Den tyske säkerhetsanalytikern Carlo Masala varnar: En seger för Ryssland kan snabbt följas av nya angrepp mot Europa – särskilt om Donald Trump försvagar västs svar.
Tysk professor: Om jag var Ryssland skulle jag anfalla Europa nu
En rysk seger mot Ukraina skulle vara en katastrof även för Europa. Den tyske säkerhetsanalytikern Carlo Masala vid Bundeswehr University Munich släppte i höstas boken ”If Russia Wins”, ett scenario om vad som kan komma att ske om Ryssland skulle vinna kriget i Ukraina.
The Economist kallar boken för ”Ett skrämmande, men troligt scenario”.
Kortfattat så tror analytikern inte att Vladimir Putin skulle stanna där, utan snarare använda segern som en språngbräda för en fortsatt attack mot Europa.
”Europa är inte alls redo”
EU Observer intervjuar honom, och professorn tycker inte att läget har förbättrats sedan dess.
”Det senaste ett och ett halvt året hade snarare bara accelererat mitt scenario. I boken attackerar ryssarna 2028. Om jag vore ryss skulle jag testa Nato imorgon. Amerikanska styrkor är uppbundna i Mellanöstern. Trump nedvärderade öppet Nato. Europa är inte alls redo att föra krig på egen hand.”
”Vad jag verkligen inte kunde föreställa mig när jag skrev var hur mycket Trump skulle hjälpa ryssarna. Han hotade Danmark med annektering av Grönland. Han sa öppet att han inte skulle hjälpa någon. Så varför inte testa västs beslutsamhet nu?”, säger Carlo Masala.
Tveksam till nya linjen mot Trump
Irankriget har fått Europa att byta strategi gentemot USA:s president Donald Trump. Men professorn är tveksam till om Europa är beredda på konsekvenserna av den nya linjen.
Tidigare försökte EU-ledarna smörja Trump ”på grund av rädslan att han plötsligt skulle springa till ryssarna med något erbjudande. Ständigt lugna honom och hålla honom sysselsatt på något sätt. För att ha att göra med honom är som att ha att göra med en femårig pojke: Man vänder sig om och han kanske gör vem vet vad.
USA kan överge Ukraina
”Nu, för första gången, har Europa öppet stått upp mot Trump. Som Tysklands förbundskansler Merz och den tyske försvarsministern sa med andra ord, detta är inte vårt krig. Det är möjligt att inta en sådan hållning. Men man måste förbereda sig på de konsekvenser det kommer att medföra.
”Vilket kan innebära slutet på vapenleveranserna till Ukraina och i praktiken slutet för Nato. Det är helt enkelt så det är med Trump. Och jag tror att Europa är förberett på ingetdera.”
