Saab ska leverera till amerikanska armén
Saab har fått en order värd drygt 200 miljoner kronor på taktiska simuleringssystem som ska levereras till amerikanska armén.
Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 555 miljoner kronor över fem år.
”Systemet som Saab levererar inkluderar lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Med dessa kan användaren genomföra mycket realistiska övningar med sina befintliga fordon och vapensystem”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.