En ny rapport från Saco studentråd visar på förändringar bland studentföräldrar. Organisationen vill nu se politiska reformer.
Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer
Mest läst i kategorin
Så många svenskar har nått miljonen
Drömmen om miljonen lever. Men hur många har faktiskt nått dit? Enligt en sparundersökning från SBAB, refererad av News55, är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har mer än en miljon kronor på bankkontot. Siffror från Avanza bekräftar bilden. Bland bankens kunder är det 8 procent som har en miljon eller mer på …
Elprischock i vinter – men för hushållen väntar lättnader
I veckan har plånboken hamnat mitt i korselden. Det varnas för stigande elpriser och en tuffare arbetsmarknad för nyexaminerade. I höstbudgeten är det desto mer plånboksvänligt. I veckan har vi även kunnat läsa om drömmen om pension utomlands och ett handfast tips för den som vill bli miljonär. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska …
Schweiz bäst för pensionärer – i Sverige får man nöja sig med mindre
Glädje och frustration. Så kan den gångna pensionsveckan sammanfattas. Vi har skattesänkningar, pension utomlands – och en ynklig tröst för spararna efter Allrahärvan. I veckan har regeringen utlovat skattesänkningar vilket öppnar för skatteklipp på din pension. Samtidigt pytsas cirka 48 miljoner kronor ut till pensionsspararna efter Allra-skandalen. Det blir dock inte mer än en eller …
Svenskarna: Nu är det slut på stigande bostadspriser
SEB:s senaste boprisindikator visar att hushållen blir allt mer försiktiga. Septembermätningen landar på 29, en nedgång med sex enheter från förra månaden. Att bostadsmarknaden präglas av oro har vi redan kunnat konstatera. Enligt Erik Olsson Fastighetsförmedling ligger deras Skräckindex kvar på en förhöjd nivå, något som kraftigt påverkar dynamiken på marknaden. “Att vårt Skräckindex är …
Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige?
Sverige har ett av EU:s längsta arbetsliv men nu diskuteras en kortare arbetsvecka. Frågan är om Sverige är redo för 35 timmar. LO vill skrota 40-timmarsnormen och korta arbetsveckan för alla. Organisationen menar att svenskar arbetar mer än andra och att vardagen inte går ihop. Arbetsgivarna varnar för en miljardnota. Kan Sverige bli nästa land …
Aldrig på nästan tio år har andelen studentföräldrar varit så låg.
Rapporten från Sacos studentråd visar på pressad ekonomi, ökade avhopp och stora skillnader mellan länen.
Missa inte: Amerikaner har inte råd att gå i pension. Dagens PS
Lägsta siffran på ett decennium
Endast 11,6 procent av studenterna hade barn under läsåret 2024/2025. Det motsvarar cirka 34 500 personer av totalt närmare 300 000 med studiemedel.
Det är den lägsta andelen sedan 2016. Kurvorna har vänt nedåt sedan pandemin, då både antalet och andelen studentföräldrar sköt i höjden.
”Det vi ser är att andelen studenter med barn minskar och nu visar de senaste siffrorna att de är de lägsta sedan 2016″, säger Colin Andersson, Saco studentråds ordförande, till TV4.
Hos Saco tror man framförallt att det beror på ett pressat ekonomiskt läge som drabbar studenter.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Dubbelt så ofta dålig ekonomi
Rapporten visar att mer än var sjätte studentförälder uppger att de har en mycket dålig ekonomi. Det är dubbelt så många som bland studenter generellt.
Studiemedlet ligger på runt 14 500 kronor i månaden men det räcker sällan. Tilläggsbidraget för föräldrar är på knappt 830 kronor i månaden för ett barn och 1 350 kronor för två.
Barnbidrag och bostadsbidrag hjälper något men långt ifrån tillräckligt för att täcka alla kostnader.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Risk för avhopp
Pressen på ekonomin leder till fler avhopp, särskilt under det första studieåret. Samtidigt tar de som lyckas klara studierna examen snabbare än andra.
Gruppen är dessutom starkt könssegregerad där 83 procent av de som fick tilläggsbidrag 2024 var kvinnor.
Skillnaderna är också geografiska. I Uppsala är bara 6,6 procent av studenterna föräldrar medan Dalarnas län ligger högst med 22,9 procent.
Läs också: Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på tio år. Dagens PS
Sacos krav på regeringen
I rapporten pekar Saco även på flera reformer. Organisationen vill höja tilläggsbidraget med 50 procent. De vill också ta bort regeln som innebär att bara en förälder kan få bidraget. Dessutom föreslås att tilläggslån ska göras tillgängligt för alla föräldrar.
Saco vill även se en höjning av föräldrapenningen för studenter samt möjlighet att överlåta vård av barn till en annan försäkrad person.
”Regeringen behöver ge den här gruppen kraftigt stärkt ekonomi”, säger Colin Andersson.
Barnafödandet i Sverige är på rekordlåga nivåer och om förutsättningarna inte förbättras riskerar fler att avstå från barn helt.
”Om förutsättningarna är för dåliga är det sannolikt att många väljer att skaffa barn efter studierna, vilket kan senare leda till att de ändå väljer att inte skaffa barn”, skriver man i rapporten.
Läs även: Kan 35-timmarsveckan bli verklighet i Sverige? Dagens PS
Läs även: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Orden i jobbannonsen som avslöjar en dålig arbetsplats
“Expert”, “snabbt tempo” och “rockstjärna”. Bakom de till synes positiva orden kan det dölja sig en ohälsosam arbetsmiljö. Arbetsmarknaden är tuff.? I slutet av augusti stod drygt 371 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en ökning med 11 000 personer jämfört med för ett år sedan. Det betyder att tusentals människor just nu scrollar …
Telias vd i stor intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster
Är Patrik Hofbauer mannen som ska få fart på den i decennier underpresterande folkaktien Telia? Han har i alla fall fått en stark start med en börsuppgång på dryga 36 procent sedan han klev på rollen den första februari i fjol. Men hur ska ska de dryga 420 000 aktieägarna få avkastning framåt? I en …
Ny rapport: Allt färre studentföräldrar – vill se reformer
En ny rapport från Saco studentråd visar på förändringar bland studentföräldrar. Organisationen vill nu se politiska reformer. Aldrig på nästan tio år har andelen studentföräldrar varit så låg. Rapporten från Sacos studentråd visar på pressad ekonomi, ökade avhopp och stora skillnader mellan länen. Missa inte: Amerikaner har inte råd att gå i pension. Dagens PS …
Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt
Miljardären var en av de tidiga investerarna i bitcoin och nu berättar han passionerat om vad han tror blir nästa stora våg inom krypto. Barry Silbert, som han heter, var med i startgroparna som entreprenör inom krypto. Han har gjort sig känd som en förespråkare för ”digitalt guld” och för lanseringarna av Coindesk och Grayscale. Under …
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid
Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får det stora konsekvenser för Sverige. Tyskland är Sveriges största handelspartner och den tyska bilindustrin gör stora och tunga affärer med svenska underleverantörer. Och samtidigt kämpar de tyska biljättarna ytterst för sin …