Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent

Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom.

Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem med den kinesiska ledningen som stoppade honom.

För skogshuggaren i ”Tusen och en natt” slutade det lyckligt och för Jack Ma ser det, efter ungefär lika lång tidsrymd i kylan, också ut att göra det.

Investerare flockas åter kring kinesiska teknikaktier. Hang Seng Tech-indexet har stigit 41 procent sedan nyår och dragloket Alibaba har mer än fördubblat kursen för sin aktie under året.

Storstilad comeback

Bakgrunden är AI-feber, politisk medvind och ökat förtroende från investerarnas sida. En storstilad comeback för Jack Ma och Alibaba, konstaterar Dagens näringsliv.

”Hela bilden kring AI i Kina har verkligen förändrats. Det känns som att Kina bryter igenom den mycket viktiga flaskhals som är AI-datorkraft”, menar Winnie Wu, chefsstrateg hos Bofa Global Research hos FT.

Annat ljud i skällan var det 2020 när de kinesiska myndigheterna abrupt stoppade noteringen av Alibabas dotterbolag Ant Financial, ett stopp som kom sedan grundaren Jack Ma öppet kritiserat Kinas finansiella system.

