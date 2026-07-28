Ukraina vill ha en fungerande prototyp av det europeiska luftförsvarssystemet Freyja klar under första halvåret 2027. Det säger Davyd Aloian, biträdande sekreterare i landets nationella säkerhets- och försvarsråd.
Saab ska ta fram Ukrainas nya robotsköld Freyja
Dagens PS har löpande bevakat hur luftförsvaret blivit den mest lönsamma nischen i den europeiska upprustningen, senast i vår genomgång av hur ukrainska förband fäller ryska kryssningsrobotar med en Bofors-pjäs ritad på 1940-talet.
Freyja jobbar med samma ekonomiska förutsättningar: Billiga motmedel mot dyra ballistiska robotar.
Svensk teknik finns med i planen
Bland bolagen som anslutit sig finns Eurosam, Leonardo, Thales och Saab, enligt Reuters. Systemet ska byggas med öppen arkitektur, så att varje köparland kan sätta ihop sin egen konfiguration.
Aloian nämner svensk utrustning som ett fullt godkänt val. Ukrainska Fire Point blir industriell huvudpartner och tecknade i juni ett radaravtal med tyska Hensoldt.
Så påverkas du som sparare
Saab levererade sitt starkaste andra kvartal hittills. Orderstocken låg vid halvårsskiftet på 317,7 miljarder, upp från 197,6 miljarder ett år tidigare.
På måndagen kom ytterligare en order på två GlobalEye-plan värda 10,1 miljarder kronor med leverans 2030. Aktien steg cirka 2,2 procent på beskedet. Morgan Stanley dubbelhöjde redan den 7 juli till övervikt med riktkurs 700 kronor, mot tisdagens kurs på 612,10 kronor.
Hur delad analytikerkåren är framgår av Realtids genomgång av estimaten.
Gripen E-affären med Ukraina på 24,6 miljarder motsvarar knappt 8 procent av orderstocken och bokas först i tredje kvartalet, enligt Saab.
PS analys
Marknaden prissätter Saab efter stridsflyg och ubåtar. Sensorer och luftburen övervakning säljer dock på bra just nu, vilket GlobalEye-ordern samma dag som Freyja-beskedet illustrerar.
Freyja ger Saab en plats vid bordet när nästa generations robotförsvar standardiseras, utan att bära utvecklingsrisken ensamt.
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