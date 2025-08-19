Dagens PS
Fastighetsskatt - här är det dyrast i Europa

Frankrike är ett av de europeiska länder som har högst intäkter från fastighetsskatter, enligt Euronews.
Frankrike är ett av de europeiska länder som har högst intäkter från fastighetsskatter, enligt Euronews.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Fastighetsskatten varierar kraftigt i Europa. Euronews kartlägger vilka länder som tar mest och var intäkterna är störst.

Fastighetsskatten slår olika hårt beroende på var i Europa du befinner dig. I vissa länder är den en tung del av både statskassan och hushållens plånböcker, medan andra knappt märker av den.

En ny kartläggning visar var fastighetsskatten utgör störst respektive minst andel av ekonomin.

Stora skillnader i Europa

Enligt EU-kommissionens siffror stod fastighetsskatt i genomsnitt för 1,9 procent av BNP i unionen 2023. Men skillnaderna är stora. Frankrike ligger högt inom EU med 3,5 procent, tätt följt av Luxemburg på 3,5 procent. Storbritannien toppar listan på 3,7 procent när även OECD-data inkluderas.

Belgien ligger också högt på 3,1 procent, medan Grekland når 2,8 procent och Spanien 2,3 procent. Italien och Schweiz ligger båda på 2,2 procent.

Fastighetsskatt som andel av BNP i Europa 2023. Storbritannien, Luxemburg och Frankrike ligger i topp, medan Tjeckien och Estland har de lägsta nivåerna. Källa: Euronews, baserat på data från Europeiska kommissionen (DG Taxation and Customs Union) och Eurostat. OECD för vissa länder.
Fastighetsskatt som andel av BNP i Europa 2023. Storbritannien, Luxemburg och Frankrike ligger i topp, medan Tjeckien och Estland har de lägsta nivåerna. Källa: Euronews, baserat på data från Europeiska kommissionen (DG Taxation and Customs Union) och Eurostat. OECD för vissa länder.

Samtidigt noterar Euronews att nästan hälften av de 32 undersökta länderna ligger under 1 procent, till exempel Slovakien på 0,4, Litauen på 0,3 samt Tjeckien och Estland på 0,2 procent vardera. Tyskland sticker också ut: som en av Europas största ekonomier ligger landet betydligt lägre än grannarna, på endast 0,9 procent.

Miljarder in i statskassan

Storbritannien och Frankrike dominerar även när det gäller intäkter. År 2023 drog Storbritannien in motsvarande 114,9 miljarder euro i fastighetsskatt, medan Frankrike landade på 104,5 miljarder euro. Därefter kommer Italien på 45,3 miljarder, följt av Tyskland med 41,4 miljarder och Spanien med 36,8 miljarder.

Så här ser intäkterna från fastighetsskatter ut i Europas länder, med Storbritannien och Frankrike i toppen. Källa: Euronews, baserat på data från Europeiska kommissionen (DG Taxation and Customs Union) och Eurostat. OECD för vissa länder.
Så här ser intäkterna från fastighetsskatter ut i Europas länder, med Storbritannien och Frankrike i toppen. Källa: Euronews, baserat på data från Europeiska kommissionen (DG Taxation and Customs Union) och Eurostat. OECD för vissa länder.

EU som helhet samlade in 318,8 miljarder euro. Bland mindre länder sticker Belgien ut med 18,8 miljarder, Schweiz med 17,9 miljarder och Nederländerna med 14,4 miljarder. I botten finns Estland, där fastighetsskatten bara bidrog med 110 miljoner euro.

När det gäller hur stor andel av den totala beskattningen fastighetsskatten står för, ligger Frankrike återigen i topp med 8,4 procent. Belgien följer på 7,4 procent, Grekland på 7 procent och Spanien på 6,7 procent. Portugal (5,9), Luxemburg (5,7), Italien (5,1) och Danmark (5,1) placerar sig också högt. Tyskland ligger däremot på endast 2,5 procent.

Fastighetsskatt het debatt i Spanien

Storbritannien och Frankrike ligger i topp, och Luxemburg sticker ut när man ser till andelen av BNP. I Spanien har frågan blivit särskilt het efter ett förslag om hundraprocentig fastighetsskatt på bostäder köpta av icke EU-medborgare, rapporterar Euronews. Syftet är att dämpa bostadskrisen, men förslaget har redan mötts av hård kritik.

José García Montalvo, professor i ekonomi vid Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona, varnade i en utfrågning i Europaparlamentet i maj 2025:

“Ständiga förändringar av politiken och bristen på samordning mellan skattepolitik och åtgärder för bostadsutbudet undergräver effektiviteten i bostadsskattepolitiken och leder till oförutsägbara marknadsutfall och kvarstående problem med överkomlighet”.

OECD vill se effektivare fastighetsskatter. Diana Hourani, expert på person- och fastighetsskatter vid OECD, säger:

“Att förbättra dessa skatter kan i många fall också minska det uppåtgående trycket på bostadspriserna”.

EuropaFastighetsskatt
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

