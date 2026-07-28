Försvarsjättar satsar mer på AI och drönare i startups inom vapen. I år handlar det om rekordbelopp motsvarande 40 miljarder kronor.
Försvaret: AI och drönare hellre än soldater
Det handlar om AI, drönare och autonom teknik när försvarsjättarna globalt sätter rekord i satsningar på startups.
I år beräknas världens största vapenföretag satsa 4,1 miljarder dollar på startups inom teknik, motsvarande ganska exakt 40 miljarder kronor.
Nya siffror från Dealroom visar att vapenföretag som BAE Systems, Lockheed Martin och Airbus deltagit i finansieringsrundor med riskkapital till nivåer världen inte sett tidigare.
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Företag slås ihop
Samtidigt visar en undersökning från White & Case att 42 företagsköp och sammanslagningar inom försvarssektorn genomfördes globalt första halvåret 2026, en ökning med 56 procent jämfört med motsvarande period 2025.
Daniel Turgel hos White & Case ser en stark efterfrågan på företag som utvecklar AI, cybersäkerhet och autonoma system.
”I takt med att AI, autonoma system, rymdbaserad sensorteknik och cybersäkerhet omformar hur konflikter utkämpas och avgörs, intensifieras kapplöpningen om att förvärva och investera i försvarsteknik”, säger han hos City AM.
”Världens största försvarsföretag försöker stärka sina teknikportföljer genom förvärv och omfattande finansieringsrundor.”
Stora investeringar även efter 2026
Turgel menade att högre försvarsanslag och rekordstora mängder privat kapital innebär att investeringar och affärsaktivitet sannolikt kommer att förbli på en hög nivå även efter 2026.
Förra veckan aviserade Lockheed Martin en satsning på minst 100 miljoner dollar i brittiska och europeiska nystartade företag inom försvarsteknik, samtidigt som bolaget utökade sin riskkapitalfond från 400 miljoner till 1 miljard dollar.
BAE Systems har satsat 50 miljoner euro i två europeiska riskkapitalfonder med fokus på försvarssektorn, medan Airbus har gått in som huvudinvesterare i en ny fond på 500 miljoner euro som stödjer teknik med dubbla användningsområden.
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Tyskland och Storbritannien
Tyska drönartillverkaren Quantum Systems tog tidigare denna månad in 1,2 miljarder dollar till en värdering på cirka 8 miljarder dollar, brittiska Kraken Technology, verksamt inom marin försvarsteknik, säkrade 175 miljoner dollar till en värdering på 1 miljard dollar med stöd från Rheinmetall.
Förra veckan tilldelade brittiska regeringen 708 miljoner pund till BAE Systems och deras partner i Team Tempest för att fortsätta utvecklingen av Future Combat Air System.
Det handlar om AI, robotik och digital teknik i en leveranskedja med 600 företag och lärosäten runt om i Storbritannien.
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”Mer och mer data som avgör”
Regeringen stöder även nya vapenföretag. Branschorganisationen Technology and Growth Alliance har som mål att bidra till 20 avknoppningsföretag inom försvarsteknik per år genom att omvandla militär forskning till kommersiell verksamhet.
Axel Belorde på TMX VettaFi, menar att investerare i allt högre grad ser bortom traditionella försvarsindustriföretag.
Mjukvara, cybersäkerhet och autonoma system håller på att bli lika viktiga som militär hårdvara.
”Det är mer och mer data som kommer att avgöra krig”, sade Belorde.
”Om den datan äventyras är det bättre att stå helt utan data än att ha data som kommit i orätta händer.”