Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen. Men det finns ett datum som kan vara en naturlig deadline då den politiska kostnaden kan bli för hög för Trump.
Här är räkningen även Trump kan behöva betala
För snart en vecka sedan stängde den amerikanska statsapparaten ner efter att republikaner och demokrater inte kunnat komma överens om budgeten.
En lösning på låsningen ser heller inte ut att vara på väg just nu. Men det finns ett datum som kan få administrationen att vilja nå en lösning.
Den 15 oktober är det nämligen löning för USA:s närmare 1,3 miljoner aktiva medlemmar i militären.
“Vi tror att militärens utbetalningsdatum den 15 oktober kan vara en viktig tvingande händelse för en kompromiss för att återställa finansieringen. Vi förväntar oss att nedstängningen ska upphöra i mitten av oktober,” säger Ronnie Walker och Alec Phillips, ekonomer på Goldman Sachs, enligt CNBC.
Nedstängningen förväntas pågå längre
Under måndagen röstades det återigen för en ny budget. Men liksom tidigare gick den inte igenom, skriver ABC.
Enligt Goldman Sachs ser det inte ut som om det kommer att komma en lösning. Enligt Polymarket är en sannolikheten för att nedstängningen kommer att fortsätta efter den 14 oktober just nu 71 procent.
USA-nedstängning riskerar påverka flygtrafik. Realtid
Skulle amerikanska trupper inte få betalt den 15:e skulle det kunna få politiska konsekvenser för Trump-administrationen. De bjöd nyligen in militära ledare från hela världen för att lyssna på ett tal från försvarsminister Pete Hegseth. Talet har av många ansetts vara kontroversiellt.
Kan bli separat lösning
För att undvika alltför stor ilska riktad mot de styrande i Washington kan en tillfällig lag förhandlas fram. En så kallad “continuing resolution” skulle kunna betala ut löner.
“Oro kring militärlöner, TSA-operationer eller försenade bolånebetalningar för militärer kan bli katalysatorer för kompromisser,” säger Ed Mills, policyanalytiker i Washington på Raymond James i en kommentar.
Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid. Dagens PS
Utöver militärlönerna finns det en mängd andra problem som kan tvinga kongressen till en lösning.
Data som beslutsfattare förlitar sig på har skjutits upp. Förseningar på flygplatser är en hotande möjlighet beroende på om anställda vid Transportation Security Administration dyker upp. Detta är dock bara några av många problem.
Trots detta är det flera analytiker som tror att krisen kan pågå hela vägen in i november.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Här är räkningen även Trump kan behöva betala
