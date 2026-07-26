Dagens PS
JUST NU

Årets extremvärme har kostat 126 miljarder - hitintills

Dagensps.se
Världen

Ryskt örlogsfartyg nära Skåne

Här ses ett ryskt örlogsfartyg, även det ur Vishnya-klassen, passera Öresundsbron. Nu har ett annat ryskt örlogsfartyg siktats strax utanför Falsterbo.
Här ses ett ryskt örlogsfartyg, även det ur Vishnya-klassen, passera Öresundsbron. Nu har ett annat ryskt örlogsfartyg siktats strax utanför Falsterbo. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Kustbevakningen bekräftar att ett ryskt örlogsfartyg passerat utanför skånska Falsterbo. Det rör sig om ett signalspaningsfartyg.

Kustbevakningen har bekräftat att ett ryskt örlogsfartyg söndag passerat utanför skånska Falsterbo.

Det rör sig om ett signalspaningsfartyg av Vishnya-klassen, vilka togs i bruk under slutet av 1980-talet.

Ryssar vill skrämmas: ”Vi kan invadera Gotland”. Dagens PS

”Såg rätt udda ut”

”Det såg rätt udda ut. Intressant”, säger David Erterius, som skulle spana på fåglar men i stället noterade fartyget från Falsterbo fyr, hos Sydsvenskan.

Fartyget är bestyckat med ett par kanoner och även missilramper. I de vita domerna mitt på fartyget sitter satellitantenner med uppgift att samla in signaler.

”Ryssland har hjälpt Iran attackera USA-mål”. Dagens PS

”Medveten om fartyget”

Försvarsmakten säger att man är medveten om fartyget och att man följer dess färd.

”De får röra sig i Östersjön, det gör de dagligen”, kommenterar Mikael Ågren, vakthavande kommunikatör för Försvarsmakten, hos Sydsvenskan.

Bekräftat: Ukraina har skjutit ned ryskt stridsflygplan. Dagens PS

Byggdes för Sovjetunionen

Vishnya-klassen, även kallad Projekt 864, är en typ av ryska signalspaningsfartyg, det vill säga spionskepp, som byggdes för Sovjetunionen under 1980-talet.

Fartygen ingår i den ryska flottan och har som uppgift att avlyssna radiotrafik och samla elektronisk information.

Sju fartyg tillverkades inom projektets ram. Det är 91,5 meter långa båtar med en besättning på cirka 150 personer och utrustade med avancerade sensorer, stora radomer och lättare vapen.

Därför vill Ryssland ta Gotland. Dagens PS

Mest lästa i kategorin