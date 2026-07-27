Den kan flyga i månader på 20 kilometers höjd och väger bara fyra kilo. Det handlar om en ny solcellsdriven drönare från Frankrike.
Nya drönaren kan flyga i månader
Den franska solcellsdrivna drönaren Heliblade har genomfört sin jungfruflygning. Drönaren och dess resultat hittills har gett den franska militären en mängd idéer om hur den ska användas.
Heliblade, en farkost med två roterande vingar utformad för att flyga i flera månader, genomförde sin första flygning i fredags, meddelade det franska försvarsministeriet.
Ministeriets plan är att kunna använda den ”senast år 2030” för övervakning på mycket hög höjd.
”Ryssland har hjälpt Iran attackera USA-mål”. Dagens PS
Kan flyga flera månader
De militära och civila övervakningsuppdrag den ska utföra kan sträcka sig över flera månader på höjder över 20 kilometer, skriver BFM.
Drönaren har utvecklats av företaget x721 och har ett totalt vingspann på 18 meter. Hela enheter väger mindre än fyra kilo, enligt Pierre-Eric Lys som leder företaget.
Heliblade bygger på ”en ultralätt konstruktion med roterande vingar, där stabilitet och strukturell styvhet säkerställs genom att utnyttja centrifugalkrafter”, enligt x721.
Testade koncept och stabilitet
Under jungfruflygningen, som genomfördes i regionen Nouvelle-Aquitaine i sydvästra Frankrike testades farkosten på först 15 och sedan 25 meters höjd.
Syftet var enligt företaget att ”testa konceptet, stabiliteten och manöverförmågan hos denna drönare”.
”Tack vare solenergi kommer denna drönare i slutändan att kunna vara i drift i flera månader på höjder över 20 kilometer, där väder- och solljusförhållandena är gynnsamma för extremt långvariga flygningar”, förklarar franska försvarsministeriet i ett uttalande.
Den kommer då även att kunna bära en nyttolast på tio kilo för militära eller civila uppdrag.
Ingen tror på Ryssland – inte ens ryssarna. Dagens PS
Ska bli permanent plattform
Försvarsministeriet avser att göra den till en permanent övervakningsplattform som kan utföra uppdrag inom observation, underrättelseinhämtning och elektronisk avlyssning, samtidigt som den kan upptäcka potentiella trupp- eller robotförflyttningar.
Utöver militära tillämpningar skulle drönaren även kunna användas för civila uppdrag, som att snabbt upptäcka skogsbränder, övervaka stora områden eller återställa kommunikation över katastrofområden genom att fungera som telekomrelä-station.
Målet är att utföra vissa av de uppdrag som idag sköts av satelliter, men till en betydligt lägre kostnad och med större flexibilitet.
Projektet stöds av myndigheten för försvarsinnovation, AID, och är en del av ”genomförandet av försvarsmaktens strategi för mycket höga höjder”.
Råvaror: Så tar sig USA ur Kinas grepp. Dagens PS
Luftrum att slåss om
Luftrummet mellan 20 och 100 kilometer över marken håller på att bli ett omstritt område.
Det har tydliggjorts av incidenten med den ”kinesiska ballongen”, där ett amerikanskt stridsflygplan sköt ned farkosten i februari 2023 efter att den flugit över Kanada och USA.
År 2025 presenterade Frankrikes försvarsminister en strategi för att utveckla förmågan att övervaka detta luftrum, där allt från snabba robotar till långsamma ballonger rör sig.
Det skulle bland annat ske med hjälp av soldrivna drönare, stratosfärballonger eller luftskepp – och Heliblade är ett konkret steg på vägen.
Tappade utrustning i havet – får vänta på oljan. Dagens PS