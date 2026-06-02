En 12-årig pojke gjorde ett oväntat fynd under en utgrävning i norra Israel. Den sällsynta ädelstenen, som tros vara minst 1 500 år gammal, hittades i den antika byn Korazim – en plats som enligt Nya testamentet fördömdes av Jesus.
12-åring hittade ädelsten i by som Jesus förbannade
En 12-årig skolpojke har gjort ett ovanligt arkeologiskt fynd i Korazim nationalpark i övre Galileen i norra Israel. Under en gemensam utgrävning upptäckte Alon Horowitz en sällsynt ädelsten som bedöms vara minst 1 500 år gammal, rapporterar Times of Israel.
Fyndet gjordes i den antika judiska byn Korazim, som enligt Nya testamentet nämns som en av de platser där Jesus kritiserade invånarna för att de inte tog till sig hans budskap.
Troligen suttit i smycke
Den blåaktiga stenen är en exklusiv variant av agat som kallas ”Nicolo” och tros ha suttit infattad i ett smycke från romersk eller bysantinsk tid, mellan 100- och 500-talet e.Kr.
”Efter tre dagars utgrävningar, bara tio minuter innan vi skulle avsluta, såg jag plötsligt något blått, runt och annorlunda i jorden”, berättade Alon Horowitz enligt Israels natur- och parkmyndighet.
Han plockade upp en ädelsten och visade det för arkeologerna på plats.
”När jag förstod att det var något sällsynt blev jag väldigt glad och stolt”, säger han.
Utgrävningen genomfördes av Israels natur- och parkmyndighet i samarbete med Arieluniversitetet.
Korazim ligger några kilometer norr om Galileiska sjön och var en judisk bosättning i omkring tusen år, från slutet av den andra tempelperioden för cirka 2 000 år sedan fram till 1000-talet. På platsen finns lämningar från bysantinsk tid, bland annat en välbevarad synagoga, ett rituellt bad samt anläggningar för vin- och olivoljeproduktion.
Eftertraktad statusmarkör
Enligt utgrävningsledaren Achia Cohen Tavor var Nicolo-stenen en eftertraktad statusmarkör under romersk tid och kan tyda på att välbärgade personer levde i byn.
”Små fynd som detta ger oss en unik inblick i människornas vardagsliv, deras sociala status och deras kontakter med omvärlden”, säger han.
Det är inte första gången ett barn gör ett betydelsefullt fynd i Korazim. År 2021 hittade en flicka av en slump ett 1 500 år gammalt bronsmynt på marken i nationalparken.
