En talesperson för Bundeswehr ville inte kommentera uppgifterna men sa att försvaret känner till att Ryssland har förmågan. Den amerikanska militära underrättelsetjänsten DIA varnade i oktober för att Ryssland bygger en satellit som kan bära kärnvapen.

Rysslands ambassad i Tyskland sa till de tre redaktionerna att den inte känner till uppgifterna men ”avvisar bestämt alla ogrundade insinuationer om Ryska federationens rymdverksamhet” och kallade avslöjandet ”en del av en propagandakampanj”.

Bryter mot rymdfördraget

Ett kärnvapen i omloppsbana skulle bryta mot rymdfördraget från 1967. Sidharth Kaushal på den brittiska tankesmedjan RUSI skrev ändå i en rapport i oktober att Moskva har skäl att ta steget, eftersom Ryssland på kort och medellång sikt sannolikt inte kan bygga tillräckligt många antisatellitrobotar för att skjuta ned USA:s satelliter en och en. ”Sett till militär nytta och alternativkostnad verkar det finnas starka skäl för Ryssland att till slut placera ut kärnvapen i rymden”, skriver Kaushal.

Bild från den 9 augusti år 2022 då en rysk raket sköt upp en iransk satellit i omloppsbana ifrån en uppskjutsanläggning i Kazakstan. (Foto: Roscosmos via AP / TT)

Det räcker med ett enda kärnvapen, eftersom sprängningen når alla satelliter i direkt siktlinje och fyller Van Allen-bältena med strålning som slår ut fler satelliter i månader efteråt, enligt en rapport från Secure World Foundation. Chefen för det amerikanska rymdkommandot US Space Command, Stephen Whiting, beskriver samma förlopp. ”Sannolikt slås omkring en tredjedel av alla satelliter i låg omloppsbana ut direkt, inom de första timmarna eller dygnen. Under de följande månaderna slås sedan de återstående satelliterna ut, en efter en”, säger Whiting enligt Tagesspiegel.

11 000 satelliter i omloppsbana

Enligt den amerikanska tankesmedjan American Foreign Policy Council finns nära 11 000 satelliter i låg omloppsbana. En tredjedel av dem är omkring 3 600 satelliter.

Bland satelliterna i låg omloppsbana finns Sveriges första militära satellit, en spaningssatellit byggd av Planet Labs som har tagit bilder därifrån sedan maj. ”Nu har vi en nationell förmåga och egna system på plats i rymden”, sa Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman när den sköts upp, och Försvarsmakten planerar att ha ett tiotal satelliter i rymden inom några år.

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På marken skulle bortfallet av satelliterna enligt Tagesspiegel ge strömavbrott och kraftiga störningar i kommunikation och navigation. Samma talesperson för Bundeswehr sa om följderna att det ”i praktiken skulle betyda tillbaka till stenåldern”.