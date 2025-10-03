Dagens PS
Nya varsel i bilindustrin – tusentals får gå

zf
Med sina omkring 160 000 anställda är ZF en av Tysklands stora underleverantörer, men nu blir de anställda något färre. (Foto: Felix Kaestle/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 03 okt. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Förra veckan gick Bosch ut med ett storvarsel i sina tyska fabriker. Nu är det ZF:s tur att avisera ett sparpaket när krisen i Tysklands bilbransch fortsätter.

ZF Friedrichshafen är en av Tysklands stora underleverantörer till bilindustrin.

Nu tillkännager bolaget omfattande neddragningar.

Fram till 2030 ska 7 600 jobb bort i bolagets enhet som tillverkar elektriska drivlinor. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av divisionens totala personalstyrka, skriver Reuters.

Stort sparpaket

Åtgärden är en del av ett större sparprogram som presenterades redan i fjol, där ZF flaggade för att upp till 14 000 arbetstillfällen i Tyskland kan försvinna.

Företaget, som har omkring 160 000 anställda globalt, pressas hårt av svagare efterfrågan på elbilar, hög skuldsättning från tidigare förvärv samt osäkerhet kring globala handelsrelationer.

För att dämpa effekterna för personalen har företaget tillsammans med fackliga företrädare kommit överens om att genomföra neddragningarna genom naturliga avgångar, frivilliga pensioneringar och avgångspaket.

Säljer inte verksamheten

Dessutom ska arbetstiden kortas med omkring sju procent fram till 2027, samtidigt som en planerad löneökning skjuts upp med ett halvår.

Bolaget räknar med att åtgärderna ska sänka kostnaderna med över 500 miljoner euro.

ZF:s enhet för drivlinor omfattar produktion av både elektriska, hybrida och konventionella system.

Efter interna diskussioner har bolaget beslutat att behålla verksamheten inom koncernen, snarare än att knoppa av den som tidigare övervägts.

Ny vd på plats

Neddragningarna kommer efter en turbulent period i företagsledningen. Den tidigare koncernchefen Holger Klein avgick tidigare än planerat efter oenigheter om divisionens framtid.

Ny vd är Mathias Miedreich, som nu står inför uppgiften att stabilisera bolaget i en tid då den tyska bilindustrin befinner sig i kraftig omställning.

ZF:s besked speglar en bredare kris bland tyska fordonsleverantörer. Konkurrenten Bosch meddelade nyligen att ytterligare 13 000 jobb ska bort.

Flera har gått i konkurs

Enligt branschorganisationen VDA har runt 55 000 arbetstillfällen redan försvunnit sedan 2023. Samtidigt har ett trettiotal underleverantörer gått i konkurs bara under 2025.

En analys från Bloomberg pekar på att närmare 100 000 jobb kan försvinna i den tyska bilindustrin fram till 2030.

Hård kostnadspress, sviktande elbilsförsäljning och tilltagande konkurrens från Kina lyfts fram som de största hoten.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

