Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent.
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom.
Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem med den kinesiska ledningen som stoppade honom.
För skogshuggaren i ”Tusen och en natt” slutade det lyckligt och för Jack Ma ser det, efter ungefär lika lång tidsrymd i kylan, också ut att göra det.
Investerare flockas åter kring kinesiska teknikaktier. Hang Seng Tech-indexet har stigit 41 procent sedan nyår och dragloket Alibaba har mer än fördubblat kursen för sin aktie under året.
AI-nyheter skickar upp Alibabas aktier mot skyn. Dagens PS
Storstilad comeback
Bakgrunden är AI-feber, politisk medvind och ökat förtroende från investerarnas sida. En storstilad comeback för Jack Ma och Alibaba, konstaterar Dagens näringsliv.
”Hela bilden kring AI i Kina har verkligen förändrats. Det känns som att Kina bryter igenom den mycket viktiga flaskhals som är AI-datorkraft”, menar Winnie Wu, chefsstrateg hos Bofa Global Research hos FT.
Annat ljud i skällan var det 2020 när de kinesiska myndigheterna abrupt stoppade noteringen av Alibabas dotterbolag Ant Financial, ett stopp som kom sedan grundaren Jack Ma öppet kritiserat Kinas finansiella system.
Rakt ner i källaren
Aktien rasade, två år senare var 80 procent av bolagets marknadsvärde borta och under åren därefter låg aktien kvar på botten och krälade.
Men hösten 2024 fick Alibaba politiskt stöd igen. Jack Ma dök upp på huvudkontoret i Hangzhou efter att ha varit osynlig länge och fick, som kronan på verket, visa sig på ett möte med diktatorn Xi Jinping.
“Det signalerade en förändring i myndigheternas attityd, vilket har ökat investerarnas förtroende avsevärt”, säger portföljförvaltaren Evan Ng hos Chartwell Capital till FT.
Sedan nyår har Alibabas aktie stigit drygt 120 procent, enbart under september med 35 procent, och investerarna har återvänt efter att i flera år ha sett på Alibaba som något katten släpat in.
”Väl positionerat”
JP Morgan höjde nyligen riktkursen för Alibabas Hongkong-noterade aktie med 45 procent till 240 Hongkong-dollar, en uppsida på 36 procent jämfört med prisnivån när rekommendationen gavs.
”Alibaba är väl positionerat för alla faser, från ren databehandling och plattformar till applikationer”, skriver JP Morgan-analytikern Alex Yao.
Analytiker: Inte övervärderad
Alibaba-aktien anses fortfarande attraktivt, även efter uppvärderingen. Alibaba handlas till 21 gånger vinsten medan Alphabet och Meta handlas till 26 gånger vinsten och Amazon och Microsoft över 30.
”Jag tror inte att någon skulle kalla Alibabas värdering överdriven ännu”, intygar Janus Hendersons portföljförvaltare Richard Clode hos Bloomberg.
Alibabas uppsving är en del av en bredare entusiasm hos investerare inför Knas tekniksektor, särskilt inom halvledare.
”Kinesiska företag har lyckats minska gapet till amerikanska konkurrenter när det gäller prestandan hos sina AI-modeller”, konstaterar investmentbanken Jefferies i en färsk rapport.
Aktiekursen rusar efter succérapport. Dagens PS
Alibaba lyfter – Kina knyter samman sina AI-bolag. Realtid
