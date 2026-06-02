När Viktor Orbán ledde Ungern var han en hårdnackad motståndare till ett Ukraina i EU. Nu kan inte bara ett utan två nya länder gå med i unionen.
Ungern byter linje – släpper in nya EU-länder
Ukraina och Moldavien kan redan i juni ta nästa formella steg mot medlemskap i EU.
Ungern har signalerat att landet är berett att släppa sitt långvariga motstånd mot Ukrainas medlemskapsansökan, enligt flera diplomatiska källor.
Planen är att nästa steg ska tas vid ett möte i Luxemburg den 15 juni.
Skiftet i Ungern har hjälpt
Eftersom Ukraina och Moldavien lämnade in sina medlemsansökningar samtidigt är Moldaviens process nära kopplad till Ukrainas, vilket innebär att båda länderna väntas gå vidare parallellt.
Under tidigare premiärminister Viktor Orbán var Ungern den främsta bromsklossen för Ukrainas EU-närmande.
Landets nya regering under Péter Magyar har dock intagit en mer försonlig hållning, skriver Politico.
Enligt diplomater har samtal mellan ukrainska och ungerska experter om rättigheter för den ungerska minoriteten i Ukraina bidragit till att minska motsättningarna.
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Förhandlingar pågår
Vid ett möte på måndagen presenterade Ukraina lösningar på merparten av de krav som tidigare framförts från ungersk sida.
Alla frågor är ännu inte lösta, men enligt uppgifterna kräver Budapest inte längre att Ukraina först antar ny lagstiftning innan processen kan gå vidare.
En ungersk tjänsteman betonar samtidigt att något slutgiltigt beslut ännu inte har fattats och att förhandlingarna fortfarande pågår.
Väntas ta ställning senare i veckan
Förhandlingarna har också fått ny fart efter att Péter Magyar besökt Bryssel för samtal med EU-ledningen.
Enligt diplomatiska källor diskuterades bland annat möjligheterna att få tillgång till motsvarande omkring 16 miljarder euro i tidigare frysta EU-medel.
EU-ländernas ambassadörer väntas ta ställning till frågan senare denna vecka, efter att Ukraina presenterat ytterligare planer för reformer och åtgärder kring minoritetsfrågor.
Inte avslutad än
Om medlemsländerna ger sitt godkännande kan de första formella medlemskapsförhandlingarna inledas den 15 juni.
Processen är dock långt ifrån avslutad. För varje steg på vägen mot medlemskap krävs enhälligt stöd från samtliga 27 EU-länder.
Det innebär att varje medlemsstat även framöver har möjlighet att stoppa eller fördröja Ukrainas och Moldaviens väg in i unionen.
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