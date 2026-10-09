Grekland går om Bali, Maldiverna och gamla favoriten Italien när världens mest eftertraktade smekmånadsresor för 2027 rankas. Men bakom förstaplatsen finns en större förändring: de nygifta vill ha mindre trängsel, mer personlighet och gärna slippa dela solnedgången med tre kryssningsfartyg. Lyx handlar allt mindre om att bo dyrast och allt mer om att resa rätt.
Grekland petar Italien – här vill de rika åka på smekmånad 2027
Grekland slår Italien
Det globala lyxresenätverket Virtuoso har frågat över 3 100 reserådgivare i fler än 50 länder om hur välbeställda kunder tänker resa under 2027.
På listan över smekmånader hamnar Grekland etta, före Bali och Maldiverna. Italien, som länge dominerat romantikens Champions League, får nöja sig med fjärde plats.
För svenska resenärer är Grekland knappast någon hemlig ögrupp som just upptäckts av National Geographic. Det nya är snarare vilket Grekland som lockar.
Santorini och Mykonos finns förstås kvar. Men de mest påkostade resorna flyttar i allt högre grad mot Paros, Milos och Kreta. Resenärerna söker samma hav, samma mat och samma vita hus, men gärna med färre selfiepinnar vid middagsbordet.
Även Atens riviera växer när nya lyxhotell gör det möjligt att kombinera några dagar bland Akropolis ruiner med hav och bad utan att först flyga vidare till en ö.
Capri får konkurrens av Ischia
Samma sak händer i Italien.
Rom, Florens, Toscana, Comosjön och Capri är fortfarande starka. Men reserådgivarna ser större intresse för mindre uppenbara alternativ.
Ischia lyfts fram framför Capri, med termalbad, bra hotell och ett lugnare tempo. Piemonte och Umbrien lockar resenärer som tidigare automatiskt hade bokat Toscana, medan Apulien fortsätter sin marsch från italiensk periferi till internationell lyxdestination.
Även Dolomiterna växer som smekmånadsalternativ. Berg, spa, vandring, små hotell och sedan några dagar i Venedig är en kombination som ger mer än ännu en vecka vid samma pool.
Frankrike, som ligger åtta på smekmånadslistan, följer samma mönster. Paris kombineras med Provence eller Rivieran. Champagne är ett ganska logiskt resmål efter ett bröllop och Bourgogne och Bordeaux fungerar för par som hellre diskuterar årgångar än vilken solstol som är deras.
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Lyx utan guldkranar
Den kanske intressantaste förändringen handlar om vad lyx faktiskt betyder.,ett ämne vi skrivit om tidigare
Allt fler par väljer mindre boutiquehotell med karaktär framför de stora palatsen. Pengarna läggs i stället på privata båtturer, matlagningskurser, vinprovningar, guider och middagar som faktiskt går att minnas när kreditkortsräkningen är betald.
Resorna blir dessutom långsammare. En europeisk smekmånad pågår ofta mellan tio och fjorton nätter, men ambitionen är inte längre nödvändigtvis att hinna med fem länder före hemresan.
April, maj, oktober och till och med november växer samtidigt på bekostnad av juni och juli. Sydeuropa har blivit både varmt och fullt under högsommaren.
Det ger kanske den tydligaste bilden av lyxresan 2027: mindre kö, mindre stress och mer tid på samma plats.
Fakta Perfect Weekend: Hetaste smekmånaderna 2027
- Grekland
- Bali
- Maldiverna
- Italien
- Franska Polynesien
- Japan
- Fiji
- Frankrike
- Thailand
- Sydafrika
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