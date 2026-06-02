Zelenskyjs högra hand: "Fred innan vintern"

”Lägligt och väl genomtänkt”

”Presidenten har gett oss i uppdrag att försöka avsluta detta krig så snabbt som möjligt. Jag kan bekräfta att detta verkligen är hans mål – att få slut på fientligheterna så snart som möjligt, helst före vintern”, återtar Budanov.

Budanov beskriver målet som ”helt rätt, lägligt och väl genomtänkt”. Enligt honom tyder en rad faktorer på att det finns hopp om att Ryssland kan gå med på ett ”visst förslag” för att stoppa fientligheterna.

Kyiv Independent lägger in en brasklapp om att Budanov tidigare ”ofta gjort djärva förutsägelser om krigets utgång, vilka inte alla har slagit in.”

Kyrolo Budanov, chef för Ukrainas presidentkansli, tror att det finns möjligheter att avsluta kriget mot Ryssland innan vintern. (Foto: Michel Euler/AP-TT)

”Beror på trycket på Putin”

”Vi måste hitta ett diplomatiskt sätt att sitta och tala”, sade Zelenskyj i helgen.

”Men det beror på trycket på Putin, trycket i hans samhället och trycket från sanktioner”, sade Zelenskyj intervjuad av CBS News.

USA:s utrikesminister Marco Rubio erkände för några dagar sedan att de USA-medlade fredssamtalen i praktiken stannat av.

Kyrolo Budanov menar ändå att förhandlingarna inte nått ett dödläge.

”Vissa processer pågår, även om de inte är helt offentliga”, inflikar han.

Enligt Budanov har Donald Trumps sändebud, Steve Witkoff och Jared Kushner, planer på att besöka Kiev och Moskva ”inom en snar framtid”.