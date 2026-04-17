Forskare: De styr Ryssland – med eller utan Putin

Rysslands elit – före detta militärer

En rysk elit med bakgrund inom säkerhetstjänsten, militären och polisen styr i dag inte bara över vapen och spionage, utan också över de enorma ryska råvarutillgångarna och de tyngsta posterna i näringslivet.

Det handlar om en symbios mellan politisk makt och ekonomiska intressen som saknar motstycke i modern tid. Säkerhetstjänsten fungerar som både domare och bödel i det ryska affärslivet, där lojalitet mot systemet är det enda som räknas.

FSB beskrivs som en stat i staten

FSB har enligt experter utvecklats till något mycket mer än en traditionell underrättelsetjänst. De kontrollerar tullstationer, skatteverk och rättsväsendet. Det är en struktur som är skapad för att skydda sina egna privilegier.

Om Putin försvinner från maktens scen väntar en intern maktkamp mellan olika falanger inom säkerhetsapparaten med målet att behålla kontrollen över landet och dess resurser, enligt bedömare, skriver Yle.fi.

Forskaren: Demokrati? Glöm det

”Bland oss som forskar i Ryssland förväntar vi oss inte att Ryssland kommer att bli ett demokratiskt parlamentariskt land inom den närmaste tiden”, fortsätter Ivan Kłyszcz.

Den ryska säkerhetstjänstens grepp om makten har hårdnat avsevärt sedan invasionen av Ukraina. All form av oliktänkande har kvävts och kvar finns ett samhälle där rädslan återigen har blivit ett verktyg för politisk stabilitet.

Ryska statsapparaten har stenkoll

De ryska myndigheterna blockerar oberoende medier och övervakar vad medborgarna gör på nätet med nya digitala verktyg

”Före 2022 fanns ett litet ekosystem av oberoende medier och politiker som tolererades av Kreml för att upprätthålla fasaden av ett modernt samhälle. Men det försvann efter 2022, främst på grund av kriget”, säger den estniske forskaren i artikeln.

Tjekan var Sovjetunionens första säkerhetstjänst. Den grundades av Vladimir Lenin år 1917.

