Ryssland sköt upp 16 satelliter: Ingen nådde sitt mål

En hel omgång ryska satelliter uppskjutna för att nå en låg omloppsbana runt jorden, en central del i Rysslands version av Starlink, har misslyckats med att nå eller bibehålla sina planerade höjder en dryg månad efter uppskjutningen.

De 16 Rassvet-3.satelliterna, vilka sköts upp 19 juli, var tänkta att kretsa kring jorden på en höjd av drygt 800 kilometer enligt Bureau 1440, det företag som utvecklat konstellationen.

Nu visar offentligt tillgängliga data från US Space Force att satelliterna i tisdag i stället kretsade på halva höjden, cirka 300-400 kilometer.

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Kraftigt bakslag för Ryssland

Luftmotståndet på den höjden förkortar en satellits operativa livslängd avsevärt, påpekar Business Insider.

Utan ingripanden drar förhållandena satelliterna gradvis närmare jorden, tills de återinträder i atmosfären och brinner upp, alternativt faller sönder.

Att förlora dessa 16 satelliter, Bureau 1440:s andra omgångar av Rassvet-3, skulle vara ett kraftigt bakslag för de ryska ambitionerna att skapa ett alternativ till Starlink.

Ledningen i Kreml har prioriterat projektet sedan Space X stängde av sin tjänst för ryska styrkor 1 februari i år.

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Rassvet-3 är tänkt att fylla det tomrummet, men Bureau 1440 har hittills bara skjutit upp 32 satelliter, inklusive denna senaste omgång.

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