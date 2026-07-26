Nu flyger AI amerikanska stridsflygplan

Beskrivs som ”en milstolpe”

Sex F-16-plan har anpassat för Venom-programmet och utrustats med ny hårdvara. Enligt Darpa utgör flygplanen ”en milstolpe” i den tekniska utvecklingen.

Fullt utvecklat kan piloten med en knapptryckning växla mellan att låta AI flyga planet eller att själv återta kontrollen.

”Teamet från flygvapnet och Darpa har automatiserat flygkontroller och sensorer på ett vanligt F-16-plan utan att ändra planets grundläggande mjukvara”, säger James Valpiani, chef för forskningsprogrammet vid Darpa.

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I cockpiten på bilden den pilot som startar flygningen innan AI tar över. Nu har de första testerna genomförts där AI flyger stridsflygplan. (Foto: Samuel J King/US Air Force)

Piloten startade – AI tog över

Vid det initiala testtillfället genomförde piloten själv starten av flygningen innan AI fick ta över.

Framtida tester ska bana väg för att piloter ska kunna styra och samordna grupper av obemannade flygplan, enligt forskningsmyndigheten.

James Valpiani konstaterar att AI har stor potential att, som han kallar det, ”hjälpa människor i alltmer komplexa flygoperationer och ett föränderligt hotlanskap”.

Han tillägger att det återstår att se hur tillförlitlig teknik är under ovisshet och oförutsägbarhet i krig.

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