De två turistande vandrarna gjorde ett extraordinärt fynd av guldföremål i nordöstra Tjeckien vid vad som har beskrivits som ett mystiskt gömställe.
Fann guldskatt i rostiga kistor – fick dela på 5,4 miljoner
Det här var i maj förra året och experter kom fram till att skatten hade legat begravd i över hundra år.
Den bestod bland annat av tio guldarmband, 17 cigarrfodral, snusdosor, en kam och hela 598 guldmynt varav ett av mynten var daterat 1921, har Live Science berättat.
Det blev klarlagt att guldskatten, som där och då värderas till nästan 5,4 miljoner svenska kronor, grävdes ner efter 1921, har CNN rapporterat.
Vandrarna överlämnade den till ett museum och det beslutades att duon skulle få lika mycket i belöning som guldskatten, som vägde cirka sju kilo, var värd vid fyndtillfället. De fick dela på 11,7 miljoner tjeckiska kronor, vilket motsvarar nästan 5,4 miljoner svenska kronor.
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Då hade belöningen blivit högre
Då, i maj 2025, var guldvärdet mellan 3 200 och 3 360 dollar. Förvisso rekordnivåer vid tidpunkten, men sedan dess har priset på den glänsande råvaran stigit rejält. Världsmarknadspriset på guld nu ligger på omkring 4 300–4 400 dollar per uns.
Det betyder att de två turisterna hade fått en mycket högre belöning om de hade snubblat över guldskatten i dag.
Guldskatten finns numera på Hradec Králové-museet i Tjeckien och efter delar av den har behövt restaureras.
Guldskattens ägare ett mysterium
Vem som från början var dess ägare är oklart, liksom guldfyndets ursprung men enligt representanter för Östböhmiska museet (MVČ) i Hradec Králové kan ägaren ha varit en deporterad tysktalande person som hotades av nazistregimen, enligt tjeckisk press.
De vandrande turisterna som gjorde det smått unika guldfyndet har valt att förbli anonyma. Det var en aluminiumlåda som stack fram ur en stenmur som väckte deras intresse sedan de tagit en genväg genom skogen på en populär vandringsled.
Efteråt gav sig arkeologer dels utforska guldskatten, dels platsen där den låg nedgrävd.
”Det är troligtvis relaterat till den turbulenta perioden före andra världskrigets början, när den tjeckiska och judiska befolkningen lämnade gränsområdet, eller till 1945, när tyskarna lämnade”, har Miroslav Novak, chef för den arkeologiska avdelningen på museet, förklarat, berättar CNN.
Guldmynten mest värda av skatten
Guldmynten hade det största värdet. Hälften av mynten har sitt ursprung från Balkan, den andra hälften av myntsamlingen är fransk. De äldsta mynten är uppskattningsvis från 1808.
Det kan härstamma från rika familjer i omgivningarna, men det kan också vara ett krigsbyte från tjeckoslovakiska legionärer.
Föremålen återfanns i två kistor, enligt CBS News.
Har skyldighet att lämna in fyndet
Museet kallade samlingen en ”mycket specifik uppsättning” som sannolikt gömts undan, vilket uppges ha varit vanligt sedan forntiden, med avsikt att återvända till den vid ett senare tillfälle.
Tjeckisk lag föreskriver att den som upphittar arkeologiska fynd måste överlämna det till museet. Den som inte gör det kan göra sig skyldig till ett brott.
Enligt lagen har upphittare rätt till belöning och i detta fall utgår den till samma värde som för ädelmetaller.
Här, på Riksantikvarieämbetets hemsida, kan du läsa mer om vad som gäller vid fornfynd, ersättning för inlösen och hittelön i Sverige.
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