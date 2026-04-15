Historiskt genombrott i Ukraina – robotar tar över slagfältet från Ryssland

Nu ersätter tekniken allt mer mänsklig närvaro på frontlinjen. Operationen genomfördes med obemannade system, både i luften och på marken, och resulterade i att ryska soldater kapitulerade utan att Ukraina led några förluster.

Bakgrunden till denna utveckling är tydlig där Ukraina står inför en tuffare motståndare med fler soldater och resurser.

För att kompensera för det har landet satsat kraftigt på inhemskt utvecklade drönare och robotar. Dessa system används inte bara i strid, utan också för att transportera utrustning, evakuera skadade och röja minor.

Räddar många liv

Under de senaste månaderna har användningen av markrobotar ökat dramatiskt. Enligt uppgifter har de genomfört tiotusentals uppdrag på kort tid, vilket visar hur snabbt tekniken integreras i militära operationer. Zelenskyj framhåller att varje gång en robot används i stället för en soldat innebär det ett liv som potentiellt räddas.

Under årets tre första månader har robotsystemen utfört mer än 22 000 uppdrag vid Ukrainas frontlinje.

En teknik som förändrar hela bilden på slagfältet för Ukrainas del.

”Med andra ord räddades liv mer än 22 000 gånger när en robot gick in i de farligaste områdena istället för en soldat. Det här handlar om högteknologi som skyddar det högsta värdet – människoliv”, uppger den ukrainske presidenten.

