Fann guldskatt i rostiga kistor – fick dela på 5,4 miljoner

Guldskattens ägare ett mysterium

Vem som från början var dess ägare är oklart, liksom guldfyndets ursprung men enligt representanter för Östböhmiska museet (MVČ) i Hradec Králové kan ägaren ha varit en deporterad tysktalande person som hotades av nazistregimen, enligt tjeckisk press.

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De vandrande turisterna som gjorde det smått unika guldfyndet har valt att förbli anonyma. Det var en aluminiumlåda som stack fram ur en stenmur som väckte deras intresse sedan de tagit en genväg genom skogen på en populär vandringsled.

Efteråt gav sig arkeologer dels utforska guldskatten, dels platsen där den låg nedgrävd.

”Det är troligtvis relaterat till den turbulenta perioden före andra världskrigets början, när den tjeckiska och judiska befolkningen lämnade gränsområdet, eller till 1945, när tyskarna lämnade”, har Miroslav Novak, chef för den arkeologiska avdelningen på museet, förklarat, berättar CNN.

Guldmynten mest värda av skatten

Guldmynten hade det största värdet. Hälften av mynten har sitt ursprung från Balkan, den andra hälften av myntsamlingen är fransk. De äldsta mynten är uppskattningsvis från 1808.

Det kan härstamma från rika familjer i omgivningarna, men det kan också vara ett krigsbyte från tjeckoslovakiska legionärer.

Föremålen återfanns i två kistor, enligt CBS News.

Har skyldighet att lämna in fyndet

Museet kallade samlingen en ”mycket specifik uppsättning” som sannolikt gömts undan, vilket uppges ha varit vanligt sedan forntiden, med avsikt att återvända till den vid ett senare tillfälle.

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Tjeckisk lag föreskriver att den som upphittar arkeologiska fynd måste överlämna det till museet. Den som inte gör det kan göra sig skyldig till ett brott.

Enligt lagen har upphittare rätt till belöning och i detta fall utgår den till samma värde som för ädelmetaller.

Här, på Riksantikvarieämbetets hemsida, kan du läsa mer om vad som gäller vid fornfynd, ersättning för inlösen och hittelön i Sverige.

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