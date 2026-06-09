Oljan som tidigare gick genom Hormuzsundet kan nu ta nya vägar. Det är i alla ambitionen hos flera oljeländer i Mellanöstern.
Pipelines byggs i rekordfart för att slippa Hormuzsundet
Irak och Förenade Arabemiraten intensifierar arbetet med alternativa exportvägar för olja.
Det kommer som en konsekvens sjöfarten genom Hormuzsundet fortfarande är kraftigt begränsad till följd av kriget mellan Iran och USA.
Båda länderna försöker minska sitt beroende av denna mycket viktiga farled, som före konflikten hanterade omkring en femtedel av världens oljehandel.
Viktig ekonomi
Den irakiska regeringen har godkänt en snabb utbyggnad av oljeexporten via ledningsnätet mellan Kurdistan och Turkiet. Målet är att öka kapaciteten från omkring 220 000 fat per dag till 770 000 fat.
Exporterna ska transporteras till den turkiska Medelhavshamnen Ceyhan, vilket ger Irak en alternativ väg till världsmarknaden, rapporterar CNBC.
Satsningen är särskilt viktig för Irak, vars ekonomi är starkt beroende av oljeintäkter. Enligt Världsbanken stod oljeindustrin för drygt hälften av landets BNP under 2025.
Samtidigt visar nya data att Iraks exportvolymer har rasat sedan konflikten bröt ut, eftersom merparten av landets olja normalt transporteras genom Hormuzsundet.
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Har mildrat effekterna
Även Förenade Arabemiraten försöker stärka sin motståndskraft. Abu Dhabi har beordrat en snabbare utbyggnad av en ny oljeledning till hamnstaden Fujairah vid Omanbukten.
Projektet väntas tas i drift nästa år och ska enligt planerna fördubbla exportkapaciteten från det statliga oljebolaget ADNOC.
Till skillnad från Irak har Emiraten redan alternativa exportmöjligheter utanför Hormuzsundet, vilket har mildrat effekterna av störningarna.
Svårt att ersätta
Landets infrastruktur har dock också utsatts för attacker under konflikten, vilket skapat osäkerhet kring leveranserna.
Utmaningen är att de alternativa rutterna inte kan ersätta de enorma volymer som tidigare passerade genom Hormuz.
Före kriget transporterades omkring 20 miljoner fat olja och oljeprodukter genom sundet varje dag.
Osäkerhet råder
De befintliga ledningarna i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har tillsammans betydligt lägre kapacitet.
Samtidigt fortsätter fartygstrafiken genom Hormuz att ligga långt under normala nivåer.
Rederier och energibolag väger risken för militära angrepp mot behovet av att få ut olja på världsmarknaden, vilket bidrar till fortsatt osäkerhet kring de globala energileveranserna.
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