Massiva ryska attacker mot Ukraina igen. Men Zelenskyjs kanslichef säger att det är ”realistiskt” med fred innan vintern.
Zelenskyjs högra hand: "Fred innan vintern"
Från Ukraina redovisas nya massiva, ryska missil- och drönarattacker över Ukraina och huvudstaden Kiev.
Det senaste dygnet har gett ett stort antal döda och skadade, enligt officiella ukrainska uppgifter.
Attackerna den senaste natten drabbade Kiev och staden Dnipro i centrala Ukraina.
73 missiler av olika slag redovisas liksom 656 attackdrönare, enligt myndigheterna.
I Kiev kollapsade en niovånings-byggnad, rapporterar Kyiv Independent.
”Realistiskt” med fred innan vintern
Trots de förnyade, intensiva attackerna tror Kyrolo Budanov, kanslichef hos president Volodymyr Zelenskyj, att det är ”ett realistiskt mål” att avsluta Rysslands krig mot Ukraina före vintern i år, intervjuad av Kyiv Independent.
Budanovs synpunkt överensstämmer med Zelenskyjs, som i en intervju 31 maj sade att fönstret för ”effektiva fredssamtal” kommer att vara öppet fram till vintern.
Det sker, sade Zelenskyj, i takt med att Ryssland förlorar initiativet på slagfältet och att Ukraina intensifierar sina långsiktiga attacker på rysk mark.
”Lägligt och väl genomtänkt”
”Presidenten har gett oss i uppdrag att försöka avsluta detta krig så snabbt som möjligt. Jag kan bekräfta att detta verkligen är hans mål – att få slut på fientligheterna så snart som möjligt, helst före vintern”, återtar Budanov.
Budanov beskriver målet som ”helt rätt, lägligt och väl genomtänkt”. Enligt honom tyder en rad faktorer på att det finns hopp om att Ryssland kan gå med på ett ”visst förslag” för att stoppa fientligheterna.
Kyiv Independent lägger in en brasklapp om att Budanov tidigare ”ofta gjort djärva förutsägelser om krigets utgång, vilka inte alla har slagit in.”
”Beror på trycket på Putin”
”Vi måste hitta ett diplomatiskt sätt att sitta och tala”, sade Zelenskyj i helgen.
”Men det beror på trycket på Putin, trycket i hans samhället och trycket från sanktioner”, sade Zelenskyj intervjuad av CBS News.
USA:s utrikesminister Marco Rubio erkände för några dagar sedan att de USA-medlade fredssamtalen i praktiken stannat av.
Kyrolo Budanov menar ändå att förhandlingarna inte nått ett dödläge.
”Vissa processer pågår, även om de inte är helt offentliga”, inflikar han.
Enligt Budanov har Donald Trumps sändebud, Steve Witkoff och Jared Kushner, planer på att besöka Kiev och Moskva ”inom en snar framtid”.