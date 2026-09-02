Serbiska studenter har protesterat mot korruption och försökt få till förändring i landet. Nu kommer information om att de har utsatts för spioneri.
Avslöjat: Serbiska studenter avlyssnades med hjälp av ökänt spionprogram
Minst 14 personer inom Serbiens civilsamhälle har utsatts för avancerade spionprogram inför årets lokalval, enligt den digitala rättighetsorganisationen SHARE Foundation.
De drabbade omfattar bland annat studentaktivister, oppositionspolitiker och en lokalpolitiker.
En av telefonerna infekterades med Pegasus, ett spionprogram som utvecklats av det israeliska bolaget NSO Group.
Behöver inte ens klicka på en länk
Minst två andra enheter utsattes för skadlig kod som liknar NoviSpy, ett spionprogram som tidigare har kopplats till övervakning i Serbien, skriver Reuters.
Angreppen upptäcktes i augusti efter att Apple varnat användare i 110 länder för att de sannolikt hade utsatts för så kallad legosoldatsspionprogramvara.
Enligt SHARE Foundation är detta den största dokumenterade vågen av sådana angrepp i Serbien hittills.
I ett av fallen användes en så kallad zero-click-version av Pegasus, vilket innebär att angriparen inte behövde få offret att klicka på en länk eller på annat sätt interagera med telefonen.
NoviSpy hittades på en studentaktivists telefon efter att enheten tidigare hade beslagtagits under ett polisförhör.
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Sammanföll med lokalval
Angreppen sammanföll med lokalvalen den 29 mars, som hölls i tio kommuner. Valen betraktades som ett test för studentstödda oppositionsgrupper som försökte organisera sig och utmana kandidater från det styrande partiet.
Aktivisterna varnar nu för att övervakningen kan komma att intensifieras inför parlamentsvalet i oktober.
Det är fortfarande oklart vem som låg bakom handlingarna. NSO Group har uppgett att bolaget endast säljer sina produkter till regeringar.
Varken den serbiska regeringen eller NSO Group hade omedelbart kommenterat de nya uppgifterna.
Amnesty Internationals säkerhetslaboratorium, som bistått i utredningen, uppger att de nya tekniska fynden visar att serbiska studentaktivister fortsatt utsätts för avancerad övervakning.
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Har svartlistats i USA
Enligt Citizen Lab installerades Pegasus på minst en students telefon någon gång mellan december 2025 och januari 2026. Apples säkerhetsuppdateringar har sedan dess neutraliserat spionprogrammet.
Citizen Lab bedömer att fynden visar att Serbiens fredliga prodemokratiska studentrörelse utsätts för omfattande övervakning inför flera viktiga val under 2026.
NSO Group svartlistades av USA 2021 på grund av oro för människorättskränkningar. Året därpå förvärvades bolaget av en amerikansk investerargrupp, men verksamheten bedrivs fortfarande från Israel och omfattas av israelisk lagstiftning.
Apple uppger att bolaget den 13 augusti skickade hotvarningar till användare i 110 länder. Totalt har Apple hittills varnat användare i mer än 150 länder för att de kan ha utsatts för riktade spionprogram.
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