Fastighetsskatt - här är det dyrast i Europa

Fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. I vissa länder är den en tung del av både statskassan och hushållens plånböcker, medan andra knappt märker av den.

En ny kartläggning visar var fastighetsskatten utgör störst respektive minst andel av ekonomin.

Missa inte: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

Stora skillnader i Europa

Enligt EU-kommissionens siffror stod fastighetsskatt i genomsnitt för 1,9 procent av BNP i unionen 2023. Men skillnaderna är stora. Frankrike ligger högt inom EU med 3,5 procent, tätt följt av Luxemburg på 3,5 procent. Storbritannien toppar listan på 3,7 procent när även OECD-data inkluderas.

Belgien ligger också högt på 3,1 procent, medan Grekland når 2,8 procent och Spanien 2,3 procent. Italien och Schweiz ligger båda på 2,2 procent.

Fastighetsskatt som andel av BNP i Europa 2023. Storbritannien, Luxemburg och Frankrike ligger i topp, medan Tjeckien och Estland har de lägsta nivåerna. Källa: Euronews, baserat på data från Europeiska kommissionen (DG Taxation and Customs Union) och Eurostat. OECD för vissa länder.

Samtidigt noterar Euronews att nästan hälften av de 32 undersökta länderna ligger under 1 procent, till exempel Slovakien på 0,4, Litauen på 0,3 samt Tjeckien och Estland på 0,2 procent vardera. Tyskland sticker också ut: som en av Europas största ekonomier ligger landet betydligt lägre än grannarna, på endast 0,9 procent.