Italien gav sitt besked på fredagseftermiddagen – mindre än två veckor efter att Finlands trafikmyndighet Traficom gett Elon Musk godkänt att rulla ut det avancerade förarassistanssystemet i landet.

Bland de länder som hittills beviljat Assisted Driving är Italien störst med god marginal, vilket ger ytterligare vikt till beskedet. Först ut, i våras, var nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen. Sedan dess har även bland annat Belgien, Danmark och Estland följt.

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Den italienska transportministern ska ha beskrivit landets beslut som ”ett steg mot morgondagens innovation, teknologi och mobilitet”, skriver The Independent.

Beslut i december

För att tekniken ska bli laglig i hela EU krävs det att EU:s kommitté för motorfordon röstar för det.

Omröstningen har väntats ske på nästan varje sammanträde utskottet haft sedan i somras, men har inte genomförts. I början av december träffas man igen, vilket skulle vara tidigast den efterlängtade omröstning skulle kunna ske – men det har inte bekräftats från officiellt håll att något sådant är del av mötets dagordning.