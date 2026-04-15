Ukrainska styrkor har för första gången lyckats inta en rysk position utan att använda en enda soldat på marken – enbart med hjälp av robotar och drönare. Det visar ett historiskt genombrott där Ukraina därmed inte behöver offra sina soldater i kriget.
Historiskt genombrott i Ukraina – robotar tar över slagfältet från Ryssland
Ryssland har svårt att värja sig mot Ukrainas drönare som Dagens PS berättat.
Kriget i Ukraina har blivit en kapplöpning i teknik. Nya drönare är svårare att upptäcka, kan ta sig längre in bakom fiendens linje och orsaka stora skador – utan att sätta de egna soldaternas liv på spel.
Nu står det dessutom klart att ukrainska styrkor för första gången har lyckats inta en rysk position utan att använda en enda soldat på marken – enbart med hjälp av robotar och drönare.
Historiskt genombrott
Det är ett historiskt genombrott enligt president Volodymyr Zelenskyy.
”För första gången i detta krigs historia intogs en fiendeposition uteslutande av obemannade plattformar – marksystem och drönare”, uppgav han på måndagen, enligt Politico.
”Ockupanterna kapitulerade, och operationen genomfördes utan infanteri och utan förluster på vår sida.”
Teknik ersätter soldater
Nu ersätter tekniken allt mer mänsklig närvaro på frontlinjen. Operationen genomfördes med obemannade system, både i luften och på marken, och resulterade i att ryska soldater kapitulerade utan att Ukraina led några förluster.
Bakgrunden till denna utveckling är tydlig där Ukraina står inför en tuffare motståndare med fler soldater och resurser.
För att kompensera för det har landet satsat kraftigt på inhemskt utvecklade drönare och robotar. Dessa system används inte bara i strid, utan också för att transportera utrustning, evakuera skadade och röja minor.
Räddar många liv
Under de senaste månaderna har användningen av markrobotar ökat dramatiskt. Enligt uppgifter har de genomfört tiotusentals uppdrag på kort tid, vilket visar hur snabbt tekniken integreras i militära operationer. Zelenskyj framhåller att varje gång en robot används i stället för en soldat innebär det ett liv som potentiellt räddas.
Under årets tre första månader har robotsystemen utfört mer än 22 000 uppdrag vid Ukrainas frontlinje.
En teknik som förändrar hela bilden på slagfältet för Ukrainas del.
”Med andra ord räddades liv mer än 22 000 gånger när en robot gick in i de farligaste områdena istället för en soldat. Det här handlar om högteknologi som skyddar det högsta värdet – människoliv”, uppger den ukrainske presidenten.
Läs även:
Ryssland kapar drönare – styr dem mot andra länder. Dagens PS
Estland backar från Ryssland – ”risk för militär upptrappning”. Dagens PS