Pipelines byggs i rekordfart för att slippa Hormuzsundet

Båda länderna försöker minska sitt beroende av denna mycket viktiga farled, som före konflikten hanterade omkring en femtedel av världens oljehandel.

Viktig ekonomi

Den irakiska regeringen har godkänt en snabb utbyggnad av oljeexporten via ledningsnätet mellan Kurdistan och Turkiet. Målet är att öka kapaciteten från omkring 220 000 fat per dag till 770 000 fat.

Exporterna ska transporteras till den turkiska Medelhavshamnen Ceyhan, vilket ger Irak en alternativ väg till världsmarknaden, rapporterar CNBC.

Satsningen är särskilt viktig för Irak, vars ekonomi är starkt beroende av oljeintäkter. Enligt Världsbanken stod oljeindustrin för drygt hälften av landets BNP under 2025.

Samtidigt visar nya data att Iraks exportvolymer har rasat sedan konflikten bröt ut, eftersom merparten av landets olja normalt transporteras genom Hormuzsundet.

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