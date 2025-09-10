Företaget var nära att aldrig bli till. I dag är AI-jätten världens mest värdefulla – och investerare som hängt med från början har blivit stormrika.
Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa
Nvidia har gått från att bygga grafikkort för spel till att bli en av världens mest värdefulla techjättar. Resan har inte bara förändrat en hel bransch utan också gjort lojala investerare oerhört förmögna.
Så hur rik hade du själv varit om du följt med på AI-jättens resa?
Missa inte: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS
Ledarskap bakom AI-jättens framgångssaga
Nyligen tog Nvidia tillbaka förstaplatsen från Microsoft som världens högst värderade börsbolag. När bolagets marknadsvärde passerade fyra biljoner dollar, motsvarande omkring 38 000 miljarder kronor, skrevs dessutom historia. Aldrig tidigare har ett företag nått en sådan nivå.
I boken “The Nvidia Way” beskriver Tae Kim, techskribent på Barron’s, hur bolagets vd Jensen Huang spelat en central roll. Hans platta organisation, raka dialog och starka arbetsmoral lyfts fram som avgörande faktorer.
”Nvidia var inte lyckligt lottat; företaget kunde uppfatta vågen av efterfrågan på horisonten flera år i förväg och hade förberett sig för just det här ögonblicket”, skriver Kim i boken, som refereras av The Daily Economy.
Huang uttrycker det själv på ett mer personligt sätt: “Tur har mycket att göra med framgång, och min tur var att jag mötte Chris och Curtis”.
Jensen Huang började med att diska och städa toaletter. I dag uppskattas hans förmögenhet till omkring 1 360 miljarder kronor, enligt Business Insider.
Från grafik till AI
Nvidia grundades 1993 av Jensen Huang, Chris Malachowsky och Curtis Priem och gjorde tidigt succé med sina grafikkort för spel. Bolaget börsnoterades 1999 och överlevde både IT-kraschen och finanskrisen.
Det hade dock kunnat sluta annorlunda. Enligt The Nvidia Way var bolaget nära att aldrig bli till om finansiering inte hade ordnats 1993 eller om grundarna tagit andra jobb. Tae Kim beskriver hur Nvidia knappt överlevde sina första tio år.
En avgörande milstolpe kom 2006 när Nvidia lanserade CUDA, en plattform som gjorde det möjligt att använda grafikprocessorer även för avancerade beräkningar och AI.
”För det mesta av den moderna datorkulturens historia har Nvidia funnits där och gång på gång utmanat industrin”, konstaterar Joakim Book i The Daily Economy.
Oro bland investerarna
Alla ser dock inte framtiden som en spikrak framgångssaga. I en analys i Svenska Dagbladet beskriver Björn Jeffery hur Nvidia i dag mer liknar ett globalt fenomen än ett traditionellt företag.
Han konstaterar att intäkterna under det senaste kvartalet landade på 46,7 miljarder dollar, vilket var bättre än analytikernas förväntningar och motsvarade en tillväxt på 56 procent. Men prognosen framåt imponerade inte, och aktien föll i efterhandeln.
Jeffery pekar på att spänningarna mellan USA och Kina, svaga utsikter och aktieåterköp på 60 miljarder dollar skapar oro.
”Med ett skyhögt börsvärde räcker det med små signaler för att marknaden ska börja tvivla”, menar Jeffery.
Tiotusen blev miljoner
Men sedan 2013 har Nvidia-aktien stigit med omkring 27 300 procent, enligt The Daily Economy. Det innebär att en investering på tiotusen kronor då hade vuxit till drygt 2,7 miljoner kronor i dag.
Alla följde dock inte med på resan. I boken The Nvidia Way berättar Tae Kim om hur aktivistfonden Starboard Value sålde mer än fyra miljoner Nvidia-aktier 2013 efter en vinst på 20 procent. I dag konstaterar fondchefen Jeff Smith smärtsamt:
”Vi borde aldrig ha lämnat positionen”.
Så här ser utvecklingen ut för en investering på tiotusen kronor, baserat på Avanzas kursdata:
|Period
|Kursutveckling
|Värde i dag (cirka)
|I år
|+27,16 %
|12 716 kr
|1 år
|+60,38 %
|16 038 kr
|3 år
|+1 086,90 %
|118 690 kr
|5 år
|+1 243,51 %
|134 351 kr
|Sedan 1999 (noteringen)
|+426 800 %
|42,7 miljoner kr
Källa: Avanza, 10 september 2025.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
