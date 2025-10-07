Här är räkningen även Trump kan behöva betala

För snart en vecka sedan stängde den amerikanska statsapparaten ner efter att republikaner och demokrater inte kunnat komma överens om budgeten.

En lösning på låsningen ser heller inte ut att vara på väg just nu. Men det finns ett datum som kan få administrationen att vilja nå en lösning.

Den 15 oktober är det nämligen löning för USA:s närmare 1,3 miljoner aktiva medlemmar i militären.

“Vi tror att militärens utbetalningsdatum den 15 oktober kan vara en viktig tvingande händelse för en kompromiss för att återställa finansieringen. Vi förväntar oss att nedstängningen ska upphöra i mitten av oktober,” säger Ronnie Walker och Alec Phillips, ekonomer på Goldman Sachs, enligt CNBC.

Nedstängningen förväntas pågå längre

Under måndagen röstades det återigen för en ny budget. Men liksom tidigare gick den inte igenom, skriver ABC.

Enligt Goldman Sachs ser det inte ut som om det kommer att komma en lösning. Enligt Polymarket är en sannolikheten för att nedstängningen kommer att fortsätta efter den 14 oktober just nu 71 procent.

Skulle amerikanska trupper inte få betalt den 15:e skulle det kunna få politiska konsekvenser för Trump-administrationen. De bjöd nyligen in militära ledare från hela världen för att lyssna på ett tal från försvarsminister Pete Hegseth. Talet har av många ansetts vara kontroversiellt.