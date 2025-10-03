Nya varsel i bilindustrin – tusentals får gå

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Säljer inte verksamheten

Dessutom ska arbetstiden kortas med omkring sju procent fram till 2027, samtidigt som en planerad löneökning skjuts upp med ett halvår.

ANNONS

Bolaget räknar med att åtgärderna ska sänka kostnaderna med över 500 miljoner euro.

ZF:s enhet för drivlinor omfattar produktion av både elektriska, hybrida och konventionella system.

Efter interna diskussioner har bolaget beslutat att behålla verksamheten inom koncernen, snarare än att knoppa av den som tidigare övervägts.

Ny vd på plats

Neddragningarna kommer efter en turbulent period i företagsledningen. Den tidigare koncernchefen Holger Klein avgick tidigare än planerat efter oenigheter om divisionens framtid.

Ny vd är Mathias Miedreich, som nu står inför uppgiften att stabilisera bolaget i en tid då den tyska bilindustrin befinner sig i kraftig omställning.

ZF:s besked speglar en bredare kris bland tyska fordonsleverantörer. Konkurrenten Bosch meddelade nyligen att ytterligare 13 000 jobb ska bort.

Flera har gått i konkurs

Enligt branschorganisationen VDA har runt 55 000 arbetstillfällen redan försvunnit sedan 2023. Samtidigt har ett trettiotal underleverantörer gått i konkurs bara under 2025.

ANNONS

En analys från Bloomberg pekar på att närmare 100 000 jobb kan försvinna i den tyska bilindustrin fram till 2030.

Hård kostnadspress, sviktande elbilsförsäljning och tilltagande konkurrens från Kina lyfts fram som de största hoten.