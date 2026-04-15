I den estniska gränsstaden Narva har rysk desinformation blivit en del av vardagen som skapar rädsla och förvirring.
Rysk fejknyhet blev estländska Narvas mardröm
Det senaste exemplet på det är fejk-nyheten att Narva, Estlands tredje största stad, är på väg att bryta sig loss från resten av landet för att skapa en Rysslandsvänlig ”Narvas folkrepublik”. På anonyma konton på sociala medier har påståenden om att Narva och det omgivande Ida-Viru län är ”ryskt land” florerat.
Följden har blivit att det spekulerats om Kreml är i färd med att testa Natos östra flank.
Narvas borgmästare: ”Fullständigt nonsens”
Narvas borgmästare Katri Raik är måttligt road över de påhittade historierna från, som hon säger, ryska troll.
”Det är en helt falsk historia, fullständigt nonsens. Jag skäller på alla som har gjort en stor sak av det här och säger till dem: Nu sitter jag fast med ett problem, inte du”, säger hon till Politico.
Narva ligger snubblande nära den ryska gränsen och hela 98 procent av invånarna är ryskspråkiga. Många är pensionärer och bär på nostalgiska drömmar om Sovjetunionen. Det gör att Moskva hittat en tacksam arena för sina digitala påverkansoperationer. Genom att manipulera lokala händelser och sprida rena lögner via kanaler som Telegram och Facebook uppges ryska aktörer ha lyckats skapa en atmosfär av misstro och rädsla.
Det rör sig inte om klumpig propaganda från förr, utan om sofistikerade narrativ och fabricerande från ryskt håll med syftet att spela på befintliga spänningar i samhället.
Estland utmålas som fascistisk stat av Ryssland
Narva har länge varit en symbol för balansgången mellan öst och väst. Men sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tonläget skärpts. Den ryska desinformationsmaskinen arbetar nu på högvarv för att framställa Estland som en ”fascistisk” stat som förtrycker sin ryskspråkiga minoritet.
Enligt rapportering från Politico har ryska trollfabriker lyckats plantera historier som får direkta konsekvenser på gatorna. Det handlar om allt från påstådda planer på att riva sovjetiska monument till rykten om att ukrainska flyktingar ges företräde framför lokalbefolkningen. När dessa historier får fäste tvingas estniska polisen och säkerhetstjänsten lägga enorma resurser på att hantera oroligheter och dementera rykten som redan hunnit nå tiotusentals människor.
Strategin går ut på skapa förvirring och misstro
Metoden kallas ofta för hybridkrigföring, men för invånarna i Narva handlar det om en förlorad trygghet. Syftet från rysk sida är sällan att övertyga alla om en specifik lögn, utan snarare att skapa en sådan förvirring att ingen längre vet vad som är sant. När tilliten till myndigheter och traditionella medier eroderas lämnas fältet öppet för Kremls inflytande.
Estlands svar har varit att satsa hårt på mediekompetens och snabb kommunikation. Men utmaningen är enorm. 1993, tre år efter att Estland förklarade sig självständigt från Sovjetunionen och innan de ryska trupperna hade retirerat helt, höll Narvas stadsfullmäktige en improviserad folkomröstning om autonomi. Hela 97 procent av omkring hälften av invånarna som deltog röstade för det.
Pressen kom till Narva efter Krim-ockupationen
”Estlands högsta domstol dömde, som förväntat, resultatet som olagligt och Moskva, distraherat av sin egen interna oro, ingrep inte. Narva förblev en del av Estland och, sedan 2004, även EU och Nato”, minns Politico.
Enligt tidningen fanns detta färskt i medvetandet hos både ryska propagandister och västerländska observatörer när Ryssland annekterade Krim 2014.
Det fick samtidigt journalister att rycka ut till den estländska, angränsande staden till Ryssland och undra: ”Är Narva nästa?”
Katri Raik har inte glömt händelsen:
”Jag var tvungen att säga till dem att vi inte hade några små gröna gubbar här”.
Narvas centralmuseum har tidigare satt upp en jätteaffisch som avbildat Vladimir Putin som Adolf Hitler och kallat honom krigsförbrytare. Ryska myndigheter dömde museets chef i sin frånvaro till tio års fängelse för att ha spridit ”falsk information” om den ryska armén och ”återupprättat nazismen”.
