Råvaror: Så tar sig USA ur Kinas grepp

Kina driver en strategi för sällsynta jordartsmetaller som tvingar fram en revolution i USA för tillverkningsindustrin, menar analytiker.
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Nya kinesiska exportrestriktioner riktar sig specifikt mot amerikanska planer på att inleda landets första kommersiella produktion av material för magneter av sällsynta jordartsmetaller senast 2027.
Som svar på detta bygger Realloys upp hela den nordamerikanska industrin för sällsynta jordartsmetaller på nytt.
Under de senaste två åren har företaget samlat hantering av råmaterial, separation, metallisering, legeringstillvekning och tillverkning av permanentmagneter.
Det sker i en sammanhållen nordamerikansk leveranskedja, utformad för att fungera oberoende av Kina.
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Första anläggningen vid nyår
Nu ska företagets första kommersiella anläggningar tas i drift vid årsskiftet, samtidigt som Pentagon inför ett förbud mot magneter av sällsynta jordartsmetaller med kinesiskt ursprung.
Det är också ett beslut som tvingar försvarsindustrin att säkra helt nya leveranskällor.
Under trycket från allt strängare kinesiska exportrestriktioner och Pentagons förestående upphandlingsförbud, har Realloys blivit en nyckelaktör i den amerikanska återuppbyggnaden av sektorn för sällsynta jordartsmetaller, skriver Oilprice.
Defense Logistics Agency, DLA, har stöttat företagets teknik för metallisering, institutionella investerare har skjutit till cirka 100 miljoner dollar för att påskynda utbyggnaden.
Amerikanska armén har valt ut Realloys för att bygga den första kommersiella anläggningen för förädling av tunga sällsynta jordartsmetaller på en amerikansk militärbas.
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Frontlinjen i ”kriget”
Det är här frontlinjen i vad man kallar kriget om sällsynta jordartsmetaller, förflyttas från gruvdrift till tillverkning.
Kinas första steg var att införa licenskrav. Det andra steget innebar riktade åtgärder mot specifika företag.
Det tredje steget handlade om efterlevnad. Kina införde ett system för offentlig rapportering av misstänkta överträdelser gällande export av strategiska mineraler för att täppa till eventuella kvarvarande kryphål.
Det fjärde steget var rädsla. Rapporter om kvarhållande av utländska medborgare och inhemska myndighetsåtgärder mot kinesiska exportörer har gjort leverantörer mer försiktiga.
Ett kinesiskt företag som tidigare exporterade sällsynta jordartsmetaller måste nu väga in tullkontroller, straffrättsligt ansvar, dokumentation om slutanvändare och politiska risker innan en order accepteras.
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Stoppar leveranskedja
Resultatet är en leveranskedja som i praktiken blir allt svårare för västerländska företag att använda.
Även när materialet faktiskt finns tillgängligt gör licenskrav, pappersarbete, förseningar, risker kopplade till sanktionerade parter och myndighetsingripanden att leveranser av kinesiskt ursprung blir alltmer osäkra för varje ny regel.
Det amerikanska svaret på detta, likväl som Realloys lösning, är att bygga upp en helt ny leveranskedja som kringgår Kina.
Realloys nådde en viktig milstolpe i juni genom att ta in cirka 100 miljoner dollar från institutionella investerare.
Realloys har integrerat hela värdekedjan, från råvaruutvinning och bearbetning till vidareförädling.
När det gäller omvandling till legeringar, metallisering, ger sig Realloys in på ett område där Kina dominerat i årtionden.
Stöttas kraftigt i USA
I mars tilldelade amerikanska DLA Realloys ett kontrakt värt upp till 1,7 miljoner dollar för att utforma en modulär anläggning med kapacitet att producera upp till 300 ton samarium- och gadoliniummetall per år.
Bara några dagar senare tillkännagav Realloys planer på att bygga den största anläggningen för metallframställning av tunga sällsynta jordartsmetaller utanför Kina.
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Starka namn i ledningen
Styrelsen leds av Stephen duMont, vd för GM Defense och tidigare högt uppsatt chef på Raytheon Technologies.
I styrelsen finns även Jack Keane, general och tidigare biträdande arméchef i USA samt en av landets mest kända militärstrateger.
Företaget har även utsett Joe Kasper, tidigare stabschef hos den amerikanske försvarsministern, till ordförande för sitt rådgivande organ.
På den finansiella sidan har Realloys knutit till sig Bob Foresman, tidigare vice styrelseordförande för UBS Investment Bank.
Vad de alla ser är en enorm möjlighet att kullkasta den kinesiska föreställningen om att västvärlden kommer att förbli beroende av Peking för sitt försvar.
Denna omställning är även avgörande eftersom några av USA:s största industriföretag är beroende av säker tillgång till dessa material.
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