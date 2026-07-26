Ryskt örlogsfartyg nära Skåne

”Medveten om fartyget”

Försvarsmakten säger att man är medveten om fartyget och att man följer dess färd.

”De får röra sig i Östersjön, det gör de dagligen”, kommenterar Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör för Försvarsmakten, hos Sydsvenskan.

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Byggdes för Sovjetunionen

Vishnya-klassen, även kallad Projekt 864, är en typ av ryska signalspaningsfartyg, det vill säga spionskepp, som byggdes för Sovjetunionen under 1980-talet.

Fartygen ingår i den ryska flottan och har som uppgift att avlyssna radiotrafik och samla elektronisk information.

Sju fartyg tillverkades inom projektets ram. Det är 91,5 meter långa båtar med en besättning på cirka 150 personer och utrustade med avancerade sensorer, stora radomer och lättare vapen.

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