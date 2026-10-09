Grekland petar Italien – här vill de rika åka på smekmånad 2027

Capri får konkurrens av Ischia

Samma sak händer i Italien.

Rom, Florens, Toscana, Comosjön och Capri är fortfarande starka. Men reserådgivarna ser större intresse för mindre uppenbara alternativ.

Ischia lyfts fram framför Capri, med termalbad, bra hotell och ett lugnare tempo. Piemonte och Umbrien lockar resenärer som tidigare automatiskt hade bokat Toscana, medan Apulien fortsätter sin marsch från italiensk periferi till internationell lyxdestination.

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Även Dolomiterna växer som smekmånadsalternativ. Berg, spa, vandring, små hotell och sedan några dagar i Venedig är en kombination som ger mer än ännu en vecka vid samma pool.

Frankrike, som ligger åtta på smekmånadslistan, följer samma mönster. Paris kombineras med Provence eller Rivieran. Champagne är ett ganska logiskt resmål efter ett bröllop och Bourgogne och Bordeaux fungerar för par som hellre diskuterar årgångar än vilken solstol som är deras.

Lyx utan guldkranar

Den kanske intressantaste förändringen handlar om vad lyx faktiskt betyder.,ett ämne vi skrivit om tidigare

Allt fler par väljer mindre boutiquehotell med karaktär framför de stora palatsen. Pengarna läggs i stället på privata båtturer, matlagningskurser, vinprovningar, guider och middagar som faktiskt går att minnas när kreditkortsräkningen är betald.

Resorna blir dessutom långsammare. En europeisk smekmånad pågår ofta mellan tio och fjorton nätter, men ambitionen är inte längre nödvändigtvis att hinna med fem länder före hemresan.

April, maj, oktober och till och med november växer samtidigt på bekostnad av juni och juli. Sydeuropa har blivit både varmt och fullt under högsommaren.

Det ger kanske den tydligaste bilden av lyxresan 2027: mindre kö, mindre stress och mer tid på samma plats.

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Fakta Perfect Weekend: Hetaste smekmånaderna 2027

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