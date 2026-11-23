Sverige har stått utan en ny regering i 71 dagar efter valet. Men den svenska regeringskrisen bleknar i jämförelse med Belgien. Där har det dröjt flera år – flera gånger.
71 dagar utan regering – ingenting jämfört med Belgien
Det svenska politiska dödläget har nu pågått i 71 dagar sedan valet den 13 september. Förhandlingarna har kört fast och ännu finns ingen lösning på hur en ny regering ska se ut.
Men det finns betydligt värre exempel i Europa.
Belgien innehar världsrekordet för den längsta regeringsbildningen i fredstid efter ett val. Efter valet i juni 2010 tog det hela 541 dagar innan en ny federal regering kunde tillträda.
Först den 6 december 2011 kunde Elio Di Rupo sväras in som premiärminister.
”Svenska koalitionen” föll samman
Beroende på hur man räknar blev det än värre 2018, då Charles Michels ”svenska koalition” föll samman. Koalitionen bestådde av partier med gula och blå partifärger, varför den blev kallad för svensk i Belgien. Michel ledde efter det en kort period en minoritetsregering, innan han avgick då det stod klart att ett misstroendevotum skulle väckas emot honom. Han lämnade själv övergångsregeringen sommaren 2019 för att bli Europeiska rådets ordförande.
Sophie Wilmès tog över som premiärminister i juni, även hon som ledare för en övergångsregering. Ingen majoritet kunde bildas efter valet i maj 2019. I mars 2020 beslutade parlamentet att ge henne befogenheter som ordinarie premiärminister för att kunna hantera covid-19-pandemin.
652 dagar senare
Först i oktober 2020 kunde en majoritet i parlamentet enas om att göra Alexander De Croo till ny premiärminister – 652 dagar efter att Michels regering föll i regeringskrisen 2018. Krisen 2010-2011 räknas dock som längre enligt Guinness rekordbok, eftersom att det var ett val emellan i krisen 2018-2020.
Även Brysselregionen har nyligen upplevt en utdragen regeringskris. Efter valet i juni 2024 tog det över 600 dagar innan partierna kunde enas om en ny regional regering. En uppgörelse nåddes först i februari 2026.
Det är dock en skillnad i att sakna en ny regering och att sakna en fungerande regering. Sverige och Belgien har båda ett styrelseskick där sådana här perioder tillåter övergångsregeringar som fortsätter sköta den löpande förvaltningen. Det är alltså inte fråga om att länderna stått helt utan statsledning.
Så hur har Belgien då klarat sig genom kriserna? Förvånansvärt bra. En forskningsstudie om Belgiens rekordlånga regeringsbildning fann faktiskt inget belägg alls för att dödläget skadade landets ekonomiska tillväxt.
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