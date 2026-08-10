Den fortsatta osäkerheten kring Hormuzsundet håller oljepriset uppe och stigande. Samtidigt blir marknaden alltmer försiktig.
Fortsatt osäkert kring Hormuz: Oljepriset stiger
Oljepriserna får fortsatt stöd i sin höga nivå av den rådande osäkerheten kring Hormuzsundet.
Samtidigt blir marknad och spekulanter alltmer försiktiga. Förvaltare har minskat sina långa positioner i både Nymex WTI och Ice Brent.
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Iran och Oman snart eniga?
Även om USA:s president Donald Trump uppger att USA för ”halvvägs-förhandlingar” med Iran, återstår betydande hinder innan ett avtal kan nås, konstaterar marknadens analytiker.
Uppgifter tyder på att Iran och Oman närmar sig en överenskommelse om en farled genom Hormuzsundet, vilket dock bara ses som en dellösning på vägen mot konkreta framsteg mellan USA och Iran.
Det gör att marknaden blivit fortsatt försiktigare. Förvaltare minskade förra veckan sina långa positioner i Nymex WTI med 7 257 kontrakt till 101 050 kontrakt, medan motsvarande antal i Ice Brent sjönk med 20 361 kontrakt till 164 722, skriver Think och noterar att det var andra veckan med en nedgång.
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USA: Fortsatt återhämtning
Den amerikanska oljesektorn har fortsatt återhämta sig. Data från Baker Hughes visar att antalet aktiva oljeriggar ökat med tre till 454, den högsta nivån sedan maj 2025.
Samtidigt ligger USA:s råoljeexport kvar på höga nivåer i takt med att köpare söker alternativa leveranskällor.
Den senaste tidens ökning kommer dock främst ur minskade lager och i mindre grad ur en större produktion.
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Efterfrågan på gas ökar
På gasmarknaderna fortsätter priset vid Henry Hub att stiga för andra dagen i rad och gör det stödd av prognoser om varmare väder, ökad efterfrågan från kraftsektorn och större flöden av rågas till LNG-anläggningar.
Dessutom säger rapporter att ny processkapacitet vid LNG-terminalen i Corpus Christi kan öka efterfrågan på rågas med cirka 0,8 miljarder kubikfot per dag.
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