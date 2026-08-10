Fortsatt osäkert kring Hormuz: Oljepriset stiger

Oljejättar: ”Kritiska nivåer för bensin och diesel”. Dagens PS

Iran och Oman snart eniga?

Även om USA:s president Donald Trump uppger att USA för ”halvvägs-förhandlingar” med Iran, återstår betydande hinder innan ett avtal kan nås, konstaterar marknadens analytiker.

Uppgifter tyder på att Iran och Oman närmar sig en överenskommelse om en farled genom Hormuzsundet, vilket dock bara ses som en dellösning på vägen mot konkreta framsteg mellan USA och Iran.

Det gör att marknaden blivit fortsatt försiktigare. Förvaltare minskade förra veckan sina långa positioner i Nymex WTI med 7 257 kontrakt till 101 050 kontrakt, medan motsvarande antal i Ice Brent sjönk med 20 361 kontrakt till 164 722, skriver Think och noterar att det var andra veckan med en nedgång.

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