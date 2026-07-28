Två åtalade i ett bombmål. En av dem studerar till advokat. Sprängämnet fanns på museum. Målet fördröjdes – advokaterna strejkar. Häng med.
Bombmål försenat – advokaterna strejkar
En man från Dublin nekas frigivning mot borgen efter en förhandling i irländska Special Criminal Court, en domstol utan jury.
Mannen, en museianställd, åtalas för innehav av sprängämnen efter att polisen stoppat en bil med en misstänkt bilbomb nära gränsen.
I domstolen framkom att mannen misstänks för att ha förvarat sprängladdningen på National Museum i Dublin där han arbetade.
En polis uppgav att laddningen om den detonerat skulle ha orsakat ”katastrofala skador”.
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Aktiv för ”New IRA”
Polisens bedömning i domstol var att mannen, om han släpptes mot borgen, skulle fortsätta agera för den republikanska grupp som går under namnet ”New IRA”, skriver Irish Independent.
En bil innehöll sprängladdningen stoppades några dagar tidigare på väg N2 söder om Carrickmacross.
Den kriminalinspektör som framträdde inför domstol uppgav att han gripit den 44-årige mannen, misstänkt för innehav av sprängämnen.
Kriminalinspektören hade läst upp hans rättigheter för honom och fått svaret ”Jag förstår inte”, vilket tvingat honom att förklara saken på nytt, med bättre resultat.
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Uppskjutet – advokaten i strejk
Förhandlingen i domstol stötte på problem eftersom 44-åringen bett försvarsadvokaten Darragh Mackin från Belfast-baserade Phoenix Law att företräda honom.
Mackin förklarade dock att han inte kunde ta på sig uppdraget, eftersom de advokater som arbetar med rättshjälp i brottsmål strejkar.
Dock, förklarade Mackin, var han ändå närvarande av hänsyn till domstolen.
Det här gjorde att förhandlingen fick avslutas och skjutas upp två dagar, varpå 44-åringen ånyo krävde att bli frigiven mot borgen, vilken domare Patrick McGrath nekade honom.
Inför domstolen vittnade poliser om att 44-åringen fångats på övervakningskameror när han lämnade sin arbetsplats, National Museum, med ”en iögonfallande svart sportväska”.
Han gick därefter till en park, med det möjligen passande namnet War Memorial Gardens, där han träffade en kvinna och visade henne innehållet i väskan.
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Greps – studerar till advokat
Den 25-åriga kvinnan, som för övrigt studerar juridik för att bli advokat, tog sedan hand om sportväskan och resten från Dublin mot Carrickmacross men greps.
Väskan visade sig då innehålla en sprängladdning bestående av 394 gram Semtex av militär kvalitet, en timer och en fungerande tändsats.
44-åringen är nu åtalad för brott som kan ge maximalt 14 års fängelse.
Den 25-åriga kvinnan åtalas för innehav av sprängämnen och samtyckte, till skillnad från 44-åringen, till att bli häktad.
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