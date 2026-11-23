Tesla får allt fler europeiska länder med sig i kampen om att få ut sin avancerade förarassistans på vägarna. Och medan EU fortfarande dröjer med ett gemensamt besked har Mercedes hunnit före på hemmaplan.
Rattlöst i Rom – 12:e landet ger Tesla Assisted Driving OK
Ytterligare ett EU-land har gett Tesla tummen upp gällande att aktivera Assisted Driving, eller Full Self Driving (Supervised) som det heter i resten av världen.
Italien gav sitt besked på fredagseftermiddagen – mindre än två veckor efter att Finlands trafikmyndighet Traficom gett Elon Musk godkänt att rulla ut det avancerade förarassistanssystemet i landet.
Bland de länder som hittills beviljat Assisted Driving är Italien störst med god marginal, vilket ger ytterligare vikt till beskedet. Först ut, i våras, var nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen. Sedan dess har även bland annat Belgien, Danmark och Estland följt.
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Den italienska transportministern ska ha beskrivit landets beslut som ”ett steg mot morgondagens innovation, teknologi och mobilitet”, skriver The Independent.
Beslut i december
För att tekniken ska bli laglig i hela EU krävs det att EU:s kommitté för motorfordon röstar för det.
Omröstningen har väntats ske på nästan varje sammanträde utskottet haft sedan i somras, men har inte genomförts. I början av december träffas man igen, vilket skulle vara tidigast den efterlängtade omröstning skulle kunna ske – men det har inte bekräftats från officiellt håll att något sådant är del av mötets dagordning.
Mercedes passar på
Italien är som sagt först ut bland EU:s större länder att ge Tesla godkänt, vilket fortfarande gör framtiden något osäker för förarassistanssystemet. Att få tummen upp från stora och tonsättande Tyskland hade varit lugnande, något som verkade vara på gång i oktober när landets transportminister uttalade sig i frågan:
”Mitt mål är att Tesla-förare ska kunna dra nytta av assisterad körning i hela EU så snabbt som möjligt”.
Istället är det en tysk tillverkare som lyckats få självkörningsteknik godkänt för tyska vägar först.
På fredagen meddelade Mercedes-Benz, enligt Reuters, att man fått myndighetsgodkännande för sitt nya system MB.DRIVE ASSIST PRO, som möjliggör assisterad körning från punkt till punkt.
Den som kör med MB.DRIVE ASSIST PRO måste, precis som med Tesla Assisted Driving, fortfarande övervaka trafiken och vara beredd att ingripa.
Mercedes introducerar även Hands-free Assist, som låter föraren släppa ratten på motorväg i hastigheter upp till 130 km/h. Med funktionen Proactive Lane Change Assist kan bilen dessutom själv initiera omkörningar och filbyten, exempelvis inför en avfart.
Mercedes system finns redan i Kina, skriver M3, och ska lanseras i Tyskland och USA under första halvåret 2027. Utvalda kunder får börja testa tekniken redan i december.