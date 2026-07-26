En pilot sitter i cockpiten men det är AI som flyger planet. Nu är det verklighet hos stridsflygplan i det amerikanska flygvapnet.
Nu flyger AI amerikanska stridsflygplan
Spelet kring mänsklighetens fortsatta utveckling och existens går alltså vidare med nya och högre insatser.
Nu handlar det om AI-styrda stridsflygplan. Tester har gjorts i USA där en pilot sitter i cockpiten men AI flyger planet, bekräftar det amerikanska flygvapnet.
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”Fullmatade med ny teknik”
Det modifierade F-16-planet kan flygas med hjälp av AI. Samtidigt kan piloten ta över kontrollen av flygplanet med en knapptryckning.
Flygplanen ser ut som vanliga F-16-plan, men invändigt är de fullmatade med den moderna teknik flygvapnet kallar ”Venom Autonomy Kit”, skriver Darpa, myndigheten för försvarsforskning.
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Beskrivs som ”en milstolpe”
Sex F-16-plan har anpassat för Venom-programmet och utrustats med ny hårdvara. Enligt Darpa utgör flygplanen ”en milstolpe” i den tekniska utvecklingen.
Fullt utvecklat kan piloten med en knapptryckning växla mellan att låta AI flyga planet eller att själv återta kontrollen.
”Teamet från flygvapnet och Darpa har automatiserat flygkontroller och sensorer på ett vanligt F-16-plan utan att ändra planets grundläggande mjukvara”, säger James Valpiani, chef för forskningsprogrammet vid Darpa.
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Piloten startade – AI tog över
Vid det initiala testtillfället genomförde piloten själv starten av flygningen innan AI fick ta över.
Framtida tester ska bana väg för att piloter ska kunna styra och samordna grupper av obemannade flygplan, enligt forskningsmyndigheten.
James Valpiani konstaterar att AI har stor potential att, som han kallar det, ”hjälpa människor i alltmer komplexa flygoperationer och ett föränderligt hotlanskap”.
Han tillägger att det återstår att se hur tillförlitlig teknik är under ovisshet och oförutsägbarhet i krig.