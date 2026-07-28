Saab ska ta fram Ukrainas nya robotsköld Freyja

Så påverkas du som sparare

Saab levererade sitt starkaste andra kvartal hittills. Orderstocken låg vid halvårsskiftet på 317,7 miljarder, upp från 197,6 miljarder ett år tidigare.

På måndagen kom ytterligare en order på två GlobalEye-plan värda 10,1 miljarder kronor med leverans 2030. Aktien steg cirka 2,2 procent på beskedet. Morgan Stanley dubbelhöjde redan den 7 juli till övervikt med riktkurs 700 kronor, mot tisdagens kurs på 612,10 kronor.

Hur delad analytikerkåren är framgår av Realtids genomgång av estimaten.

Gripen E-affären med Ukraina på 24,6 miljarder motsvarar knappt 8 procent av orderstocken och bokas först i tredje kvartalet, enligt Saab.

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PS analys

Marknaden prissätter Saab efter stridsflyg och ubåtar. Sensorer och luftburen övervakning säljer dock på bra just nu, vilket GlobalEye-ordern samma dag som Freyja-beskedet illustrerar.

Freyja ger Saab en plats vid bordet när nästa generations robotförsvar standardiseras, utan att bära utvecklingsrisken ensamt.

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