Förra veckan gick Bosch ut med ett storvarsel i sina tyska fabriker. Nu är det ZF:s tur att avisera ett sparpaket när krisen i Tysklands bilbransch fortsätter.
Nya varsel i bilindustrin – tusentals får gå
Mest läst i kategorin
Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder
USA och Sydkorea har kommit fram till vilka tullsatser som ska gälla länderna emellan. Men en konflikt har uppstått om den massiva investeringsfond länderna beslutat om tillsammans. Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare. “Meet the new boss, same as the old boss” sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt. Ny Sverige-vd för bolaget blir …
Svenska kulturkanon: Riksbanken, Kamprad och skatt på omdebatterad lista
Regeringen och kulturminister Parisa Lilijestrand presenterade på tisdagen den omdebatterade statliga kulturkanon. Ekonomi hade en helt egen kategori. Totalt tio viktiga händelser från Sveriges ekonomiska historia fick plats. Läs även: 17 procents potential: Verkstadsaktien ny favorit hos Swedbank – Dagens PS Samtliga tio märkeshändelser i svensk ekonomi enligt kulturkanon: Dagens PS listar alla utvalda händelser …
Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar?
En ny strid har blossat upp i Sverige. Förslaget om att betala skogsägare för att skjuta upp avverkningen splittrar politiker, branschföreträdare och markägare. Bakgrunden är EU:s klimatmål, där unionen senast 2030 måste ta bort 310 miljoner ton koldioxid ur atmosfären. Som det land med störst skogsareal i EU får Sverige en tung roll i att …
ZF Friedrichshafen är en av Tysklands stora underleverantörer till bilindustrin.
Nu tillkännager bolaget omfattande neddragningar.
Fram till 2030 ska 7 600 jobb bort i bolagets enhet som tillverkar elektriska drivlinor. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av divisionens totala personalstyrka, skriver Reuters.
Stort sparpaket
Åtgärden är en del av ett större sparprogram som presenterades redan i fjol, där ZF flaggade för att upp till 14 000 arbetstillfällen i Tyskland kan försvinna.
Företaget, som har omkring 160 000 anställda globalt, pressas hårt av svagare efterfrågan på elbilar, hög skuldsättning från tidigare förvärv samt osäkerhet kring globala handelsrelationer.
För att dämpa effekterna för personalen har företaget tillsammans med fackliga företrädare kommit överens om att genomföra neddragningarna genom naturliga avgångar, frivilliga pensioneringar och avgångspaket.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Säljer inte verksamheten
Dessutom ska arbetstiden kortas med omkring sju procent fram till 2027, samtidigt som en planerad löneökning skjuts upp med ett halvår.
Bolaget räknar med att åtgärderna ska sänka kostnaderna med över 500 miljoner euro.
ZF:s enhet för drivlinor omfattar produktion av både elektriska, hybrida och konventionella system.
Efter interna diskussioner har bolaget beslutat att behålla verksamheten inom koncernen, snarare än att knoppa av den som tidigare övervägts.
Ny vd på plats
Neddragningarna kommer efter en turbulent period i företagsledningen. Den tidigare koncernchefen Holger Klein avgick tidigare än planerat efter oenigheter om divisionens framtid.
Ny vd är Mathias Miedreich, som nu står inför uppgiften att stabilisera bolaget i en tid då den tyska bilindustrin befinner sig i kraftig omställning.
ZF:s besked speglar en bredare kris bland tyska fordonsleverantörer. Konkurrenten Bosch meddelade nyligen att ytterligare 13 000 jobb ska bort.
Flera har gått i konkurs
Enligt branschorganisationen VDA har runt 55 000 arbetstillfällen redan försvunnit sedan 2023. Samtidigt har ett trettiotal underleverantörer gått i konkurs bara under 2025.
En analys från Bloomberg pekar på att närmare 100 000 jobb kan försvinna i den tyska bilindustrin fram till 2030.
Hård kostnadspress, sviktande elbilsförsäljning och tilltagande konkurrens från Kina lyfts fram som de största hoten.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Strålande tider för bedragare – här är 40 nya
Visst finns det tillväxtbranscher i Sverige. Finansinspektionen har 40 nya namn på den uppdaterade listan över finansiella bedragare. Finansinspektionen varnar för 40 nya aktörer som saknar tillstånd att erbjuda finansiella tjänster i Sverige. Bakom namnen står bedragare som bland annat lurar konsumenter med falska lån och investeringar. Dessa bedragare kontaktar sina kunder på olika sätt. …
Nya varsel i bilindustrin – tusentals får gå
Förra veckan gick Bosch ut med ett storvarsel i sina tyska fabriker. Nu är det ZF:s tur att avisera ett sparpaket när krisen i Tysklands bilbransch fortsätter. ZF Friedrichshafen är en av Tysklands stora underleverantörer till bilindustrin. Nu tillkännager bolaget omfattande neddragningar. Fram till 2030 ska 7 600 jobb bort i bolagets enhet som tillverkar …
Många svenskar drabbade: ”Hela kontantinsatsen borta”
Många svenskar har länge trott att bostadsmarknaden bara går åt ett håll: uppåt. Men en ny rapport visar att det inte stämmer. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner. I flera fall handlar det om kraftiga ras. Enligt analysen, utförd av Swedbank och sparbankerna, har bostadsrättspriserna i genomsnitt sjunkit med …
Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act
Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av EU:s AI-förordning trädde i kraft den 2 augusti 2024. Detta innebär att kraven skärps för hur företag hanterar säkerheten kring sin artificiella intelligens (AI), särskilt för system som klassas som högrisk. Förordningen är en …
Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent
Efter rekordår har BYD drabbats av ett försäljningsras, det första sedan 2020. Jätten sänker målet och produktionen. Efter år av rekordtillväxt ser den kinesiska elbilsgiganten BYD nu tecken på en kraftig inbromsning. Försäljningen under det tredje kvartalet backade för första gången sedan 2020 och företaget har tvingats sänka sitt försäljningsmål för helåret med nästan en …