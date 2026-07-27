Nya drönaren kan flyga i månader

Testade koncept och stabilitet

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Under jungfruflygningen, som genomfördes i regionen Nouvelle-Aquitaine i sydvästra Frankrike testades farkosten på först 15 och sedan 25 meters höjd.

Syftet var enligt företaget att ”testa konceptet, stabiliteten och manöverförmågan hos denna drönare”.

”Tack vare solenergi kommer denna drönare i slutändan att kunna vara i drift i flera månader på höjder över 20 kilometer, där väder- och solljusförhållandena är gynnsamma för extremt långvariga flygningar”, förklarar franska försvarsministeriet i ett uttalande.

Den kommer då även att kunna bära en nyttolast på tio kilo för militära eller civila uppdrag.

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Ska bli permanent plattform

Försvarsministeriet avser att göra den till en permanent övervakningsplattform som kan utföra uppdrag inom observation, underrättelseinhämtning och elektronisk avlyssning, samtidigt som den kan upptäcka potentiella trupp- eller robotförflyttningar.

Utöver militära tillämpningar skulle drönaren även kunna användas för civila uppdrag, som att snabbt upptäcka skogsbränder, övervaka stora områden eller återställa kommunikation över katastrofområden genom att fungera som telekomrelä-station.

Målet är att utföra vissa av de uppdrag som idag sköts av satelliter, men till en betydligt lägre kostnad och med större flexibilitet.

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Projektet stöds av myndigheten för försvarsinnovation, AID, och är en del av ”genomförandet av försvarsmaktens strategi för mycket höga höjder”.

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Belåten – Emmanuel Macron. Frankrike avser att använda sin nya, solcellsdrivna drönare bland annat för övervakning på hög höjd. (Foto: Ludovic Marin (AP-TT)

Luftrum att slåss om

Luftrummet mellan 20 och 100 kilometer över marken håller på att bli ett omstritt område.

Det har tydliggjorts av incidenten med den ”kinesiska ballongen”, där ett amerikanskt stridsflygplan sköt ned farkosten i februari 2023 efter att den flugit över Kanada och USA.

År 2025 presenterade Frankrikes försvarsminister en strategi för att utveckla förmågan att övervaka detta luftrum, där allt från snabba robotar till långsamma ballonger rör sig.

Det skulle bland annat ske med hjälp av soldrivna drönare, stratosfärballonger eller luftskepp – och Heliblade är ett konkret steg på vägen.

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