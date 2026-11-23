Det gjorde han vid en gala på golfklubben Trump National i Virginia, där han belönade de största innehavarna av sitt eget så kallade meme-mynt.

Galan genomfördes mot en bakgrund av att presidenten och hans familj öppet anklagas av de mellanårsvals-vinnande Demokraterna, för att ohämmat använda presidentämbetet för att berika sig själv och sina närmaste.

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Boxare och illusionister

På galan backades Trump upp av boxaren Floyd Mayweather, investeraren Kevin O´Leary och illusionisten Lior Suchard, skriver The Guardian.

Enligt arrangörerna uppfyllde 185 kryptoplånböcker kriterierna för att få delta vid middagen, även om listan senare endast visade 130 plånböcker.

Tillsammans innehöll de listade plånböckerna tillgångar för 8,6 miljoner dollar, en bråkdel av de 148 miljoner dollar som redovisades vid den första av de kryptomiddagar där den i Virginia var den tredje.

I denna cirkus av krämare fick 120 av gästerna en Trump-parfym, en affisch, en minnesbiljett och en klocka.

De 29 främsta investerarna fick komma på en VIP-mottagning och de fyra i topp fick varsin ”Trump-klocka i 18 karats guld”.

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