Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa

Nvidia har gått från att bygga grafikkort för spel till att bli en av världens mest värdefulla techjättar. Resan har inte bara förändrat en hel bransch utan också gjort lojala investerare oerhört förmögna.

Så hur rik hade du själv varit om du följt med på AI-jättens resa?

Ledarskap bakom AI-jättens framgångssaga

Nyligen tog Nvidia tillbaka förstaplatsen från Microsoft som världens högst värderade börsbolag. När bolagets marknadsvärde passerade fyra biljoner dollar, motsvarande omkring 38 000 miljarder kronor, skrevs dessutom historia. Aldrig tidigare har ett företag nått en sådan nivå.

I boken “The Nvidia Way” beskriver Tae Kim, techskribent på Barron’s, hur bolagets vd Jensen Huang spelat en central roll. Hans platta organisation, raka dialog och starka arbetsmoral lyfts fram som avgörande faktorer.

”Nvidia var inte lyckligt lottat; företaget kunde uppfatta vågen av efterfrågan på horisonten flera år i förväg och hade förberett sig för just det här ögonblicket”, skriver Kim i boken, som refereras av The Daily Economy.

Nvidias huvudkontor i Santa Clara, Kalifornien.

Huang uttrycker det själv på ett mer personligt sätt: “Tur har mycket att göra med framgång, och min tur var att jag mötte Chris och Curtis”.

Jensen Huang började med att diska och städa toaletter. I dag uppskattas hans förmögenhet till omkring 1 360 miljarder kronor, enligt Business Insider.