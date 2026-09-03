Glädjefnatt i bortglömda aktier i Hormuzkrisen – är du vinnare?

Sjöfart en trygg hamn när hela havet stormar

Draglok är aktier i råoljetankmarknaden, som ökat med 120 procent i värde sedan årets början. Biltransport- och gasföretag samt torrlastfartygsindustrin har även en stor del i uppgången, enligt data från Lloyd’s List Intelligence som CNBC hänvisar till.

”Sjöfart erbjuder ett slags skydd mot geopolitisk instabilitet”, säger Andreas Povlsen, vd på Hayfin Capital Management, i artikeln.

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Han noterar att fraktmarknaderna har gynnats av volatiliteten, inklusive covid-19-pandemin, attackerna i Röda havet från huthi-rebeller och Rysslands invasion av Ukraina.

Investerarna hade redan innan Irankriget bröt ut positionerat sig mot sjöfartssektorn. En strategi för att få exponering även mot råvaruförsörjningskedjor och reala tillgångar.

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Allting har blivit dyrare inom den globala sjöfarten

Det blockerade Hormuzsundet, där omkring en femtedel av världens olja passerar, gör att tankfartyg nu tvingas ta omvägar, vilket gör att rutterna blir längre och kostnaderna högre, däribland försäkringsbeloppen.

Den spända utvecklingen har minskat det effektiva utbudet av fartyg i den globala handeln och i skuggan av det rusar aktiekurserna kopplade till sjöfarten. CNBC rapporterar med hänvisning till LSEG att Danaos Corp-aktien nu handlas på sin högsta nivå sedan 2008 då ökningen i år är 60 procent.

Aktierna i containeraktörerna Frontline PLC och Teekay Tankers har inte stått högt som i dag sedan 2011.

Rederierna bakom bulkfartyg och relaterade företag inom sjöfarten noterar fleråriga toppar, eller nya rekordnivåer.

Extremt rally i ETF med horisont mot råoljetankers

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Börshandlade fonden Breakwave Tanker Shipping ETF, som uppges handla med terminskontrakt för råoljetankfartyg med nära förestående datum, har stigit med 650 procent sedan kriget i Mellanöstern startade i februari.



Hittills i år är ETF:en upp med enorma 2 300 procent, framgår det.

John Kartsonas, grundare och managing partner på Breakwave Advisors, som driver två shipping-ETF:er, inklusive BWET, understryker att all uppgång inte är hållbar.

Varningen: Se upp för ras – rädsla bakom uppgången

”En betydande del av denna premie är bara rädsloprissättning, och den kommer att minska snabbt i takt med att Hormuz ser normal ut igen”, säger han.

Det bör dock nämnas, vilket CNBC gör, att tank- och torrbulkmarknaderna förutspådde ett starkt 2026 innan Mellanösternkriget blev verklighet.

Irankriget ”hällde bensin på elden i en redan stark marknad”, säger J Mintzmyer, grundare och vd för Value Investor’s Edge, i rapporteringen.

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