Putin larmar om inbromsning i rysk ekonomi

Under ett regeringssammanträde på onsdagen sade en uppenbart missnöjd Putin att ”tillväxtkurvan” för närvarande ligger ”under förväntningarna”.

Putin sade också att han förväntade sig ”förslag på ytterligare åtgärder för att tillväxten i den inhemska ekonomin ska återupptas”.

Ryska statsfinanser är pressade på grund av kostnaderna för kriget i Ukraina, men samtidigt har striderna i Mellanöstern inneburit viss lättnad. Förra månaden nära nog fördubblade Ryssland sina intäkter från sin oljeexport, enligt OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor (IEA).