Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer

Andelen studentföräldrar är nu den lägsta på nästan tio år, visar en ny rapport från Saco studentråd.
Andelen studentföräldrar är nu den lägsta på nästan tio år, visar en ny rapport från Saco studentråd.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

En ny rapport från Saco studentråd visar på förändringar bland studentföräldrar. Organisationen vill nu se politiska reformer.

Aldrig på nästan tio år har andelen studentföräldrar varit så låg.

Rapporten från Sacos studentråd visar på pressad ekonomi, ökade avhopp och stora skillnader mellan länen.

Lägsta siffran på ett decennium

Endast 11,6 procent av studenterna hade barn under läsåret 2024/2025. Det motsvarar cirka 34 500 personer av totalt närmare 300 000 med studiemedel.

Det är den lägsta andelen sedan 2016. Kurvorna har vänt nedåt sedan pandemin, då både antalet och andelen studentföräldrar sköt i höjden.

”Det vi ser är att andelen studenter med barn minskar och nu visar de senaste siffrorna att de är de lägsta sedan 2016″, säger Colin Andersson, Saco studentråds ordförande, till TV4.

Hos Saco tror man framförallt att det beror på ett pressat ekonomiskt läge som drabbar studenter.

Andelen studenter med tilläggsbidrag varierar kraftigt mellan länen, från 6,6 procent i Uppsala till 22,9 procent i Dalarna. (Foto: Saco)
Andelen studenter med tilläggsbidrag varierar kraftigt mellan länen, från 6,6 procent i Uppsala till 22,9 procent i Dalarna.
Dubbelt så ofta dålig ekonomi

Rapporten visar att mer än var sjätte studentförälder uppger att de har en mycket dålig ekonomi. Det är dubbelt så många som bland studenter generellt.

Studiemedlet ligger på runt 14 500 kronor i månaden men det räcker sällan. Tilläggsbidraget för föräldrar är på knappt 830 kronor i månaden för ett barn och 1 350 kronor för två.

Barnbidrag och bostadsbidrag hjälper något men långt ifrån tillräckligt för att täcka alla kostnader.

Risk för avhopp

Pressen på ekonomin leder till fler avhopp, särskilt under det första studieåret. Samtidigt tar de som lyckas klara studierna examen snabbare än andra.

Gruppen är dessutom starkt könssegregerad där 83 procent av de som fick tilläggsbidrag 2024 var kvinnor.

Skillnaderna är också geografiska. I Uppsala är bara 6,6 procent av studenterna föräldrar medan Dalarnas län ligger högst med 22,9 procent.

Sacos krav på regeringen

I rapporten pekar Saco även på flera reformer. Organisationen vill höja tilläggsbidraget med 50 procent. De vill också ta bort regeln som innebär att bara en förälder kan få bidraget. Dessutom föreslås att tilläggslån ska göras tillgängligt för alla föräldrar.

Saco vill även se en höjning av föräldrapenningen för studenter samt möjlighet att överlåta vård av barn till en annan försäkrad person.

”Regeringen behöver ge den här gruppen kraftigt stärkt ekonomi”, säger Colin Andersson.

Barnafödandet i Sverige är på rekordlåga nivåer och om förutsättningarna inte förbättras riskerar fler att avstå från barn helt.

”Om förutsättningarna är för dåliga är det sannolikt att många väljer att skaffa barn efter studierna, vilket kan senare leda till att de ändå väljer att inte skaffa barn”, skriver man i rapporten.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

