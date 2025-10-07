Dagens PS
Guld men inga gröna skogar

Guld rusar men skogsindustrin faller.
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Under tisdagen slogs ett historiskt rekord för guld. Samtidigt har krisen i skogsindustrin börjat påverka andra industrier men på börsen ser det ljusare ut.

Det har länge talats om att priset på guld skulle nå över den historiska gränsen 4 000 dollar unset och under tisdagen skedde det till slut.

Vissa kanske gläds åt nyheten men den kraftiga ökningen, den största sedan 1970-talets oljekris, har börjat oroa andra. Enligt Ken Griffin, grundare av både hedgefonden Citadel och market maker-firman Citadel Securities, är ökningen av priset en oroande signal. Den signalerar att saker inte står rätt till.

När priset på guld ökar vill många också utvinna mer av den ädla metallen. Nu har man hittat guldfynd värd flera miljarder euro bara några mil från ryska gränsen.

Börsen presterar utanför i Sverige

Stockholmsbörsen slutade på rött under tisdagen runt minus 0,7.

Men just den senaste tiden har det gått desto bättre för aktier på tillväxtmarknader. Dessa marknader ser sin största uppgång på 15 år.

I Kina har även den stora e-handlaren Alibaba börjat prestera bättre på börsen. Där har bolaget gjort en comeback på hela 120 procent.

I Sverige ser det just nu mörkt ut för den svenska skogsindustrin. Trots det har Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) en ljus syn på Stora Ensos (börskurs Stora Enso) framtid i en ny analys.

Varsel i Norrköpings Hamn på grund av skogen

Skogsindustrins kris har dock börjat ge ringar på vattnet. Under tisdagen meddelade Norrköpings Hamn att de varslar personal. Detta beror på att skogsindustrin, vars affär är viktig för dem, ser ut att ha problem för en överskådlig framtid.

En annan industri som inte går så bra är den norska, gröna industrin. Ett bolag som det har gått dåligt för är Horisont Energi. Det innebär problem då deras börsvärde har kraschat med 98 procent – från över 2 miljarder kronor till runt 30 miljoner kronor.

I oljans förlovade land är stödet från politiken begränsad.

Även i flygindustrin ser det mörkt ut just nu där hotet om strejk kan bli farlig för den europeiska flygindustrin.

Löneväxling eller jobba som pensionär?

För pensionärer är frågan om det är värt att löneväxla eller inte på tapeten. Det kan avgöras av fyra enkla frågor.

Den som jobbar som pensionär kan också ha nytta av att ta tillvara på bidrag. Bidragen betalas i stöd med hjälpmedel på sin arbetsplats.

Allt detta kan vara bra att ha reda på som pensionär. Detta eftersom det i vissa fall blivit allt svårare för pensionärer att sälja sina bostäder.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

