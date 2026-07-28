Ryssland: "30 000 nya soldater från Nordkorea"

Bron sträcker sig över floden Tumen, mellan Khasan i Ryssland och Tumangang i Nordkorea.

Övergången är i stort sett färdigställd. Nordkorea slutförde sin del av projektet, inklusive tull och karantän, inför en planerad öppning 19 juni, men den försenades efter Ryssland inte blev klar med sin del.

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Ryska och nordkoreanska myndigheter har inte försökt dölja broprojektet utan uppger att syftet är att främja handel och turism.

En utredning från ukrainska Truth Hounds, som The Guardian refererar, tyder dock på att bron mer är tänkt att fungera som en diskret korridor för militär logistik än att främja handel.

Den nya övergången över floden Tumen löper parallellt med Vänskapsbron, som utgör den enda järnvägsförbindelsen mellan de två länderna.

Nazar Myhun hos Truth Hounds påpekar att vägnätet i Ryssland och Nordkorea är betydligt mer omfattande än järnvägsnätet, vilket gör det svårare att övervaka i sin helhet.

Lastning och lossning av lastbilar kan dessutom ske mycket snabbare än hantering av godsvagnar, som exponeras för satelliter under längre tid.

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Gods som transporteras på väg kan också lastas var som helst, till skillnad från tåg som är beroende av ett fåtal fasta järnvägsknutpunkter, tillägger Myhun.

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