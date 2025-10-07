Guld men inga gröna skogar

Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut.

Vissa kanske gläds åt nyheten men den kraftiga ökningen, den största sedan 1970-talets oljekris, har börjat oroa andra. Enligt Ken Griffin, grundare av både hedgefonden Citadel och market maker-firman Citadel Securities, är ökningen av priset en oroande signal. Den signalerar att saker inte står rätt till.

När priset på guld ökar vill många också utvinna mer av den ädla metallen. Nu har man hittat guldfynd värd flera miljarder euro bara några mil från ryska gränsen.

Börsen presterar utanför i Sverige

Stockholmsbörsen slutade på rött under tisdagen runt minus 0,7.

Men just den senaste tiden har det gått desto bättre för aktier på tillväxtmarknader. Dessa marknader ser sin största uppgång på 15 år.

Missa inte:

Här är räkningen även Trump kan behöva betala. Dagens PS

I Kina har även den stora e-handlaren Alibaba börjat prestera bättre på börsen. Där har bolaget gjort en comeback på hela 120 procent.

I Sverige ser det just nu mörkt ut för den svenska skogsindustrin. Trots det har Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) en ljus syn på Stora Ensos (börskurs Stora Enso) framtid i en ny analys.