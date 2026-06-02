Så kommer du igång med att nätverka mer i din vardag, vilket har många fördelar tipsar karriärcoach och beteendevetare Nina Jansdotter.
Nätverka mer i din vardag
Jag vet att jag borde nätverka mer, är något som många säger. De säger det med en blandning av insikt och dåligt samvete. För nästan alla vet ju hur det fungerar att en stor andel av jobben blir tillsatta via kontakter. Uppdrag, samarbeten och affärsmöjligheter uppstår ofta när man har god kontakt med sitt nätverk.
Ändå behandlas nätverkande ofta som något extra, som något som du ska klämma in “när det finns tid”. Men här finns ett grundläggande tankefel: nätverk är inte en aktivitet. Det är ett beteende.
Många känner motstånd
Ett exempel, Johan. Han var kompetent, erfaren och uppskattad i sina tidigare roller. När han blev uppsagd gjorde han “allt rätt” – uppdaterade sitt CV, skrev ett antal ansökningar och bokade in några möten. Och så skulle han börja nätverka.
Men varje gång han öppnade LinkedIn för att nätverka där eller funderade på att höra av sig till någon, tog det stopp. Vad skulle han skriva? Skulle det kännas påträngande? Tänk om det blev fel? Tänk om personen inte svarade? Till slut blev tyvärr varje kontaktförsök så laddat att det kändes lättare att låta bli.
Det blir som en riktigt jobbig tröskel, bland annat för att situationen är ovan och för att det finns risk för att man blir avvisad.
När det blir prestationsinriktat att nätverka
Om du bara nätverkar när det finns ett akut behov blir det jobbigare att ta kontakt. Plötsligt handlar kontakten inte bara om att säga hej. Den handlar om att få något, som ett jobb, en rekommendation inför ditt drömjobb, eller ett tips. Det gör att hela situationen blir prestationsinriktad. Och ofta, om vi ska vara ärliga, av en viss desperation.
Den känslan går sällan obemärkt förbi. Vi människor är oftast bra på att läsa av intentioner. Vi märker när någon vill något väldigt mycket. Även om det är fullt förståeligt, kan det skapa ett subtilt motstånd i mötet.
Vardagsnätverka ofta
Lösningen är att sluta se på nätverkande som något du gör när du behöver något och börja vardagsnätverka mer, vägen om du känner dig blyg i början. Det handlar om att flytta fokus från enstaka, viktiga tillfällen till kontinuerlig träning. För det är precis vad det är: träning.
Hjärnan fungerar så att den bygger trygghet genom upprepning. Varje gång du gör något som känns lite obekvämt men går bra, eller åtminstone inte går katastrofalt. Då minskar motståndet nästa gång. Det som först kändes stort och jobbigt blir gradvis normalt. Det är därför de små situationerna är så värdefulla.
Förslag på sociala övningar
Säg hej istället för att nicka. Kommentera något i stunden om till exempel vädret, situationen eller miljön. Ge en spontan, enkel komplimang som isbrytare, eller ställ en fråga till personen bredvid dig i kön. Ha även för vana att hänga kvar vid kaffemaskinen på ditt jobb och småprata med de som kommer dit.
Detta blir en bra uppvärmning till viktiga mingel framöver både internt och externt eller när du är mellan jobb.