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Ryanair-plan fick gasa och lyfta igen – bara 100 meter från marken

Ryanair
Ett annat plan från Ryanair än det som syns på bilden tvingades plötsligt lyfta igen bara 100 meter från marken. Ett annat plan stod på landningsbanan och varningen från flygtrafikledningen kom "för sent", vilket gjorde att piloten fick göra en så kallad go-around-manöver. (Foto: Mindaugas Kulbis/AP/TT)

Ett plan från Ryanair på väg från Charleroi i Belgien till Nîmes i Frankrike fick hastigt avbryta landningen i tisdags morse. Ett annat flygplan befann sig på banan. 

Det var stor dramatik och givetvis en skakande händelse för passagerarna ombord när piloten dessförinnan tvingades pressa upp planet på nytt bara 100 meter från marken vid Garons flygplats i franska Nîmes.

Varningen om att ett annat plan stod på landningsbanan kom sent från flygtrafikledningen, rapporterar den franska dagstidningen Midi Libre.

En passagerare berättar om incidenten, som även spelades in på Flightradars webbplats för flygspårning.

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Piloten: Vi fick varningen för sent

Enligt passageraren som uttalar sig i artikeln uppgav piloten på Ryanair-planet att ett nytt landningsförsök skulle ske och att flygtrafikledningens information om att ett annat plan stod i vägen kom ”för sent”.

Det var spänt ombord, uppger passageraren, när planet plötsligt tvingades göra en ny stigning.

”Det var ett litet ögonblick av oro eftersom vi var väldigt nära marken när planet plötsligt steg”.

Efter en mer lyckad landning tio minuter senare hördes en del applåder ombord. Händelsen orsakade varken materiella skador eller personskador.

Frågan är: Tystas ner eller utredas?

Det är oklart om franska civila luftfartsmyndigheter tänker inleda en utredning, eller om det inträffade ska hemligstämplas.

Varken luftfartsmyndigheterna eller ledningen för Garons flygplats i Nîmes har kommenterat det som hänt.

Den manöver som krävdes i den uppkomna situationen kallas go-around och pilotens snabba agerande kan liknas vid en bragd då förloppet kunde ha eskalerat till något mycket allvarligare.

För att undvika riskfyllda situationer vid inflygning ska flygtrafikledningen i god tid ta med i beräkningarna att det kan finnas ett annat plan på banan. Det är man skyldig att förutse. 

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Passagerare får normalt ingen ersättning

Avbruten landning är relativt vanligt inom det kommersiella flyget. Det sker ungefär 1 till 3 gånger per 1 000 flygningar och de flesta piloter får vara med om det flera gånger under sin yrkeskarriär.

Det är en helt standardiserad säkerhetsmanöver. Piloter är tränade för att göra go-around-manöver regelbundet i simulatorer, men det kan ändå upplevas som olustigt och otäckt hos passagerare.

Normalt tar det 10-15 minuter extra när ett plan tvingas avbryta landning flyga ett varv extra. Någon ersättning utgår vanligtvis inte till berörda passagerare. Ekonomisk kompensation enligt EU:s förordning 261/2004 är aktuellt först om förseningen till din slutdestination uppgår till minst tre timmar.

Läs mer: Dubbel blunder: Piloter somnade under flighten DagensPS

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Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

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