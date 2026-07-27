Ingen tror på Ryssland – inte ens ryssarna

Utebliven sänkning bakom raset

Den utlösande faktorn till börsens ras just i juli är den ryska centralbankens beslut att sänka styrräntan mindre än vad marknaden räknat med.

Investerare tolkar det som en signal att centralbanken själv oroar sig för stigande inflation, ökade statliga utgifter och risken för ytterligare sanktioner mot rysk olja.

En annan faktor som tynger marknaden är uteblivna utdelningar. Energijätten Gazprom kommer för fjärde året i rad att skippa utdelning till aktieägarna.

Många andra företag agerar likartat och har ställt in eller sänkt utdelningarna kraftigt.

Det gör att investerare inte får den avkastning de räknat med – och får investeringsviljan att fortsätta sjunka.

Ryskt örlogsfartyg nära Skåne. Dagens PS

Påverkar kursen direkt

Ukrainas framgångsrika attacker mot ryska oljeraffinaderier påverkar direkt kurserna för de oljebolag som utgör en betydande del av Moskvabörsens index.

I början av juli hade attackerna satt 42,7 procent av Rysslands raffineringskapacitet ur spel.

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Bränsleproduktionen i juni var 25 procent lägre än året innan, och den nuvarande produktionen uppskattas ligga cirka 20 procent under den inhemska efterfrågan.

Det är värt att notera att det inte längre är utländska investerare som står för kapitalflykten från Ryssland. De lämnade i stor utsträckning marknaden redan 2022.

I dag är det i stället ryssar som lämnar med plånboken fylld. Bloomberg uppskattar att ”tiotals miljarder dollar” lämnat landet enbart under första halvåret 2026.

Ryska miljardärer har flyttat kapital till Förenade arabemiraten, Turkiet och Monaco av oro för att den ryska ledningen ska beslagtag deras tillgångar.

En del av kapitalet har förts över till utländska bankkonton, medan resten placerats i guld, kryptovalutor eller investeringsfonder.

”Ryssland har hjälpt Iran attackera USA-mål”. Dagens PS

Ukrainas framgångsrika attacker har slagit ut drygt 40 procent av raffineringskapaciteten i Ryssland, ett skäl till att Moskva-börsen går kräftgång. (Foto: AP/TT)

”Slut på kriget – enda utvägen”

För närvarande har Kreml och de ryska finansmyndigheterna få effektiva verktyg kvar för att påverka landets ekonomi, konstaterar United 24.

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Samtidigt har det uppstått oenighet mellan Rysslands centralbank och den ryska ledningen gällande den ekonomiska politiken.

Ekonomin har hamnat i ett läge där varje tillgängligt politiskt vägval medför negativa konsekvenser.

Ryssland är hårt pressat, dels av sanktioner från USA och Europa, dels av ukrainska drönares ”långdistanssanktioner”.

Den ryska ledningen saknar de finansiella resurser som krävs för att stimulera ekonomin. Samtidigt drabbar skärpta inhemska restriktioner näringslivet allt hårdare.

Enda vägen ur detta ekonomiska dödläge för Ryssland, enligt experterna?

Ett slut på kriget mot Ukraina.



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