Irans minor fortsätter försvåra för USA att ta kontroll över Hormuzsundet. Det är en ojämn kamp med okonventionella metoder.
Irans oväntade drag: Skjuter ut minor i Hormuzsundet
USA:s beslut nyligen att slå till mot Iran, för första gången på en månad, visar en ambition att vinna kampen om kontroll över Hormuzsundet, även till priset av en upptrappning som kan förvandla konflikten till öppet krig igen.
Amerikanska styrkor uppger att de slog till mot iranska avfyrningsplatser där man förberedde uppskjutning av raketer som skulle placera ut sjöminor i sundet trånga vatten.
Som svar på USA-attacken avlossade Iran robotar mot Jordanien, där tusentals amerikanska soldater är placerade.
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Viktigt påtryckningsmedel
Irans grepp om Hormuzsundet har gett landet ett viktigt påtryckningsmedel i kriget och i förhandlingarna om att avsluta det.
Kärnan i den konflikten är en grundläggande obalans vad gäller mineringar, konstaterar Wall Street Journal.
Iran behöver inte sänka fartyg. Det räcker med att övertyga fartygsägare, kaptener och försäkringsbolag om risken att stöta på en mina under passagen.
För USA är uppdraget svårare. De amerikanska styrkorna måste oskadliggöra eller avlägsna varje mina.
Iran har utnyttjat sitt läge och använt svårupptäckta, utspridda vapen i försöken att lägga ut minor. USA använder flyg- och sjöpatruller samt eldkraft för att bekämpa hoten.
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”Anser det för riskfyllt”
”Så länge det finns en historik av mineringar i sundet och av att Iran innehar stora mängder minor, kommer fartygsägare att anse att det är alltför riskfyllt”, säger Alessio Patalano, professor i krigsvetenskap och strategi vid King’s College London, hos WSJ.
Irans påstådda försök att skjuta ut minor i sundet med hjälp av raketer understryker hur komplicerat det är för USA att rensa den viktiga vattenvägen och hålla farlederna öppna.
Den amerikanska attacken genomfördes bara dagar efter att Donald Trump sagt att USA avlägsnat eller sprängt alla minor i vattenvägen, och varnat för att varje fartyg som lade ut nya minor skulle förstöras.
Trump återinförde en sjöblockad i mitten av juli, vilket hindrade iransk olja och andra varor från att föras in i eller ut ur landets hamnar.
Samtidigt har den amerikanska flottan gradvis underminerat Irans kontroll över sundet genom att kontinuerligt eskortera tankfartyg vattenvägen.
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”USA har förskjutit maktbalansen”
Irans försök att på nytt lägga ut minor i sundet vittnar om frustration över att USA:s blockad har förskjutit maktbalansen där, menar Eliot Cohen, forskare vid Center for Strategic and International Studies.
Sundets geografi förstärker vapnets effekt. Handelsfartyg tvingas in i smala farleder, vilket begränsar deras möjligheter att väja för minor och gör dem till enklare måltavlor.
Minor erbjuder många fördelar i modern sjökrigföring. De är relativt enkla att skaffa eller tillverka, samt lätta att transportera och placera ut.
En del av utmaningen för USA i dag är de många metoder Iran kan använda för att placera ut minor i vattnet.
Irans reguljära flotta har till stor del förstörts, men revolutionsgardet har fortfarande ett stort antal små, snabba båtar gömda längs kusten som skulle kunna användas för att lägga ut minor.
Iran har också visat upp en mer ovanlig metod, nämligen att avfyra dem från land ut i havet.
Under en marinövning 2025 demonstrerade Revolutionsgardet ett system där en Fajr-5-raket användes för att placera ut en sjömina på avstånd.
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”Måste vara små och enkla minor”
Thomas Shugart, marinrådgivare och före detta officer i amerikanska flottan, blev förvånad över att höra talas om sjöminor som placeras ut med hjälp av raketramper.
Han påpekade dock att raketernas storlek tyder på att minor som avfyras på detta sätt sannolikt är relativt små och enkla, till skillnad från de större minor som flottor vanligtvis använder.
”Det viktigaste är att krigföring med minor präglas av osäkerhetsfaktorer”, säger Scott Savitz, senior ingenjör vid Rand och expert på marina operationer och tekniker.
”Det går aldrig att med full säkerhet säga att alla minor eliminerats, bara att risken har minskats till acceptabla nivåer.”