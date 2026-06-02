Nätverka mer i din vardag

När det blir prestationsinriktat att nätverka

Om du bara nätverkar när det finns ett akut behov blir det jobbigare att ta kontakt. Plötsligt handlar kontakten inte bara om att säga hej. Den handlar om att få något, som ett jobb, en rekommendation inför ditt drömjobb, eller ett tips. Det gör att hela situationen blir prestationsinriktad. Och ofta, om vi ska vara ärliga, av en viss desperation.

Den känslan går sällan obemärkt förbi. Vi människor är oftast bra på att läsa av intentioner. Vi märker när någon vill något väldigt mycket. Även om det är fullt förståeligt, kan det skapa ett subtilt motstånd i mötet.

Vardagsnätverka ofta

Lösningen är att sluta se på nätverkande som något du gör när du behöver något och börja vardagsnätverka mer, vägen om du känner dig blyg i början. Det handlar om att flytta fokus från enstaka, viktiga tillfällen till kontinuerlig träning. För det är precis vad det är: träning.

Hjärnan fungerar så att den bygger trygghet genom upprepning. Varje gång du gör något som känns lite obekvämt men går bra, eller åtminstone inte går katastrofalt. Då minskar motståndet nästa gång. Det som först kändes stort och jobbigt blir gradvis normalt. Det är därför de små situationerna är så värdefulla.

Förslag på sociala övningar

Säg hej istället för att nicka. Kommentera något i stunden om till exempel vädret, situationen eller miljön. Ge en spontan, enkel komplimang som isbrytare, eller ställ en fråga till personen bredvid dig i kön. Ha även för vana att hänga kvar vid kaffemaskinen på ditt jobb och småprata med de som kommer dit.

Detta blir en bra uppvärmning till viktiga mingel framöver både internt och externt eller när du är mellan jobb.