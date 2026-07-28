Delade AI-samtal dyker upp i sökmotorer: Så läcker dina privata chattar

Stopp för sökmotorer

Anthropic la delvis skulden på användarna själva. En delad länk hamnar bara i sökresultat om den postats någonstans sökmotorer kan se, uppgav en talesperson.

Man betonade att länkarna inte går att gissa sig till. Bolaget stängde ändå av möjligheten för sökmotorer att indexera sidorna redan under måndagen.

En gång är ingen gång?

Frågan är om detta är ett engångsfel. Svaret är nej.

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Samma typ av läcka har inträffat flera gånger tidigare hos konkurrerande AI-bolag. OpenAI fick för ett år sedan stänga en liknande funktion i ChatGPT sedan sökmotorer indexerat hundratals delade samtal.

En forskare lyckades senare skrapa omkring 100 000 offentligt delade ChatGPT-konversationer.

Grok läckte också

Elon Musks AI-verktyg Grok, som även är en del av sociala medier-plattformen X, är mest känt för sitt olämpliga innehåll.

Men även där har det förekommit läckor, av samma typ som nu drabbat Claude.

Meta delade allt

Metas fristående AI-app fick under 2025 hård kritik för sin funktion ”Discover”, ett offentligt flöde där delade samtal om allt från vårdnadstvister till skatteflykt visade sig för vem som helst. Och ofta kopplat till användarnas riktiga namn och profilbilder.

Många användare förstod inte att en enkel knapptryckning gjorde samtalet offentligt.

Återkommande fel

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Det finns ett tydligt mönster här, som tycks dyka upp gång på gång.

AI-bolagens skapar delningsknappar för att göra det bekvämt för användarna. Men man glömmer gång på gång bort att göra det tekniska grundarbetet rätt. Kanske en sidoeffekt av pressen att hela tiden ligga före konkurrenterna.

Som användare behöver vi kolla att vår AI-användning stannar mellan oss, och inte anta att så är fallet.