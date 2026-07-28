Tusentals privata samtal med AI-assistenten Claude har hittats sökbara på Google. Med allt från kryptonycklar till medicinska journaler. Anthropic har täppt till hålet, men det är långt ifrån första gången AI har läckt privat information. Samma sak har hänt med OpenAI, Meta och Grok.
Delade AI-samtal dyker upp i sökmotorer: Så läcker dina privata chattar
Under helgen upptäckte en Reddit-användare att en enkel sökning på Google gav träff på hundratals privata konversationer från AI-tjänsten Claude, byggd av Anthropic.
Bland det som låg öppet fanns kryptonycklar till plånböcker, API-nycklar, inloggningsuppgifter, juridiska diskussioner och medicinska uppgifter.
Berodde på offentlig länk
Tekniskt sett handlade det inte om ett intrång. Claudes delningsfunktion skapar en offentlig länk när en användare vill visa upp ett samtal för någon annan.
Problemet var att sidorna saknade så kallade noindex-taggar, vilket gjorde att Google och Bing kunde indexera dem så fort länken publicerats någonstans sökbart. Till exempel i ett forumsinlägg.
Stopp för sökmotorer
Anthropic la delvis skulden på användarna själva. En delad länk hamnar bara i sökresultat om den postats någonstans sökmotorer kan se, uppgav en talesperson.
Man betonade att länkarna inte går att gissa sig till. Bolaget stängde ändå av möjligheten för sökmotorer att indexera sidorna redan under måndagen.
En gång är ingen gång?
Frågan är om detta är ett engångsfel. Svaret är nej.
Samma typ av läcka har inträffat flera gånger tidigare hos konkurrerande AI-bolag. OpenAI fick för ett år sedan stänga en liknande funktion i ChatGPT sedan sökmotorer indexerat hundratals delade samtal.
En forskare lyckades senare skrapa omkring 100 000 offentligt delade ChatGPT-konversationer.
Grok läckte också
Elon Musks AI-verktyg Grok, som även är en del av sociala medier-plattformen X, är mest känt för sitt olämpliga innehåll.
Men även där har det förekommit läckor, av samma typ som nu drabbat Claude.
Meta delade allt
Metas fristående AI-app fick under 2025 hård kritik för sin funktion ”Discover”, ett offentligt flöde där delade samtal om allt från vårdnadstvister till skatteflykt visade sig för vem som helst. Och ofta kopplat till användarnas riktiga namn och profilbilder.
Många användare förstod inte att en enkel knapptryckning gjorde samtalet offentligt.
Återkommande fel
Det finns ett tydligt mönster här, som tycks dyka upp gång på gång.
AI-bolagens skapar delningsknappar för att göra det bekvämt för användarna. Men man glömmer gång på gång bort att göra det tekniska grundarbetet rätt. Kanske en sidoeffekt av pressen att hela tiden ligga före konkurrenterna.
Som användare behöver vi kolla att vår AI-användning stannar mellan oss, och inte anta att så är fallet.