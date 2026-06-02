Danmark har fått en ny fyrpartiregering som lovar billigare mat, gratis tandvård och fri kollektivtrafik för unga. Oppositionen är skeptisk – och frågar sig hur reformerna ska betalas
Ny regering i Danmark: "Allt blir gratis"
Efter tio veckors förhandlingar har Danmark fått en ny regering bestående av fyra partier. Regeringen leds fortsatt av Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen, som uttryckte både glädje och lättnad när överenskommelsen presenterades.
”Väldigt mycket har varit väldigt svårt i förhandlingarna”, säger Frederiksen enligt DR.
”Vi är nyfikna på varandra och ska försöka hitta nya lösningar”, säger Frederiksen vid en presskonferens på Marienborg.
Får hjälp av stödpartier
Den nya koalitionen består av Socialdemokraterna, SF, Moderaterne och De Radikale. Tillsammans har partierna 82 mandat i Folketinget, vilket inte räcker för egen majoritet. Därför är regeringen beroende av stöd från Enhedslisten och Alternativet för att få igenom sin politik.
Hur de omfattande satsningarna ska finansieras är ännu inte klart.
Ifrågasätter finansiering
Oppositionen är kritisk. De konservativas ledare Mona Juul kommenterade förslagen med ironi:
”Jag säger grattis till Danmark, allt blir gratis. Jag skulle gärna vilja se hur det ska finansieras”, säger hon till Danmarks radio.
Den fullständiga regeringsbildningen och listan över nya ministrar presenteras under onsdagen, när kung Frederik X tar emot den nya regeringen på slottet Amalienborg.
Omfattande reformer
Stödpartierna har redan presenterat flera omfattande reformförslag. Enhedslistens ledare Pelle Dragsted vill bland annat halvera momsen på livsmedel och slopa momsen helt på frukt och grönsaker. Han föreslår även att tandvården gradvis ska bli kostnadsfri för alla samt att kollektivtrafiken ska vara gratis för personer upp till 22 år.
Enligt danska medier väntar också en skattereform som kan gynna höginkomsttagare, samtidigt som de pensionärer med lägst inkomster ska få mer pengar att röra sig med.
Läs mer: ”Borde sluta”: Ryska fartyg kan repareras i Danmark
Läs mer: Danmarks svar på kapitalism – som världen bör följa
Läs mer: Stopp för datacenter i Danmark: ”Energipolitikens hunger games”