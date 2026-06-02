Ungern byter linje – släpper in nya EU-länder

Förhandlingar pågår

Vid ett möte på måndagen presenterade Ukraina lösningar på merparten av de krav som tidigare framförts från ungersk sida.

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Alla frågor är ännu inte lösta, men enligt uppgifterna kräver Budapest inte längre att Ukraina först antar ny lagstiftning innan processen kan gå vidare.

En ungersk tjänsteman betonar samtidigt att något slutgiltigt beslut ännu inte har fattats och att förhandlingarna fortfarande pågår.

Väntas ta ställning senare i veckan

Förhandlingarna har också fått ny fart efter att Péter Magyar besökt Bryssel för samtal med EU-ledningen.

Enligt diplomatiska källor diskuterades bland annat möjligheterna att få tillgång till motsvarande omkring 16 miljarder euro i tidigare frysta EU-medel.

EU-ländernas ambassadörer väntas ta ställning till frågan senare denna vecka, efter att Ukraina presenterat ytterligare planer för reformer och åtgärder kring minoritetsfrågor.

Inte avslutad än

Om medlemsländerna ger sitt godkännande kan de första formella medlemskapsförhandlingarna inledas den 15 juni.

Processen är dock långt ifrån avslutad. För varje steg på vägen mot medlemskap krävs enhälligt stöd från samtliga 27 EU-länder.

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Det innebär att varje medlemsstat även framöver har möjlighet att stoppa eller fördröja Ukrainas och Moldaviens väg in i unionen.

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