Tysk professor: Om jag var Ryssland skulle jag anfalla Europa nu

The Economist kallar boken för ”Ett skrämmande, men troligt scenario”.

Kortfattat så tror analytikern inte att Vladimir Putin skulle stanna där, utan snarare använda segern som en språngbräda för en fortsatt attack mot Europa.

”Europa är inte alls redo”

EU Observer intervjuar honom, och professorn tycker inte att läget har förbättrats sedan dess.

”Det senaste ett och ett halvt året hade snarare bara accelererat mitt scenario. I boken attackerar ryssarna 2028. Om jag vore ryss skulle jag testa Nato imorgon. Amerikanska styrkor är uppbundna i Mellanöstern. Trump nedvärderade öppet Nato. Europa är inte alls redo att föra krig på egen hand.”

”Vad jag verkligen inte kunde föreställa mig när jag skrev var hur mycket Trump skulle hjälpa ryssarna. Han hotade Danmark med annektering av Grönland. Han sa öppet att han inte skulle hjälpa någon. Så varför inte testa västs beslutsamhet nu?”, säger Carlo Masala.