjol, med en ökning på över 12 procent jämfört med 2023. Västeuropa tappade däremot mark med 1,5 procent.

Läs också: “Alla blir förlorare” – men svensk ekonomi ser ändå ljus ut. Dagens PS

Här är topp fem rikaste länderna i Europa

Andel av världens personliga förmögenhet för de tio rikaste europeiska länderna, enligt UBS Global Wealth Report 2025. Data via Euronews Business. Siffrorna avser total nationell förmögenhet per den 31 december 2024.

I toppen hittar vi på femte plats Spanien med 1,95 procent. Strax före ligger Italien med 2,25 procent, medan Frankrike tar tredjeplatsen med 3,30 procent.

Två länder gör upp om förstaplatsen. Det ena är Europas största ekonomi, det andra är känt för sitt globala finanscentrum. När siffrorna räknas ihop är det Storbritannien som kliver högst upp med 3,84 procent, tätt följt av Tyskland med 3,76 procent.

Tillsammans står dessa fem länder för hela 15,1 procent av världens personliga förmögenhet, men ligger ändå långt efter Kina som ensamt har 19,4 procent.

Källa: Euronews Business, baserat på UBS Global Wealth Report 2025.

ANNONS

Läs även: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

Läs även: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS

ANNONS