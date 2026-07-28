Ryssland och Nordkorea är nära att färdigställa sin första vägförbindelse. Första uppgiften kan bli att transportera 30 000 soldater.
Ryssland: "30 000 nya soldater från Nordkorea"
Ryssland och Nordkorea är nära att färdigställa en bro som utgör den första vägförbindelsen någonsin mellan länderna.
Detta sker samtidigt som det finns farhågor om att de två länderna bygger infrastruktur för att stärka det militära samarbetet kring kriget i Ukraina.
Bron sträcker sig över floden Tumen, mellan Khasan i Ryssland och Tumangang i Nordkorea.
Övergången är i stort sett färdigställd. Nordkorea slutförde sin del av projektet, inklusive tull och karantän, inför en planerad öppning 19 juni, men den försenades efter Ryssland inte blev klar med sin del.
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Lättare flytta trupper
Ryska och nordkoreanska myndigheter har inte försökt dölja broprojektet utan uppger att syftet är att främja handel och turism.
En utredning från ukrainska Truth Hounds, som The Guardian refererar, tyder dock på att bron mer är tänkt att fungera som en diskret korridor för militär logistik än att främja handel.
Den nya övergången över floden Tumen löper parallellt med Vänskapsbron, som utgör den enda järnvägsförbindelsen mellan de två länderna.
Nazar Myhun hos Truth Hounds påpekar att vägnätet i Ryssland och Nordkorea är betydligt mer omfattande än järnvägsnätet, vilket gör det svårare att övervaka i sin helhet.
Lastning och lossning av lastbilar kan dessutom ske mycket snabbare än hantering av godsvagnar, som exponeras för satelliter under längre tid.
Gods som transporteras på väg kan också lastas var som helst, till skillnad från tåg som är beroende av ett fåtal fasta järnvägsknutpunkter, tillägger Myhun.
”Öka handel och kultur”
”Öppnandet av den nya vägbron kommer att öka den ömsesidiga handeln, optimera logistiken, stärka de kulturella banden och förvandla gränsområdena till ekonomiska nav med dynamisk utveckling”, har ryske transportministern Andrej Nikitin sagt och liknande lullull har kommit från nordkoreanskt håll.
Nordkoreas statliga nyhetsbyrå KCNA har framställt bron som ett sätt att främja ”personresor, turism och varuutbyte” mellan de två länderna.
Det är argument som är svåra att ta på allvar. Bron och övergången har kostat drygt 100 miljoner dollar – att sätta i relation till en handel mellan länderna 2024 som angavs till 34 miljoner dollar.
Turismen är hårt reglerad och bestod 2025 av 10 000 ryssar som reste till Pyongyang, 50 mil från den nya övergången.
Transporterar nya trupper
I stället ses den nya vägförbindelsen som strategisk infrastruktur. Det blir en korridor för att flytta nordkoreanska trupper, byggbrigader och militär till Ryssland och för att föra rysk teknik och resurser i motsatt riktning.
Bron över floden Tumen är ungefär en kilometer lång och sju meter bred med två körfält.
Den utgör en del av en större, 4,7 kilometer lång, övergång som även omfattar anslutningsvägar.
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Partnerskap sedan 2024
Bygget av bron inleddes sedan Vladimir Putin och Kim Jong-un undertecknat ett avtal om omfattande strategiskt partnerskap i juni 2024.
Avtalet befäste militära band som sedan dess har lett till att Nordkorea försett Ryssland med trupper, artilleriammunition och ballistiska robotar för att stödja kriget i Ukraina.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har nu varnat för att Ryssland förbereder sig för att ta emot ytterligare 30 000 soldater.
De två länderna har utökat samarbetet kring vapen, militär teknik och återuppbyggnad.
2023 rapporterade Reuters att satellitbilder visade hur uppskattningsvis 2 000 containrar transporterades från nordkoreanska Rason till Ryssland. Dessa tros ha innehållit artillerigranater och möjligen kortdistansrobotar.