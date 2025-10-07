Guldfeber när priset når historiskt hög nivå

Guldpriset steg till nya rekordnivåer och nådde för första gången 4 000 dollar per troy ounce. Det är en helt ny historisk nivå som inte setts tidigare, skriver Wall Street Journal.

De mest omsatta terminerna har stigit med ungefär 50 procent under de senaste 12 månaderna, först över 3 000 dollar i mars och slog rekord efter rekord de senaste veckorna. Det har de inte varit sedan 1979.

Samtidigt visade en ny rapport från World Gold Council som släpptes på tisdagen att globala guldbaserade börshandlade fonder registrerade sina största kvartalsvisa inflöden någonsin under tremånadersperioden som slutade i september, skriver Yahoo Finance.

Alla köper guld

Både centralbanker och privatpersoner köper guld i hög takt. Länder som Kina diversifierar sig från amerikanska statsobligationer till guld efter att Washington infört hårda sanktioner mot Ryssland på grund av dess invasion av Ukraina.

Guld är dyrare än någonsin. Kan det bli ännu dyrare? (Bild: Canva)

Samtidigt söker privatpersoner skydd mot inflation.

Guld har nyligen stigit en aning efter att Fed sänkte räntorna i september. Det har gjort att tillgångar som obligationer blivit mindre attraktiva för investerare.

ANNONS

Läs även:

Flykten till guld oroar Ken Griffin och Bank of America. Dagens PS

Marknaden förväntar sig ytterligare två räntesänkningar i år.