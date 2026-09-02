Avslöjat: Serbiska studenter avlyssnades med hjälp av ökänt spionprogram

De drabbade omfattar bland annat studentaktivister, oppositionspolitiker och en lokalpolitiker.

En av telefonerna infekterades med Pegasus, ett spionprogram som utvecklats av det israeliska bolaget NSO Group.

Behöver inte ens klicka på en länk

Minst två andra enheter utsattes för skadlig kod som liknar NoviSpy, ett spionprogram som tidigare har kopplats till övervakning i Serbien, skriver Reuters.

Angreppen upptäcktes i augusti efter att Apple varnat användare i 110 länder för att de sannolikt hade utsatts för så kallad legosoldatsspionprogramvara.

Enligt SHARE Foundation är detta den största dokumenterade vågen av sådana angrepp i Serbien hittills.

I ett av fallen användes en så kallad zero-click-version av Pegasus, vilket innebär att angriparen inte behövde få offret att klicka på en länk eller på annat sätt interagera med telefonen.

NoviSpy hittades på en studentaktivists telefon efter att enheten tidigare hade beslagtagits under ett polisförhör.

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