Men det finns betydligt värre exempel i Europa.

Belgien innehar världsrekordet för den längsta regeringsbildningen i fredstid efter ett val. Efter valet i juni 2010 tog det hela 541 dagar innan en ny federal regering kunde tillträda.

Först den 6 december 2011 kunde Elio Di Rupo sväras in som premiärminister.

”Svenska koalitionen” föll samman

Beroende på hur man räknar blev det än värre 2018, då Charles Michels ”svenska koalition” föll samman. Koalitionen bestådde av partier med gula och blå partifärger, varför den blev kallad för svensk i Belgien. Michel ledde efter det en kort period en minoritetsregering, innan han avgick då det stod klart att ett misstroendevotum skulle väckas emot honom. Han lämnade själv övergångsregeringen sommaren 2019 för att bli Europeiska rådets ordförande.

Sophie Wilmès tog över som premiärminister i juni, även hon som ledare för en övergångsregering. Ingen majoritet kunde bildas efter valet i maj 2019. I mars 2020 beslutade parlamentet att ge henne befogenheter som ordinarie premiärminister för att kunna hantera covid-19-pandemin.