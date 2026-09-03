Ryssland sköt upp 16 nya satelliter i sin Starlink-konkurrent. Nu kommer facit; ingen av dem lyckades nå sin avsedda omloppsbana.
Ryssland sköt upp 16 satelliter: Ingen nådde sitt mål
Det är ett präktigt fiasko som nu redovisas kring Rysslands satsning på en konkurrent till Starlink.
Ryssland har satsat stora belopp och än mer prestige i att bygga en egen version som motsvarar Starlink. Det har, så här långt, inte gått något vidare.
En hel omgång ryska satelliter uppskjutna för att nå en låg omloppsbana runt jorden, en central del i Rysslands version av Starlink, har misslyckats med att nå eller bibehålla sina planerade höjder en dryg månad efter uppskjutningen.
De 16 Rassvet-3.satelliterna, vilka sköts upp 19 juli, var tänkta att kretsa kring jorden på en höjd av drygt 800 kilometer enligt Bureau 1440, det företag som utvecklat konstellationen.
Nu visar offentligt tillgängliga data från US Space Force att satelliterna i tisdag i stället kretsade på halva höjden, cirka 300-400 kilometer.
Extrainkallat möte: ”Ryssland ett konkret hot mot Sverige”. Dagens PS
Kraftigt bakslag för Ryssland
Luftmotståndet på den höjden förkortar en satellits operativa livslängd avsevärt, påpekar Business Insider.
Utan ingripanden drar förhållandena satelliterna gradvis närmare jorden, tills de återinträder i atmosfären och brinner upp, alternativt faller sönder.
Att förlora dessa 16 satelliter, Bureau 1440:s andra omgångar av Rassvet-3, skulle vara ett kraftigt bakslag för de ryska ambitionerna att skapa ett alternativ till Starlink.
Ledningen i Kreml har prioriterat projektet sedan Space X stängde av sin tjänst för ryska styrkor 1 februari i år.
Rassvet-3 är tänkt att fylla det tomrummet, men Bureau 1440 har hittills bara skjutit upp 32 satelliter, inklusive denna senaste omgång.
”Ryssland var inte redo”
Det är oklart vad som hindrar satelliterna från att nå högre höjder. Många av dem har utfört manövrar för att stiga, men inget har hittills hjälpt.
”Att samtliga 16 satelliter från den andra uppskjutningen uppenbarligen misslyckades med att nå sina avsedda operativa höjder tyder på att Ryssland kanske inte var redo att öka takten i utbyggnaden av satellitkonstellationen”, skriver Institute for the Study of War.
Institutet förutspår att Ryssland drabbas av fler förseningar.
Bureau 1440 har uppgett att man planerar ”dussintals uppskjutningar och hundratals satelliter” för att skapa den kompletta konstellationen.
Av den första omgången på 16 satelliter, uppskjutna 23 mars, lyckades tolv och bibehålla en höjd på cirka 540 kilometer, fortfarande under den ursprungliga målhöjden 800 kilometer.
Oljefonden tror på Musk – köpte Space X för tolv miljarder. Dagens PS
Ukraina träffade ryskt rymdcenter
Ukraina uppskattar att Ryssland behöver 200-250 operativa satelliter för att upprätthålla ett stabilt internetnätverk för ryska styrkor och för att styra stridsdrönare.
Som jämförelse driver Space X i dag mer än 11 000 operativa Starlink-satelliter, påpekar Business Insider.
Ukraina har också försökt motverka Rysslands insatser. I mitten av augusti uppgav landet att en av dess långdistansrobotar träffat ett rymdcenter i västra Ryssland.
Satellitbaserat internet har blivit ett av de viktigaste kommunikationsverktygen i kriget i Ukraina.
Styrkor på båda sidor använder tjänsten för att hålla kontakten, styra drönare och rapportera till befälhavare.
Rymdchefen: Så ska Europa bli en vinnare i rymden. Dagens PS