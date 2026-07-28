Tvingas kissa i flaskor – lokförare hotar med strejk

Fackförbundet Aslef säger att järnvägsbranschen nu ”sätts på varning” och kräver omedelbara åtgärder. Enligt facket har tågoperatörerna inte levt upp till en överenskommelse om fler toaletter och kortare körpass utan toalettpaus.

”Grundläggande krav”

En medlemsundersökning visar att många förare fortfarande tvingas kissa i flaskor och uträtta sina behov i förarhytten. Samtidigt uppger många att de medvetet dricker mindre vatten för att slippa behöva gå på toaletten, något som enligt facket innebär både hälsorisker och säkerhetsrisker för passagerare.

Den brittiska järnvägsmyndigheten Office of Rail and Road (ORR) slog redan för ett år sedan fast att fungerande toaletter är ”ett grundläggande krav i ett civiliserat samhälle”. Myndigheten konstaterar dock i sin senaste årsrapport att utvecklingen gått långsamt och att flera hinder kvarstår, bland annat bristande samordning mellan operatörerna och ojämn tillgång till personaltoaletter.

Enligt den så kallade välfärdsstadgan, som operatörerna skrev under förra året, ska personalen ha tillgång till rena och lättillgängliga toaletter och inte behöva köra mer än fyra timmar utan möjlighet till toalettbesök.

Betalar med sin hälsa

Aslefs generalsekreterare Dave Calfe säger att tågförare fortfarande betalar med sin hälsa för branschens passivitet.

”Vi behöver handling, inte brutna löften. Våra medlemmars hälsa och välbefinnande är inte ett pris vi är beredda att betala för industrins passivitet”, säger han.



Facket pekar också på forskning som kopplar långvarig brist på toalettpauser till bland annat problem med urinblåsan, djup ventrombos samt ökad risk för prostata- och tjocktarmscancer. Kvinnliga förare uppges dessutom drabbas särskilt hårt, vilket enligt Aslef försvårar rekryteringen av fler kvinnor till yrket.

En talesperson för det brittiska transportdepartementet sade: ”Tågoperatörer är enligt lag skyldiga att tillhandahålla lämpliga toalettutrymmen för sin personal, och vi förväntar oss att de uppfyller dessa skyldigheter.”

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