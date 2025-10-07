Dagens PS
Guldfeber när priset når historiskt hög nivå

Guldpriset har spräckt 4 000 dollars-vallen för första gången. (Foto: Pexels)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Guldpriset har stigit rejält den senaste tiden och nu har det slagit ett nytt historiskt rekord. Den magiska gränsen om 4 000 dollar unset har nåtts.

Guldpriset steg till nya rekordnivåer och nådde för första gången 4 000 dollar per troy ounce. Det är en helt ny historisk nivå som inte setts tidigare, skriver Wall Street Journal.

De mest omsatta terminerna har stigit med ungefär 50 procent under de senaste 12 månaderna, först över 3 000 dollar i mars och slog rekord efter rekord de senaste veckorna. Det har de inte varit sedan 1979.

Samtidigt visade en ny rapport från World Gold Council som släpptes på tisdagen att globala guldbaserade börshandlade fonder registrerade sina största kvartalsvisa inflöden någonsin under tremånadersperioden som slutade i september, skriver Yahoo Finance.

Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”

Priset på guld har mer än fördubblats på tre år. Nya rekord rapporteras nästan varje vecka, och för många framstår ädelmetallen som den självklara

Alla köper guld

Både centralbanker och privatpersoner köper guld i hög takt. Länder som Kina diversifierar sig från amerikanska statsobligationer till guld efter att Washington infört hårda sanktioner mot Ryssland på grund av dess invasion av Ukraina.

Guld är dyrare än någonsin. Kan det bli ännu dyrare? (Bild: Canva)

Samtidigt söker privatpersoner skydd mot inflation.

Guld har nyligen stigit en aning efter att Fed sänkte räntorna i september. Det har gjort att tillgångar som obligationer blivit mindre attraktiva för investerare.

Marknaden förväntar sig ytterligare två räntesänkningar i år.

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Oro för rekyl

Många analytiker och experter har förutspått ytterligare höjningar av guldpriset. Men lika många, och ibland samma, experter har varnat för att priset snabbt kan sjunka igen.

Bank of America uppmanade investerare på måndagen att vara försiktiga då guldpriserna var på väg mot 4 000 dollar, skriver CNBC.

Banken varnade kunderna för att guld står inför en “uppåtgående utmattning”, vilket kan leda till “en konsolidering eller korrigering” under fjärde kvartalet.

JP Morgan hade förutspått att guldpriset skulle nå 4 000 dollar i början av 2026. De siade också att “även relativt magra rotationer” bort från den amerikanska statsobligationsmarknaden och in i guld skulle kunna ha tillräckligt med kraft för att bryta priserna över 5 000 dollar per uns inom en tvåkvartalsperiod.

GuldGuldprisetUSA
