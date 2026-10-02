EU ändrar reglerna för handbagage – detta gäller för svenska resenärer

Sju kilo blev den stora frågan

Europaparlamentet har drivit en betydligt mer långtgående linje. Parlamentet vill ge passagerare rätt att utan extra kostnad ta med både en mindre personlig väska under stolen och ett handbagage på upp till sju kilo.

Den större väskan skulle få ha sammanlagda yttermått på högst 100 centimeter.

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Det är denna regel som nu ofta beskrivs som om den redan vore beslutad.

Så enkelt är det inte.

EU-kommissionen har varit mer skeptisk till att slå fast en gemensam vikt- och storleksgräns. Ett argument är att flygbolag som i dag tillåter större väskor i så fall skulle kunna sänka sina gränser till EU miniminivå.

Fler väskor betyder långsammare boarding. Alltid.

Bättre information är säkrare än gratis väska

Det som däremot står klart är att EU vill tvinga flygbolagen att bli tydligare med vilka bagageregler som gäller och vad resan faktiskt kostar.

För svenska resenärer kan det innebära färre överraskningar vid gaten och bättre möjligheter att jämföra biljettpriser mellan exempelvis SAS, Norwegian, Ryanair och easyJet.

Men ännu finns ingen generell regel som med säkerhet innebär att alla resenärer kan kliva ombord med en sjukilos kabinväska utan att betala extra.

Storbritannien hamnar utanför

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För brittiska resenärer blir reglerna dessutom mer komplicerade efter Brexit. EU passagerarrättigheter gäller fortfarande för många flygningar till och från unionen, men inte på samma sätt för alla resor som startar i Storbritannien.

För svenska resenärer är den viktigaste förändringen enklare: flygbolagen ska bli bättre på att tala om vad biljetten faktiskt innehåller innan betalningen är gjord.

Gratis kabinväska för alla kan fortfarande bli verklighet. Men ännu är det klokt att läsa bagagereglerna innan man börjar packa.