Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer

Dubbelt så ofta dålig ekonomi

Rapporten visar att mer än var sjätte studentförälder uppger att de har en mycket dålig ekonomi. Det är dubbelt så många som bland studenter generellt.

Studiemedlet ligger på runt 14 500 kronor i månaden men det räcker sällan. Tilläggsbidraget för föräldrar är på knappt 830 kronor i månaden för ett barn och 1 350 kronor för två.

Barnbidrag och bostadsbidrag hjälper något men långt ifrån tillräckligt för att täcka alla kostnader.

Risk för avhopp

Pressen på ekonomin leder till fler avhopp, särskilt under det första studieåret. Samtidigt tar de som lyckas klara studierna examen snabbare än andra.

Gruppen är dessutom starkt könssegregerad där 83 procent av de som fick tilläggsbidrag 2024 var kvinnor.

Skillnaderna är också geografiska. I Uppsala är bara 6,6 procent av studenterna föräldrar medan Dalarnas län ligger högst med 22,9 procent.

Sacos krav på regeringen

I rapporten pekar Saco även på flera reformer. Organisationen vill höja tilläggsbidraget med 50 procent. De vill också ta bort regeln som innebär att bara en förälder kan få bidraget. Dessutom föreslås att tilläggslån ska göras tillgängligt för alla föräldrar.

Saco vill även se en höjning av föräldrapenningen för studenter samt möjlighet att överlåta vård av barn till en annan försäkrad person.

”Regeringen behöver ge den här gruppen kraftigt stärkt ekonomi”, säger Colin Andersson.

Barnafödandet i Sverige är på rekordlåga nivåer och om förutsättningarna inte förbättras riskerar fler att avstå från barn helt.

”Om förutsättningarna är för dåliga är det sannolikt att många väljer att skaffa barn efter studierna, vilket kan senare leda till att de ändå väljer att inte skaffa barn”, skriver man i rapporten.

