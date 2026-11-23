En förlust i mellanårsvalet känns, förstås. Men att bara ha sex procent kvar av intresset för sin kryptovaluta kanske är värre för Trump.
94 procent borta för Trump på tredje kryptogalan
USA:s president Donald Trump, ohotad som den president i modern tid som satsar mest på att göra sig själv rikare, har stått som värd för sin tredje kryptogala för ett ”meme-mynt”.
Det gjorde han vid en gala på golfklubben Trump National i Virginia, där han belönade de största innehavarna av sitt eget så kallade meme-mynt.
Galan genomfördes mot en bakgrund av att presidenten och hans familj öppet anklagas av de mellanårsvals-vinnande Demokraterna, för att ohämmat använda presidentämbetet för att berika sig själv och sina närmaste.
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Boxare och illusionister
På galan backades Trump upp av boxaren Floyd Mayweather, investeraren Kevin O´Leary och illusionisten Lior Suchard, skriver The Guardian.
Enligt arrangörerna uppfyllde 185 kryptoplånböcker kriterierna för att få delta vid middagen, även om listan senare endast visade 130 plånböcker.
Tillsammans innehöll de listade plånböckerna tillgångar för 8,6 miljoner dollar, en bråkdel av de 148 miljoner dollar som redovisades vid den första av de kryptomiddagar där den i Virginia var den tredje.
I denna cirkus av krämare fick 120 av gästerna en Trump-parfym, en affisch, en minnesbiljett och en klocka.
De 29 främsta investerarna fick komma på en VIP-mottagning och de fyra i topp fick varsin ”Trump-klocka i 18 karats guld”.
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Trump: ”Jag gör det för USA:s skull”
Donald Trump själv förklarade att hans motiv för att stödja ”$Trump” är att stärka USA:s ekonomiska konkurrenskraft.
”Jag gör det för USA:s skull. Om inte vi gör det, kommer Kina att göra det”, sade han till de närvarande.
Trump har stått värd för två liknande galor sedan han tillträdde förra året, vilket har väckt stark kritik.
Demokrater påpekar hur presidenten och hans familj drar ekonomisk nytta av hans varumärke genom en rad investeringar i aktier och kryptovalutor under hans tid vid makten.
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Nu ska Trump granskas
Demokraterna har nu, efter mellanårsvalet, lovat utreda hur utbredd korruptionen kring Donald Trump är och hur han agerat för att öka sin privata förmögenhet.
Flera demokrater talar om att driva igenom lagstiftning som ska förbjuda aktiviteter av det slag som ”meme coin”-galamiddagarna utgör.
”Denna middag och det tillhörande poängsystemet verkar vara noggrant utformade för att öka investeringarna i $Trump, vilket gör det möjligt för presidenten att missbruka sitt ämbete för att berika sig själv personligen”, skriver nio amerikanska senatorer i ett inlägg.
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Har tjänat miljarder
Siffrorna talar för sig själva. Sedan Donald Trump återvände till Vita huset har han tjänat mer än en miljard dollar på sina kryptoverksamheter.
Trump fick in 500 miljoner dollar genom World Liberty Financial, som säljer nya kryptoprodukter. Han drog dessutom in 600 miljoner dollar på ”valutan” $Trump, som lanserades bara dagar före hans installation.
Från Vita huset kommer de sedvanliga Bagdad Bob-kommentarerna i sammanhanget.
”Varken ”Varken presidenten eller hans familj har någonsin ägnat sig åt, eller kommer någonsin att ägna sig åt, intressekonflikter. President Trump har stolt gjort USA till världens kryptohuvudstad genom presidentorder”, hävdar Vita husets talesperson Anna Kelly hos Reuters.