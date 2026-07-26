Kustbevakningen bekräftar att ett ryskt örlogsfartyg passerat utanför skånska Falsterbo. Det rör sig om ett signalspaningsfartyg.
Ryskt örlogsfartyg nära Skåne
Kustbevakningen har bekräftat att ett ryskt örlogsfartyg söndag passerat utanför skånska Falsterbo.
Det rör sig om ett signalspaningsfartyg av Vishnya-klassen, vilka togs i bruk under slutet av 1980-talet.
Ryssar vill skrämmas: ”Vi kan invadera Gotland”. Dagens PS
”Såg rätt udda ut”
”Det såg rätt udda ut. Intressant”, säger David Erterius, som skulle spana på fåglar men i stället noterade fartyget från Falsterbo fyr, hos Sydsvenskan.
Fartyget är bestyckat med ett par kanoner och även missilramper. I de vita domerna mitt på fartyget sitter satellitantenner med uppgift att samla in signaler.
”Medveten om fartyget”
Försvarsmakten säger att man är medveten om fartyget och att man följer dess färd.
”De får röra sig i Östersjön, det gör de dagligen”, kommenterar Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör för Försvarsmakten, hos Sydsvenskan.
Bekräftat: Ukraina har skjutit ned ryskt stridsflygplan. Dagens PS
Byggdes för Sovjetunionen
Vishnya-klassen, även kallad Projekt 864, är en typ av ryska signalspaningsfartyg, det vill säga spionskepp, som byggdes för Sovjetunionen under 1980-talet.
Fartygen ingår i den ryska flottan och har som uppgift att avlyssna radiotrafik och samla elektronisk information.
Sju fartyg tillverkades inom projektets ram. Det är 91,5 meter långa båtar med en besättning på cirka 150 personer och utrustade med avancerade sensorer, stora radomer och lättare vapen.