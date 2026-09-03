Ryanair-plan fick gasa och lyfta igen – bara 100 meter från marken

Varningen om att ett annat plan stod på landningsbanan kom sent från flygtrafikledningen, rapporterar den franska dagstidningen Midi Libre.

En passagerare berättar om incidenten, som även spelades in på Flightradars webbplats för flygspårning.

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Piloten: Vi fick varningen för sent

Enligt passageraren som uttalar sig i artikeln uppgav piloten på Ryanair-planet att ett nytt landningsförsök skulle ske och att flygtrafikledningens information om att ett annat plan stod i vägen kom ”för sent”.

Det var spänt ombord, uppger passageraren, när planet plötsligt tvingades göra en ny stigning.

”Det var ett litet ögonblick av oro eftersom vi var väldigt nära marken när planet plötsligt steg”.

Efter en mer lyckad landning tio minuter senare hördes en del applåder ombord. Händelsen orsakade varken materiella skador eller personskador.